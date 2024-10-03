В Курской области ВСУ маскируют взрывчатку под фастфуд − глава района - 03.10.2024 Украина.ру
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В Курской области ВСУ маскируют взрывчатку под фастфуд − глава района
В Курской области ВСУ маскируют взрывчатку под фастфуд − глава района - 03.10.2024 Украина.ру
В Курской области ВСУ маскируют взрывчатку под фастфуд − глава района
ВСУ маскируют взрывчатку под фастфуд на территории Большесолдатского района Курской области. Об этом 3 октября в своем телеграм-канале написал глава района Владимир Зайцев.
2024-10-03T15:48
2024-10-03T15:48
новости
курская область
вооруженные силы украины
всу
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Чиновник призвал жителей района быть максимально бдительными и по возможности воздержаться от поездок по району.В Национальном антитеррористическом комитете напомнили, что при обнаружении подозрительных предметов категорически запрещается их трогать, вскрывать или передвигать. Также не рекомендуется использовать мобильные телефоны и другие средства связи вблизи такого предмета. Самое лучшее решение − отойти от подозрительного объекта и сообщить о нем в полицию.Российские специалисты по разминированию многократно обращали внимание на то, что почерк у террористов схож: они нередко маскируют взрывные устройства под самые разные предметы, вызывающие желание их взять. В их числе попадались, например, телефоны, жестяные банки, пачки "купюр", банковские карты и даже шариковые ручки.Также украинские террористы активно использовали против мирных дончан так называемые "лепестки", которые легко не заметить в траве. К сожалению, не обошлось без жертв среди местных жителей.Читайте также: Саперы ВСУ оставили российским военным записки в минах.
https://ukraina.ru/20220926/1039077688.html
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новости, курская область, вооруженные силы украины, всу
Новости, Курская область, Вооруженные силы Украины, ВСУ

В Курской области ВСУ маскируют взрывчатку под фастфуд − глава района

15:48 03.10.2024
 
© pixabayбургер, фастфуд
бургер, фастфуд
© pixabay
Читать в
ВСУ маскируют взрывчатку под фастфуд на территории Большесолдатского района Курской области. Об этом 3 октября в своем телеграм-канале написал глава района Владимир Зайцев.
Чиновник призвал жителей района быть максимально бдительными и по возможности воздержаться от поездок по району.
В Национальном антитеррористическом комитете напомнили, что при обнаружении подозрительных предметов категорически запрещается их трогать, вскрывать или передвигать. Также не рекомендуется использовать мобильные телефоны и другие средства связи вблизи такого предмета. Самое лучшее решение − отойти от подозрительного объекта и сообщить о нем в полицию.
Российские специалисты по разминированию многократно обращали внимание на то, что почерк у террористов схож: они нередко маскируют взрывные устройства под самые разные предметы, вызывающие желание их взять. В их числе попадались, например, телефоны, жестяные банки, пачки "купюр", банковские карты и даже шариковые ручки.
Также украинские террористы активно использовали против мирных дончан так называемые "лепестки", которые легко не заметить в траве. К сожалению, не обошлось без жертв среди местных жителей.
Разминирование в центре Донецка - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
26 сентября 2022, 09:58
ВСУ осыпали Донецк минами-"лепестками"Украинские войска обстреляли Донецк ракетами, оснащенными противопехотными минами. Об этом 26 сентября сообщили в штабе территориальной обороны ДНР
Читайте также: Саперы ВСУ оставили российским военным записки в минах.
 
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