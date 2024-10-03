Украина, Ближний Восток или США? У кого из них больше шансов спровоцировать ядерную войну - Ищенко
Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал о том, как обострение ситуации на Ближнем Востоке повлияет на Украину, чего добиваются США в ближневосточном конфликте, насколько интересна Украина странам Запада на данном этапе, у кого сейчас больше шансов спровоцировать ядерную войну, почему Украина не может закончить конфликт с Польшей по вопросу Волынской резни и почему бегство ВСУ до Днепра уже неминуемо.
00:40 – Как обострение ситуации на Ближнем Востоке повлияет на Украину?
12:00 - Предвыборные дебаты кандидатов в вице-президенты США: Украина уходит из повестки?
16:20 – Освобождение Угледара: какие военные и политические последствия это может иметь? Насколько близко обрушение фронта?
21:45 – Об отношениях Украины и Польши
#Ищенко #СВО #спецоперация #история #дебаты #Трамп #Харрис #РФ #Россия #война #США #Иран #Израиль #Ровно #Польша #Волынь #Луцк #море #Европа #Турция #Китай #КНР #выборы #ВСУ #министр #фронт #Угледар #Донбасс #ДНР #резня #прокси #Египет #конфликт #оружие #бомба #Покровск #ВСРФ #Днепр #Германия #Гитлер #дроны #БПЛА #беспилотники #Варшава #Киев #бандеровцы #поляки #Львов #эксгумация #Ющенко #президент #голодомор #Днепр
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00:40 – Как обострение ситуации на Ближнем Востоке повлияет на Украину?
12:00 - Предвыборные дебаты кандидатов в вице-президенты США: Украина уходит из повестки?
16:20 – Освобождение Угледара: какие военные и политические последствия это может иметь? Насколько близко обрушение фронта?
21:45 – Об отношениях Украины и Польши
#Ищенко #СВО #спецоперация #история #дебаты #Трамп #Харрис #РФ #Россия #война #США #Иран #Израиль #Ровно #Польша #Волынь #Луцк #море #Европа #Турция #Китай #КНР #выборы #ВСУ #министр #фронт #Угледар #Донбасс #ДНР #резня #прокси #Египет #конфликт #оружие #бомба #Покровск #ВСРФ #Днепр #Германия #Гитлер #дроны #БПЛА #беспилотники #Варшава #Киев #бандеровцы #поляки #Львов #эксгумация #Ющенко #президент #голодомор #Днепр
ТГ-канал Ростислава Ищенко: t.me/...vishchenko
Наш канал Вконтакте: vk.com/...u_official
Telegram: t.me/ukraina_ru
Одноклассники: ok.ru/ukrainaru
Дзен: dzen.ru/ukraina.ru
Rutube: rutube.ru/...l/4478643/
Наши подкасты: vk.com/...s-72801118
ТГ-канал с нашими видео и подкастами: t.me/..._ukrainaru
12:02Подкрепление без подкрепления: на Украине объяснили "локальный обвал фронта" в УгледареИз 50 новобранцев, направленных на укрепление обороны Угледара, на позиции попали только четверо, да и те дезертировали при первой же возможности. Об этом в своих соцсетях написал украинский журналист Владимир Бойко, воюющий в рядах ВСУ