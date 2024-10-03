Рютте: У России нет права вето в вопросе присоединения Украины к НАТО
14:57 03.10.2024 (обновлено: 15:05 03.10.2024)
Североатлантический альянс продолжит поддерживать Украину, нарастив производство оружия, а протест России не повлияет на будущее членство страны в военном союзе. Об этом 3 октября заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в ходе первого визита в новой должности в Киев, передает агентство Bloomberg
"Однажды Украина будет членом Организации Североатлантического договора, и у России нет права вето на это, заявил Рютте журналистам в Киеве", - сказано в публикации СМИ, журналисты которого не уточнили, насколько по времени растянется сказанное "однажды".
Визит главы НАТО в Киев является сигналом поддержки Украины, отмечается в материале, а сам альянс продолжит обеспечивать обороноспособность страны, воюющей с Россией.
Помимо этого, Рютте заявил, что сделает увеличение производства вооружений приоритетом.
В украинской столице новый генсек также встретился с Владимиром Зеленским, который в очередной раз призвал НАТО предоставить ВСУ оружие дальнего радиуса действия для ударов вглубь территории РФ.
Ранее, вступая в новую должность, Рютте заявил, что будет работать над тремя приоритетами: помощью Киеву, усилением обороны альянса и укреплением партнерства с союзниками.
Подробнее по теме - в материале "Станет ли Украина членом НАТО при Рютте и что изменится после освобождения Угледара - Безпалько" на сайте Украина.ру
1 октября, 17:18Ещё неизвестно кто хуже: на смену Столтенбергу в НАТО пришёл один из главных спонсоров Украины Марк РюттеЙенс Столтенберг ушёл из НАТО, дав напоследок наставление альянсу по Украине, но его преемник и так всё знает. Более того, бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте был руководителем одной из стран-флагманов вооружения Киева, так что он может ещё больше повысить градус напряжения.