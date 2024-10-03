Ещё неизвестно кто хуже: на смену Столтенбергу в НАТО пришёл один из главных спонсоров Украины Марк Рютте

Йенс Столтенберг ушёл из НАТО, дав напоследок наставление альянсу по Украине, но его преемник и так всё знает. Более того, бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте был руководителем одной из стран-флагманов вооружения Киева, так что он может ещё больше повысить градус напряжения.