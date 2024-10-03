https://ukraina.ru/20241003/1057869970.html

Украина, Ближний Восток или США? У кого из них больше шансов спровоцировать ядерную войну - Ищенко

Украина, Ближний Восток или США? У кого из них больше шансов спровоцировать ядерную войну - Ищенко - 03.10.2024 Украина.ру

Украина, Ближний Восток или США? У кого из них больше шансов спровоцировать ядерную войну - Ищенко

00:40 – Как обострение ситуации на Ближнем Востоке повлияет на Украину?12:00 - Предвыборные дебаты кандидатов в вице-президенты США: Украина уходит из... Украина.ру, 03.10.2024

2024-10-03T16:11

2024-10-03T16:11

2024-10-03T16:11

украина

ближний восток

сша

ростислав ищенко

виктор ющенко

вооруженные силы украины

украина.ру

видео

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Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал о том, как обострение ситуации на Ближнем Востоке повлияет на Украину, чего добиваются США в ближневосточном конфликте, насколько интересна Украина странам Запада на данном этапе, у кого сейчас больше шансов спровоцировать ядерную войну, почему Украина не может закончить конфликт с Польшей по вопросу Волынской резни и почему бегство ВСУ до Днепра уже неминуемо.00:40 – Как обострение ситуации на Ближнем Востоке повлияет на Украину?12:00 - Предвыборные дебаты кандидатов в вице-президенты США: Украина уходит из повестки?16:20 – Освобождение Угледара: какие военные и политические последствия это может иметь? Насколько близко обрушение фронта?21:45 – Об отношениях Украины и Польши#Ищенко #СВО #спецоперация #история #дебаты #Трамп #Харрис #РФ #Россия #война #США #Иран #Израиль #Ровно #Польша #Волынь #Луцк #море #Европа #Турция #Китай #КНР #выборы #ВСУ #министр #фронт #Угледар #Донбасс #ДНР #резня #прокси #Египет #конфликт #оружие #бомба #Покровск #ВСРФ #Днепр #Германия #Гитлер #дроны #БПЛА #беспилотники #Варшава #Киев #бандеровцы #поляки #Львов #эксгумация #Ющенко #президент #голодомор #ДнепрТГ-канал Ростислава Ищенко: t.me/...vishchenkoНаш канал Вконтакте: vk.com/...u_officialTelegram: t.me/ukraina_ruОдноклассники: ok.ru/ukrainaruДзен: dzen.ru/ukraina.ruRutube: rutube.ru/...l/4478643/Наши подкасты: vk.com/...s-72801118ТГ-канал с нашими видео и подкастами: t.me/..._ukrainaru

https://ukraina.ru/20241003/1057857967.html

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украина, ближний восток, сша, ростислав ищенко, виктор ющенко, вооруженные силы украины, украина.ру, видео