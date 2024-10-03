Рютте: У России нет права вето в вопросе присоединения Украины к НАТО - 03.10.2024 Украина.ру
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Рютте: У России нет права вето в вопросе присоединения Украины к НАТО
Рютте: У России нет права вето в вопросе присоединения Украины к НАТО - 03.10.2024 Украина.ру
Рютте: У России нет права вето в вопросе присоединения Украины к НАТО
Североатлантический альянс продолжит поддерживать Украину, нарастив производство оружия, а протест России не повлияет на будущее членство страны в военном союзе. Об этом 3 октября заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в ходе первого визита в новой должности в Киев, передает агентство Bloomberg
2024-10-03T14:57
2024-10-03T15:05
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Визит главы НАТО в Киев является сигналом поддержки Украины, отмечается в материале, а сам альянс продолжит обеспечивать обороноспособность страны, воюющей с Россией. Помимо этого, Рютте заявил, что сделает увеличение производства вооружений приоритетом. В украинской столице новый генсек также встретился с Владимиром Зеленским, который в очередной раз призвал НАТО предоставить ВСУ оружие дальнего радиуса действия для ударов вглубь территории РФ. Ранее, вступая в новую должность, Рютте заявил, что будет работать над тремя приоритетами: помощью Киеву, усилением обороны альянса и укреплением партнерства с союзниками. Подробнее по теме - в материале "Станет ли Украина членом НАТО при Рютте и что изменится после освобождения Угледара - Безпалько" на сайте Украина.ру
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новости, украина, рютте, нато, владимир зеленский, bloomberg, вооруженные силы украины, россия, киев, сво, спецоперация
Новости, Украина, Рютте, НАТО, Владимир Зеленский, bloomberg, Вооруженные силы Украины, Россия, Киев, СВО, Спецоперация

Рютте: У России нет права вето в вопросе присоединения Украины к НАТО

14:57 03.10.2024 (обновлено: 15:05 03.10.2024)
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМарк Рютте
Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Североатлантический альянс продолжит поддерживать Украину, нарастив производство оружия, а протест России не повлияет на будущее членство страны в военном союзе. Об этом 3 октября заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в ходе первого визита в новой должности в Киев, передает агентство Bloomberg

"Однажды Украина будет членом Организации Североатлантического договора, и у России нет права вето на это, заявил Рютте журналистам в Киеве", - сказано в публикации СМИ, журналисты которого не уточнили, насколько по времени растянется сказанное "однажды".

Визит главы НАТО в Киев является сигналом поддержки Украины, отмечается в материале, а сам альянс продолжит обеспечивать обороноспособность страны, воюющей с Россией.
Помимо этого, Рютте заявил, что сделает увеличение производства вооружений приоритетом.
В украинской столице новый генсек также встретился с Владимиром Зеленским, который в очередной раз призвал НАТО предоставить ВСУ оружие дальнего радиуса действия для ударов вглубь территории РФ.
Ранее, вступая в новую должность, Рютте заявил, что будет работать над тремя приоритетами: помощью Киеву, усилением обороны альянса и укреплением партнерства с союзниками.
Подробнее по теме - в материале "Станет ли Украина членом НАТО при Рютте и что изменится после освобождения Угледара - Безпалько" на сайте Украина.ру
1 октября, 17:18
Ещё неизвестно кто хуже: на смену Столтенбергу в НАТО пришёл один из главных спонсоров Украины Марк РюттеЙенс Столтенберг ушёл из НАТО, дав напоследок наставление альянсу по Украине, но его преемник и так всё знает. Более того, бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте был руководителем одной из стран-флагманов вооружения Киева, так что он может ещё больше повысить градус напряжения.
 
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