Военный медик рассказал о мотивации бойцов ВСУ "с отрицательным знаком" - 03.10.2024 Украина.ру
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Военный медик рассказал о мотивации бойцов ВСУ "с отрицательным знаком"
Военный медик рассказал о мотивации бойцов ВСУ "с отрицательным знаком" - 03.10.2024 Украина.ру
Военный медик рассказал о мотивации бойцов ВСУ "с отрицательным знаком"
Военный медик Глеб Битюков 3 октября в колонке для "Украинской правды" признал крайне низкую мотивацию бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ)
2024-10-03T14:56
2024-10-03T15:41
новости
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всу
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медики
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"В последнее время она с отрицательным знаком", - уточнил он.По его словам, военные, которые отправились на фронт в 2022 году "закончились".Он добавил, что недавно мобилизованные украинцы настолько демотивированны, что у них складывается априори негативное отношение к армии."Их "бусифицировали" на просторах родной деревни, потом месяц "учебки", и вот они – в подразделении. Еще день, и они уже в аду. Одноразки, которые никому не нужны. Это отношение усиливается уже внутри армии. Никто не работает над их мотивацией. Командира они могут вообще не увидеть. В лучшем случае – услышать по рации", - признал медик.Он сравнил украинскую армию с пленом "без сроков и перспектив", который завершается смертью.Подробнее о незавидной судьбе ВСУшников - в материале "Загнаны в угол": на Западе обеспокоились судьбой оставшихся в Угледаре сил ВСУ на сайте Украина.ру.
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новости, запад, всу, бойцы, медики, украина, смерть
Новости, Запад, ВСУ, бойцы, медики, Украина, смерть

Военный медик рассказал о мотивации бойцов ВСУ "с отрицательным знаком"

14:56 03.10.2024 (обновлено: 15:41 03.10.2024)
 
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Сухопутные войска ВСУ - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
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Военный медик Глеб Битюков 3 октября в колонке для "Украинской правды" признал крайне низкую мотивацию бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ)
"В последнее время она с отрицательным знаком", - уточнил он.
По его словам, военные, которые отправились на фронт в 2022 году "закончились".

"Государство надеялось, что "молодое" пополнение будет таким же эффективным, как и первые добровольцы. Но оказалось, что это не так. В настоящее время у государства нет стратегии по созданию положительного имиджа военного. Быть ВСУшником скорее стыдно, чем почётно”, - отметил Битюков.

Он добавил, что недавно мобилизованные украинцы настолько демотивированны, что у них складывается априори негативное отношение к армии.
"Их "бусифицировали" на просторах родной деревни, потом месяц "учебки", и вот они – в подразделении. Еще день, и они уже в аду. Одноразки, которые никому не нужны. Это отношение усиливается уже внутри армии. Никто не работает над их мотивацией. Командира они могут вообще не увидеть. В лучшем случае – услышать по рации", - признал медик.
Он сравнил украинскую армию с пленом "без сроков и перспектив", который завершается смертью.
Подробнее о незавидной судьбе ВСУшников - в материале "Загнаны в угол": на Западе обеспокоились судьбой оставшихся в Угледаре сил ВСУ на сайте Украина.ру.
 
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