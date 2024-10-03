https://ukraina.ru/20241003/1057864076.html

Военный медик рассказал о мотивации бойцов ВСУ "с отрицательным знаком"

Военный медик рассказал о мотивации бойцов ВСУ "с отрицательным знаком" - 03.10.2024 Украина.ру

Военный медик рассказал о мотивации бойцов ВСУ "с отрицательным знаком"

Военный медик Глеб Битюков 3 октября в колонке для "Украинской правды" признал крайне низкую мотивацию бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ)

2024-10-03T14:56

2024-10-03T14:56

2024-10-03T15:41

новости

запад

всу

бойцы

медики

украина

смерть

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/1b/1057733666_0:66:1281:786_1920x0_80_0_0_d449295c7062246350d2b7a24411f32d.jpg.webp

"В последнее время она с отрицательным знаком", - уточнил он.По его словам, военные, которые отправились на фронт в 2022 году "закончились".Он добавил, что недавно мобилизованные украинцы настолько демотивированны, что у них складывается априори негативное отношение к армии."Их "бусифицировали" на просторах родной деревни, потом месяц "учебки", и вот они – в подразделении. Еще день, и они уже в аду. Одноразки, которые никому не нужны. Это отношение усиливается уже внутри армии. Никто не работает над их мотивацией. Командира они могут вообще не увидеть. В лучшем случае – услышать по рации", - признал медик.Он сравнил украинскую армию с пленом "без сроков и перспектив", который завершается смертью.Подробнее о незавидной судьбе ВСУшников - в материале "Загнаны в угол": на Западе обеспокоились судьбой оставшихся в Угледаре сил ВСУ на сайте Украина.ру.

запад

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, запад, всу, бойцы, медики, украина, смерть