Украина, Ближний Восток или США? У кого из них больше шансов спровоцировать ядерную войну - Ищенко - 03.10.2024 Украина.ру
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Украина, Ближний Восток или США? У кого из них больше шансов спровоцировать ядерную войну - Ищенко
Украина, Ближний Восток или США? У кого из них больше шансов спровоцировать ядерную войну - Ищенко - 03.10.2024 Украина.ру
Украина, Ближний Восток или США? У кого из них больше шансов спровоцировать ядерную войну - Ищенко
00:40 – Как обострение ситуации на Ближнем Востоке повлияет на Украину?12:00 - Предвыборные дебаты кандидатов в вице-президенты США: Украина уходит из... Украина.ру, 03.10.2024
2024-10-03T16:11
2024-10-03T16:11
украина
ближний восток
сша
ростислав ищенко
виктор ющенко
вооруженные силы украины
украина.ру
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Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал о том, как обострение ситуации на Ближнем Востоке повлияет на Украину, чего добиваются США в ближневосточном конфликте, насколько интересна Украина странам Запада на данном этапе, у кого сейчас больше шансов спровоцировать ядерную войну, почему Украина не может закончить конфликт с Польшей по вопросу Волынской резни и почему бегство ВСУ до Днепра уже неминуемо.00:40 – Как обострение ситуации на Ближнем Востоке повлияет на Украину?12:00 - Предвыборные дебаты кандидатов в вице-президенты США: Украина уходит из повестки?16:20 – Освобождение Угледара: какие военные и политические последствия это может иметь? Насколько близко обрушение фронта?21:45 – Об отношениях Украины и Польши#Ищенко #СВО #спецоперация #история #дебаты #Трамп #Харрис #РФ #Россия #война #США #Иран #Израиль #Ровно #Польша #Волынь #Луцк #море #Европа #Турция #Китай #КНР #выборы #ВСУ #министр #фронт #Угледар #Донбасс #ДНР #резня #прокси #Египет #конфликт #оружие #бомба #Покровск #ВСРФ #Днепр #Германия #Гитлер #дроны #БПЛА #беспилотники #Варшава #Киев #бандеровцы #поляки #Львов #эксгумация #Ющенко #президент #голодомор #ДнепрТГ-канал Ростислава Ищенко: t.me/...vishchenkoНаш канал Вконтакте: vk.com/...u_officialTelegram: t.me/ukraina_ruОдноклассники: ok.ru/ukrainaruДзен: dzen.ru/ukraina.ruRutube: rutube.ru/...l/4478643/Наши подкасты: vk.com/...s-72801118ТГ-канал с нашими видео и подкастами: t.me/..._ukrainaru
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украина, ближний восток, сша, ростислав ищенко, виктор ющенко, вооруженные силы украины, украина.ру, видео
Украина, Ближний Восток, США, Ростислав Ищенко, Виктор Ющенко, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, Видео

Украина, Ближний Восток или США? У кого из них больше шансов спровоцировать ядерную войну - Ищенко

16:11 03.10.2024
 
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Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал о том, как обострение ситуации на Ближнем Востоке повлияет на Украину, чего добиваются США в ближневосточном конфликте, насколько интересна Украина странам Запада на данном этапе, у кого сейчас больше шансов спровоцировать ядерную войну, почему Украина не может закончить конфликт с Польшей по вопросу Волынской резни и почему бегство ВСУ до Днепра уже неминуемо.

00:40 – Как обострение ситуации на Ближнем Востоке повлияет на Украину?
12:00 - Предвыборные дебаты кандидатов в вице-президенты США: Украина уходит из повестки?
16:20 – Освобождение Угледара: какие военные и политические последствия это может иметь? Насколько близко обрушение фронта?
21:45 – Об отношениях Украины и Польши

#Ищенко #СВО #спецоперация #история #дебаты #Трамп #Харрис #РФ #Россия #война #США #Иран #Израиль #Ровно #Польша #Волынь #Луцк #море #Европа #Турция #Китай #КНР #выборы #ВСУ #министр #фронт #Угледар #Донбасс #ДНР #резня #прокси #Египет #конфликт #оружие #бомба #Покровск #ВСРФ #Днепр #Германия #Гитлер #дроны #БПЛА #беспилотники #Варшава #Киев #бандеровцы #поляки #Львов #эксгумация #Ющенко #президент #голодомор #Днепр

ТГ-канал Ростислава Ищенко: t.me/...vishchenko

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УкраинаБлижний ВостокСШАРостислав ИщенкоВиктор ЮщенкоВооруженные силы УкраиныУкраина.руВидео
 
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