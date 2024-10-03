Фейковая баллистическая ракета Украины. Как Зеленский стал информационным прикрытием НАТО-вской операции - 03.10.2024 Украина.ру
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Фейковая баллистическая ракета Украины. Как Зеленский стал информационным прикрытием НАТО-вской операции
Фейковая баллистическая ракета Украины. Как Зеленский стал информационным прикрытием НАТО-вской операции - 03.10.2024 Украина.ру
Фейковая баллистическая ракета Украины. Как Зеленский стал информационным прикрытием НАТО-вской операции
Просроченный президент страны 404 Зеленский, выступая на международном форуме оборонных индустрий, заявил об успешном испытании новой украинской баллистической ракеты. При этом упор специально был сделан на том, что это украинская баллистическая ракета.
2024-10-03T05:20
2024-10-03T05:20
украина
запад
европа
владимир зеленский
алексей данилов
рустем умеров
совбез
нато
мнения
михаил павлив
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Анекдотичность ситуации в том, что у других государств на создание ракетного оружия, которое совершает полет по баллистической траектории уходят годы, а Украина, якобы справилась за пару месяцев."Если когда-то, годы назад, украинская "оборонка" имела, к сожалению, беспомощный вид, то сейчас это отрасль, которая на пути к лидерству как минимум в Европе. Сейчас это индустрии, которыми Украина может снова по праву гордиться", - заявил лидер ОПГ "Квартал".Еще в июле Зеленский говорил о "хорошей динамике" украинской ракетной программы. При этом он признавал, что задача трудная, но заверял, что "постепенно мы приближаемся к возможности применять собственные ракеты", а не только просить и рассчитывать на союзников. Аналогичное заявление Владимир Зеленский делал еще в августе. При этом отказался открывать какие-либо подробности, сославшись на секретность. Тогда Зеленский назвал испытание "украинской" баллистической ракеты во время рассказа о другой разработке – реактивном беспилотнике "Паляница". Так о чем он? Вероятно, и тут уже не до анекдотов и смеха, мы являемся свидетелями операции информационного прикрытия. И вот почему. Собственная украинская ракетная программ существовала в девяностые и нулевые годы. И тут Зеленский прав, была если не мертва, то при смерти. Однако, после государственного переворота в 2014-м году, событий "русской весны" и начала АТО, Киев начал готовиться к окончательному решению донбасского и крымского вопроса, а по сути, к нападению на Россию. В рамках этой подготовки, при содействии и под присмотром Запада, украинская ракетная программа была возобновлена и щедро профинансирована. Правда, быстрых и адекватных итогов это не принесло. Не позволила это сделать глубина деградации инженерных и производственных компетенций в Незалежной. Больше того, этих вменяемых результатов нет и по сей день. Не раз публично представленные изделия "Гром", "Нептун" и "Ольха" так и не удалось запустить в серию, и нет даже данных об их боевом применении, пусть и в единичных экземплярах (кроме украинского мифа о поражении "Нептуном" крейсера "Москва"). При этом, еще год назад тогдашний секретарь украинского Совбеза Данилов жаловался на уничтожение ВСК России производственных площадок украинской ракетной программы, и вещал, что часть потенциального производства придется вынести за рубеж. В этом же ключе совсем недавно высказался и нынешний министр обороны Украины Умеров, рассказав о перспективах совместного с Западом производства ракет.И тут как снег на голову - заявление Зеленского об успешном испытании украинской баллистики. Украинские эксперты предполагают, что, говоря о баллистических ракетах, киевский режим имеет в виду возрождение оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) "Сапсан" - аналог нашего российского "Искандера". И даже озвучиваются инсайды о, якобы, разработке трех модификаций "Сапсана". Только вот, работы по нему были приостановлены еще в 2013-м году. И только в 2022-м мелькала информация о возможном возобновлении программы.С учетом заявлений Данилова и Умерова, а так же недавнего высказывания директор по вопросам Европы в совете нацбезопасности США Майкла Карпентера о том, что: "На самом деле, Украина имеет некоторые собственные дальнобойные возможности, которые она очень эффективно использует", можно предположить, что речь идет о, фактически, западном изделии изготовленном при некоем участии Украины. Здесь напрашивается явная аналогия с презентованным в августе реактивным дроном "Паляница", который на самом деле никакой не украинский, а франко-канадский почти на 90%. В случае с некоей, как бы украинской, баллистической ракетой упомянутый проект оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) "Сапсан" вполне мог выступить донором некоторых технологических решений. Но, самое главное, он вполне может стать информационным прикрытием для НАТО-вской операции, целью которой является появление у киевского нацистского режима возможности бить в глубь российской территории дальнобойными ракетами формально без участия Запада.Вот такая фейковая баллистика появилась у Украины, формальное озвучивание которой поручили аж самому Зеленскому.
https://ukraina.ru/20231128/1051506619.html
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Михаил Павлив
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украина, запад, европа, владимир зеленский, алексей данилов, рустем умеров, совбез, нато, мнения, михаил павлив
Украина, Запад, Европа, Владимир Зеленский, Алексей Данилов, Рустем Умеров, Совбез, НАТО, Мнения, Михаил Павлив

Фейковая баллистическая ракета Украины. Как Зеленский стал информационным прикрытием НАТО-вской операции

05:20 03.10.2024
 
Зеленский в США
Зеленский в США
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Михаил Павлив авторы
Михаил Павлив
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Просроченный президент страны 404 Зеленский, выступая на международном форуме оборонных индустрий, заявил об успешном испытании новой украинской баллистической ракеты. При этом упор специально был сделан на том, что это украинская баллистическая ракета.
Анекдотичность ситуации в том, что у других государств на создание ракетного оружия, которое совершает полет по баллистической траектории уходят годы, а Украина, якобы справилась за пару месяцев.
"Если когда-то, годы назад, украинская "оборонка" имела, к сожалению, беспомощный вид, то сейчас это отрасль, которая на пути к лидерству как минимум в Европе. Сейчас это индустрии, которыми Украина может снова по праву гордиться", - заявил лидер ОПГ "Квартал".
Еще в июле Зеленский говорил о "хорошей динамике" украинской ракетной программы. При этом он признавал, что задача трудная, но заверял, что "постепенно мы приближаемся к возможности применять собственные ракеты", а не только просить и рассчитывать на союзников.
Аналогичное заявление Владимир Зеленский делал еще в августе. При этом отказался открывать какие-либо подробности, сославшись на секретность. Тогда Зеленский назвал испытание "украинской" баллистической ракеты во время рассказа о другой разработке – реактивном беспилотнике "Паляница".
Так о чем он? Вероятно, и тут уже не до анекдотов и смеха, мы являемся свидетелями операции информационного прикрытия. И вот почему. Собственная украинская ракетная программ существовала в девяностые и нулевые годы. И тут Зеленский прав, была если не мертва, то при смерти. Однако, после государственного переворота в 2014-м году, событий "русской весны" и начала АТО, Киев начал готовиться к окончательному решению донбасского и крымского вопроса, а по сути, к нападению на Россию.
В рамках этой подготовки, при содействии и под присмотром Запада, украинская ракетная программа была возобновлена и щедро профинансирована. Правда, быстрых и адекватных итогов это не принесло. Не позволила это сделать глубина деградации инженерных и производственных компетенций в Незалежной.
Больше того, этих вменяемых результатов нет и по сей день. Не раз публично представленные изделия "Гром", "Нептун" и "Ольха" так и не удалось запустить в серию, и нет даже данных об их боевом применении, пусть и в единичных экземплярах (кроме украинского мифа о поражении "Нептуном" крейсера "Москва").
При этом, еще год назад тогдашний секретарь украинского Совбеза Данилов жаловался на уничтожение ВСК России производственных площадок украинской ракетной программы, и вещал, что часть потенциального производства придется вынести за рубеж.
Михаил Павлив - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
28 ноября 2023, 14:51
Михаил Павлив: кто онПолитический эксперт и политтехнолог
В этом же ключе совсем недавно высказался и нынешний министр обороны Украины Умеров, рассказав о перспективах совместного с Западом производства ракет.
И тут как снег на голову - заявление Зеленского об успешном испытании украинской баллистики. Украинские эксперты предполагают, что, говоря о баллистических ракетах, киевский режим имеет в виду возрождение оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) "Сапсан" - аналог нашего российского "Искандера". И даже озвучиваются инсайды о, якобы, разработке трех модификаций "Сапсана". Только вот, работы по нему были приостановлены еще в 2013-м году. И только в 2022-м мелькала информация о возможном возобновлении программы.
С учетом заявлений Данилова и Умерова, а так же недавнего высказывания директор по вопросам Европы в совете нацбезопасности США Майкла Карпентера о том, что: "На самом деле, Украина имеет некоторые собственные дальнобойные возможности, которые она очень эффективно использует", можно предположить, что речь идет о, фактически, западном изделии изготовленном при некоем участии Украины.
Здесь напрашивается явная аналогия с презентованным в августе реактивным дроном "Паляница", который на самом деле никакой не украинский, а франко-канадский почти на 90%.
В случае с некоей, как бы украинской, баллистической ракетой упомянутый проект оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) "Сапсан" вполне мог выступить донором некоторых технологических решений. Но, самое главное, он вполне может стать информационным прикрытием для НАТО-вской операции, целью которой является появление у киевского нацистского режима возможности бить в глубь российской территории дальнобойными ракетами формально без участия Запада.
Вот такая фейковая баллистика появилась у Украины, формальное озвучивание которой поручили аж самому Зеленскому.
 
УкраинаЗападЕвропаВладимир ЗеленскийАлексей ДаниловРустем УмеровСовбезНАТОМненияМихаил Павлив
 
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