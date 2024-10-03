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В Курской области ВСУ маскируют взрывчатку под фастфуд − глава района

В Курской области ВСУ маскируют взрывчатку под фастфуд − глава района - 03.10.2024 Украина.ру

В Курской области ВСУ маскируют взрывчатку под фастфуд − глава района

ВСУ маскируют взрывчатку под фастфуд на территории Большесолдатского района Курской области. Об этом 3 октября в своем телеграм-канале написал глава района Владимир Зайцев.

2024-10-03T15:48

2024-10-03T15:48

2024-10-03T15:48

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Чиновник призвал жителей района быть максимально бдительными и по возможности воздержаться от поездок по району.В Национальном антитеррористическом комитете напомнили, что при обнаружении подозрительных предметов категорически запрещается их трогать, вскрывать или передвигать. Также не рекомендуется использовать мобильные телефоны и другие средства связи вблизи такого предмета. Самое лучшее решение − отойти от подозрительного объекта и сообщить о нем в полицию.Российские специалисты по разминированию многократно обращали внимание на то, что почерк у террористов схож: они нередко маскируют взрывные устройства под самые разные предметы, вызывающие желание их взять. В их числе попадались, например, телефоны, жестяные банки, пачки "купюр", банковские карты и даже шариковые ручки.Также украинские террористы активно использовали против мирных дончан так называемые "лепестки", которые легко не заметить в траве. К сожалению, не обошлось без жертв среди местных жителей.Читайте также: Саперы ВСУ оставили российским военным записки в минах.

https://ukraina.ru/20220926/1039077688.html

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новости, курская область, вооруженные силы украины, всу