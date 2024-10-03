https://ukraina.ru/20241003/1057865763.html

Время героев и антигероев. В России смена элит идет со скрипом

Время героев и антигероев. В России смена элит идет со скрипом - 03.10.2024 Украина.ру

Время героев и антигероев. В России смена элит идет со скрипом

Президент России Владимир Путин был заметно взволнован. Приятно. Потому что он обосновывал свои кадровые указы и, что называется, ставил на крыло, своих "птенцов" — ветеранов СВО, закончивших президентскую программу "Время героев"

2024-10-03T15:59

2024-10-03T15:59

2024-10-03T17:21

владимир путин

владимир зеленский

россия

сво

герой россии

артем жога

чвк "вагнер"

центральноафриканская республика (цар)

ветераны

криминал

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Сейчас он выпустил в жизнь десять ветеранов СВО, которые получили кадровые предложения о переходе на новые места и на ответственные должности работы в Администрации Президента, федеральных и региональных органах власти, государственных компаниях. Вот эти назначения:— Герой России Артем Жога указом главы государства назначен полномочным представителем президента в Уральском федеральном округе;— Герой России Артур Орлов — руководителем "Движения первых";— Алексей Кондратьев стал сенатором Российской Федерации;— Герой России Игорь Юргин возглавил Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия);— Александр Суразов возглавил Комитет по физической культуре и спорту Республики Алтай;— Евгений Чинцов стал спикером Городской думы Нижнего Новгорода;— Заур Гурциев стал первым заместителем главы города Ставрополя.— Герой России Роман Кулаков стал депутатом Законодательного собрания Севастополя;— Константин Яшин возглавил научно-производственный центр беспилотных авиационных систем "Самара";— Герой России Владимир Сайбель стал заместителем начальника департамента социального развития ОАО "РЖД".По телевизору показали лишь разговор Путина с Артемом Жогой, председателем Народного Совета Донецкой Народной Республики (ДНР), который заверил президента, что он солдат и выполнит любой приказ своего командира. И назначение Жоги из одного "индустриального сердца России" (так некогда называли Донбасс) в другое (Урал — это и сегодня такое "сердце", крупное и бьющееся широкими мазками) выглядит совершенно оправданным. Можно только представить, каким опытным и разносторонним управленцев выйдет указанный Жога, обогатившись опытом практической работы и управления в двух таких сложных регионах. Ему любая работа будет по плечу.Плюс опыт войны, из которой он вышел победителем. Бесстрашным и бескомпромиссным. Сочетание опыта и воли вообще делает человека победителем по жизни и в мирное время.И Путин, когда говорит о необходимости обновления управленческой элиты и вливания в ее ряды свежей кадровой крови именно таких людей, как указанный выше десяток из "Времени героев", совершенно справедливо рассчитывает на героев-победителей, на их волю и бесстрашие, на доказанное жизнью желание принести Родине пользу.Однако параллельно вспоминается еще один рассказ, что называется, с места, с низов, далеких от Московского Кремля. Точнее — из Челябинской области. "В зале суда Рустам улыбался и махал своим родным и друзьям. Конечно же, так не ведет себя человек, которому светит 8 лет колонии строгого режима. Именно такое наказание требовал прокурор. Подсудимый же был… весел. Даже его адвокат шикал на него: "Тише, тише". Наше предположение — что они уже знали приговор", — так вдова рассказала о суде над убийцей ее мужа, 37-летнего ветерана-бойца СВО Максима Никитина.Вот он уже никогда не станет никем. Потому еще в сентябре 2023 года одним ударом в шею был убит упомянутым выше Рустамом Байжуменовым, 18-летним мигрантом, уроженцем "братского" Таджикистана и бойцом MMA, выступающим за российский Дагестан.Как установило следствие, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в баре в поселке Новокалиновый Байжуменов развлекался тем, что таскал девушку за волосы. Когда приехавший в отпуск и отдыхающий там же в баре ветеран СВО Никитин попытался заступиться за девушку, опытный боец единоборств Байжуменов с криком "посмотрим, какой он эсвэошник" профессиональным ударом сломал военнослужащему гортань. Никитин упал и ударился головой о бордюр. Подъехавшая скорая помощь ничем не помогла — бьющий знал, куда бить.И что же? В марте уже текущего года убийца, веселясь на скамье подсудимых, а перед этим отсидев в следственном изоляторе 5,5 месяца, был выпущен на свободу. То есть освобожден в зале суда и фактически оправдан.Первоначально дело убийцы Байжуменова рассматривали по п. 4 ст. 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", что тянуло на срок до 15 лет тюрьмы. Однако судья Карталинского городского суда Челябинской области, некто Оксана Веснина переквалифицировала дело на ст. 109 "Причинение смерти по неосторожности". А в материалах дела было пояснено: "Подсудимый пояснил, что признает нанесение потерпевшему одного удара рукой в область мочки уха и шеи, после которого потерпевший упал и, ударившись головой, больше не вставал. Однако при нанесении удара умысла на причинение тяжкого вреда здоровью и смерти потерпевшему у него не было, он не думал, что потерпевший упадет, он защищался".Итог известен: приговор — 1,6 года лишения свободы условно. Срок, который он провел в следственном изоляторе, пересчитали по схеме "день за два" и освободили в здании суда.И, конечно, Байжуменов веселился. Его родичи и коллеги к тому же собрали некую сумму денег (1,6 млн руб) и пытались всучить ее вдове. А судья Веснина все оправдывала еще проще: убийца ударил, но убивать не хотел, раскаялся да еще и денег дал — за что же его судить и наказывать, он же исправился?Возмущение общественности привело к тому, что в Следственном комитете России (СКР) его глава Александр Бастрыкин взял дело под свой личный контроль и пообещал пересмотреть его. Там, под контролем, дело, кажется, и находится. Потому шум улегся, интерес угас, а активность правоохранителей сошла на нет.Зато по всей России продолжаются самые разные эксцессы, унижающие и оскорбляющие бойцов и уже даже волонтеров и прочих добровольных помощников. Их убивают и просто избивают, подвергают чиновничьим и хулиганским унижениям, обкладывают элементарным бандитским рэкетом.Банальное чтение сводки правонарушений потрясает разнообразием и изобретательностью преступников. Вот факты сразу после упомянутого дела Байжуменова. Например, в середине апреля было заведено уголовное дело после избиения бойца СВО петербуржскими полицейскими, "в том числе азербайджанской национальности".В том же месяце посетители московского бара жестоко избили бойца СВО Марата Дерябина, который ранее был награжден Георгиевским крестом.В мае 31-летний житель Краснодара ударил 34-летнего бойца в область колена и живота и избил его.Даже в 2 октября сего года во Владивостоке обнаружено тело 41-летнего ветерана СВО с признаками насильственной смерти. А в Нижнем Тагиле неизвестные подожгли квартиру пенсионерки-волонтера фонда "Золотые руки ангела" Валентины. 78-летняя пострадавшая — известная в городе волонтер фонда, которая все свободное время шьет маскировочные сети и собирает гуманитарную помощь для бойцов СВО. Женщину спасти удалось, а вот ее кошка погибла в пожаре.И знаете, что удивительно: если во Владивостоке полиция возбудила уголовное дело, то в Нижнем Тагиле, по словам сына пострадавшей, сотрудники МВД пока не приняли заявление о пожаре в полицию, потому что там сказали: пенсионерка сама должна писать заявление, когда выйдет из больницы. Выживет, напишет — почешутся, а помрет — и пожара никакого не было, а значит, и виновных нет. Хотя камеры наблюдения зафиксировали: двое неизвестных в масках подожгли квартиру и скрылись с места преступления.А о том, что по всей стране ветеранов СВО не пускают в рестораны и бары, отказывают в обслуживании в военной форме, оскорбляют по уже давно забытой "афганской формуле" ("я тебя туда не посылал"), журналисты в разных регионах даже писать устали. Но ни об одной громкой реакции со стороны государства, которое якобы защищает свою будущую элиту, нет. Разговор о лживых и фарисейских извинениях и объяснениях хозяев есть, а вот наказания нет. И потому такие случаи продолжаются, для некоторых категорий идиотов, фрондирующих неприятием СВО, это даже становится делом "чести и геройства", выпендрежа и желания хайпа — задевать и оскорблять бойцов СВО. И ветеранов, и действующих, пришедших в отпуск.Вот уже и очевидно, что, с одной стороны, команда президента Путина говорит об обновлении элиты и делает все, чтобы обновление это стало фактом жизни страны и управления всеми отраслями ее жизни. Однако с другой — идет глухое и сильное сопротивление этой инициативе, нежелание делиться властью и постами, дающими все возможности чиновникам для безбедной жизни.В основе тупого, но заметного торможения элитного обновления, анонсированного Путиным, лежат, во-первых, чиновничья инертность, страх потерять насиженные места и должности, а также ложно понятая корпоративная солидарность в защите своих интересов и всего, как они думают, "кровно нажитого" — от имущества и коррупционных взаимосвязей до новых возможностей паразитировать на стране. Эти люди на дух не выносят СВО и делают вид, что она их не касается. И тем более для них нет никаких ветеранов СВО, которые представляют опасность для их положения.Удивительный случай был зафиксирован недавно в Курской области: там появился патриотический баннер с призывом вступать добровольцем в армию России и защищать страну в СВО. А на баннер был изображен… украинский солдат."О чем говорит данный ляп с плакатом в Курске, где на агитационном баннере службы по контракту в ВС РФ изображен украинский военнослужащий? О том, что даже во фронтовом городе есть чиновники, которым просто по…ю на происходящее. Зачем вникать и думать? СВО какое-то, контракты, волонтеры..." — написали неравнодушные пользователи соцсетей.Но в мэрии Курска заявили, что перепутали и "картинку взяли из интернета". А виноватым сделали и. о. председателя комитета архитектуры и градостроительства и объявили ему выговор с занесением в личное дело "в связи с вопиющей халатностью при изготовлении и размещении военно-патриотического баннера". Ага! А еще, наверно, в угол поставили. И запретили в местной столовке сладкое три дня продавать.И происходит это в Курской области, где сегодня российская армия ведет тяжелейшие бои с ВСУ, освобождая свою землю от оккупантов и террористов.И конечно же, важно то, что государство делает все, чтобы удовлетворение самых разных нужд бойцов не нуждалось в средствах. Государство может себе это позволить и все делает для своих защитников, но вот у многих чиновников на это свой взгляд. И свои интересы с присосками…Во-вторых, увы и ах, свою негативную роль играет банальная человеческая зависть к ветеранам, которые обеспечены всем — "у них все есть, а мы тут мыкаемся". Понятно же, что у бойцов СВО более высокие зарплаты. Они пользуются льготами и преимуществами в разных сферах жизни. И у тех, кто этого лишен, это вызывает элементарную и низкую зависть и раздражение. И совсем нет понимания, что ветераны свои преимущества добыли на поле боя, сражаясь за Родину. А завистники хотят все получить, лежа на диване или критикуя "счастливцев" из подворотни. Хоть возможность показать себя в СВО есть у всех.А у криминала еще и желание "подоить богатеньких" — обложить их данью и отобрать заработанные ратным трудом деньги. Недавний случай в Приморском крае, когда однорукий ветеран-инвалид, защищая свои средства и не находя помощи в полиции, пообещал все тому же главе СКР Бастрыкину покончить жизнь самоубийством, потряс всю страну. Ветеран СВО и совершил суицид, но его, слава богу, откачали. Однако решило ли это подобные проблемы, которые актуальны по всей стране, — это самый главный вопрос, на который нет ответа.И сколько таких суицидов, вызванных безысходностью, так и не стали достоянием широкой общественности. Но они же были. А сколько еще может быть, если не изменится подход. И со стороны общества, и со стороны государства, которое, защищая своих защитников, должно активнее употреблять власть.И только тогда, как кажется сегодня, элита в России сменится и обновится. И процесс этот, как говорили классики, пошел. Главное — чтобы вектор правильно удерживать да мешающих укорачивать и отгонять…P. S. А спрос на русских ветеранов СВО тем временем в мире растет. Журналист Аббас Джума в своем Telegram-канале сообщил, что президент Центральноафриканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера назначил своим советником по безопасности командира частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" Дмитрия Подольского с позывным "Салем". О нем известно, что ему 46 лет, он уроженец города Ейска Краснодарского края. Служил в 14-й отдельной бригаде специального назначения ГРУ. Участник войны в Чечне, имеет за нее орден Мужества. Участник войны в Сирии. С началом боевых действий на Украине пошел служить в ЧВК "Вагнер", где был командиром 5-го штурмового отряда. Участвовал в штурмах Северодонецка, Лисичанска, Попасной, Бахмута. Был награжден 4 орденами Мужества и двумя медалями "За отвагу". В Бахмуте в бою против танков потерял обе ноги и правую руку. Прошел через сложнейшие операции по протезированию. Закрытым указом президента Подольскому присвоено звание Героя России и вручена медаль "Золотая Звезда".Африка уже понимает, что такие люди на вес золота. Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера заявил, что, по соглашению с российскими властями, около тысячи бойцов ЧВК останутся в стране для обеспечения безопасности в "трудный момент"…

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

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