https://ukraina.ru/20241003/1057867238.html

Взял пример с Зеленского? Рютте за два дня "забыл", что поддержал удары вглубь России

Взял пример с Зеленского? Рютте за два дня "забыл", что поддержал удары вглубь России - 03.10.2024 Украина.ру

Взял пример с Зеленского? Рютте за два дня "забыл", что поддержал удары вглубь России

Генсек НАТО Марк Рютте подтвердил, что альянс не принимает коллективного решения о снятии ограничений на удары Киева вглубь России. Это прерогатива отдельных союзников. Об этом он сказал 3 октября во время необъявленного визита в Киев.

2024-10-03T15:37

2024-10-03T15:37

2024-10-03T15:37

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Два дня назад в своей первой речи на посту генсека НАТО Рютте фактически сделал противоположное заявление, сказав, что он не против того, чтобы Киев атаковал цели на территории России западным оружием, так как "Украина имеет право защищать себя, как гласит международное право".Генсек добавил, что такая защита не заканчивается на границах РФ и означает, что Киев в праве поражать легитимные цели на территории России. Кто именно будет определять их легитимность, генсек тогда не уточнил.Последние недели коллективный Запад активно муссировал тему снятия вето с Киева в части ударов вглубь РФ дальнобойными ракетами.В сентябре резидент РФ Владимир Путин заявил, что, даже дискутируя на эту тему, страны НАТО, по сути, принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, предупредил российский лидер.Однако на Западе не прислушались к словам Путина и продолжили взбивать информационную пену. В частности, предшественник Рютте Йенс Столтенберг заявлял, что разрешение Киеву на нанесение ударов дальнобойными ракетами вглубь России не станет красной чертой, влекущей за собой эскалацию. Столтенберг отметил также, что Путин якобы много раз объявлял "красные линии", но "не шел на эскалацию".В ответ пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что заявления Столтенберга являются недальновидными и непрофессиональными. Песков добавил, что генсеку стоит воспринимать предупреждения президента России серьезно.Подробнее по теме - в материале Анны Черкасовой "НАТО создает имидж Марку Рютте, забывая, что Россия может победить" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241001/1057810116.html

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новости, россия, киев, запад, рютте, владимир путин, йенс столтенберг, нато, украина.ру, удары