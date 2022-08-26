https://ukraina.ru/20220826/1038127067.html

Юрий Кнутов: Россия сорвала крупное наступление ВСУ, но впереди битва с натовским оружием

Юрий Кнутов: Россия сорвала крупное наступление ВСУ, но впереди битва с натовским оружием - 26.08.2022 Украина.ру

Юрий Кнутов: Россия сорвала крупное наступление ВСУ, но впереди битва с натовским оружием

Украина.ру, 26.08.2022

2022-08-26T12:58

2022-08-26T12:58

2022-08-26T12:58

интервью

всу

россия

нато

оружие

украина

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Россия не должна идти на поводу у американцев, которые хотят затянуть конфликт. Нужно перемалывать украинскую военную инфраструктуру. Мы должны добиться такого состояния, когда в стране будет социально-экономический кризис, уставший от нищеты народ потребует ухода Зеленского, либо настанет переворот, а к власти придут люди, которые сядут за стол переговоров и заключат мир, считает военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.руРанее Минобороны РФ сообщило об ударе по украинскому аэродрому в Миргороде: поражены 5 боевых самолетов, уничтожены до 30 националистов. Также нанесен удар по военному аэродрому Днепр, уничтожены 3 украинских самолета.- Юрий Альбертович, подобных сообщений от Минобороны не было довольно давно. Мог ли противник использовать эту авиацию для подготовки серьезного удара?- У меня сложилось впечатление, что разговоры о подготовке наступления ВСУ на Херсон имеют определенные основания. Попытка наступления действительно была, готовилось, там была собрана большая группировка личного состава. Другое дело, что они прячутся за мирными жителями как за живым щитом, поэтому удары по ним наносить сложно. Таким же образом противник рассредоточивает бронетехнику.Точно так же они стали рассредоточивать самолеты и авиацию по аэродромам, которые находятся не так далеко от направления главного удара на Херсон, чтобы в час X после приказа авиация нанесла удары, а затем пехота и бронетехника форсировала бы Ингулец и пошла бы в направлении Днепра до Херсона. Помимо истории с самолетами, это подтверждается ударами "Хаймерсов" по Антоновском мосту, потому что его пропускная способность гораздо больше, чем понтонного моста или переправы.Но наша разведка работает. Мы обнаружили концентрацию сил противника. Сначала мы нанесли удар по плацдарму через Ингулец, когда было уничтожено до полка. Плацдарм они еще удерживают, но потери у них серьезные. Удар по аэродромам – это тоже превентивная мера, чтобы Украина даже не могла имитировать контрнаступление. Потому что им нужно отчитаться перед своими спонсорами из Вашингтона, что передаваемое им оружие реально работает в борьбе с Россией. Зеленскому нужна картинка. И эту картинку мы сегодня сорвали.Я вам сейчас изложил свою личную точку зрения. Но я консультировался с людьми из Донбасса, и они со мной согласны.- Глава МИД ФРГ Бербок пообещала, что систему ПВО Iris-T поставят Украине в ближайшие недели. Также была информация о поставках ракет авиационного базирования HARM, предназначенных для уничтожения радиолокационных станций систем ПВО. Сколько этого вооружения должно быть, чтобы затруднить работу нашей авиации?- HARM`ы эффективны в том случае, если у Украины есть самолеты, способные их применять. Была информация, что якобы американцы переделали какое-то количество МИГ-29, чтобы они смогли нести эти ракеты. HARM`ы широко применялись в Югославии в 1999 году. Я не скажу, что у них была большая эффективность, но проблемы сербам они создали.У нас есть средства борьбы с этими HARM`ами. Но нужно время, чтобы личный состав научился ими эффективно пользовался. Нам придется перестраивать систему ПВО. Нам нужны комплексы большой дальности, которые уничтожают самолеты-носители до момента пуска ракет при дальности в 150-200 км. Наш С-300ПМ2 и С-300В4 способны поражать цели на большой дальности.Что касается Iris-T, то это только отчасти немецкий комплекс. Американцы там руку приложили. Там, как и на NASAMS, стоят доработанные ракеты "воздух-воздух" с активной головкой самонаведения. Комплекс будет работать по нашим вертолетам и штурмовикам. Но главная его задача – борьба с крылатыми ракетами "Калибр" и "Оникс", которые уничтожают наиболее важные объекты, склады и инфраструктуру. Дальность поражения там до 40 км. Это немного.Но у нас тоже есть ракеты типа HARM, которые в состоянии вывести этот комплекс из строя и уничтожить его. Придется бороться с этим, разрабатывать различные тактические приемы. Это не новшество. Мы с этим справимся, учитывая, что на Украине ПВО выведено из строя уже давно.Понятно, что все это делается для затягивания конфликта. Для американцев и европейцев война должна продолжаться хотя бы до 2023 года. Глава американского Генштаба Марк Милли прямо сказал, что война может длиться год или даже десятилетия.Мы не должны идти на поводу у американцев. Мы должны делать свое дело, перемалывать украинскую военную инфраструктуру. Мы должны добиться такого состояния, когда в стране будет социально-экономический кризис, уставший от нищеты народ потребует ухода Зеленского, либо настанет переворот, а к власти придут люди, которые сядут за стол переговоров и заключат мир.- Некоторые эксперты говорят, что для борьбы с поставками оружия, помимо уничтожения логистической инфраструктуры, мы должны сбивать американские транспортные самолеты. Есть у нас такая возможность?- Они неправильно говорят. Американская авиация на территории Украины не летает. Они летают в Польшу на аэродром в Жешуве и частично в Румынию. Там выстраиваются колонны, которые своим ходом следуют до границы с Украиной. Ночью они переходят через границу и рассредотачиваются. Очень часто для перевозки используются гражданские средства. Едет фура, на которой написано "детское питание", а внутри танк или самоходка. Даже если мы нанесем удар, будут кадры, что мы уничтожили фуру с детским питанием.Эта логистика у них отработана. Недели три назад было заявление представителя Пентагона, который прямо сказал, что у них логистика отработана. С территории США они в состоянии перебросить оружие за 24 часа самолетами и наземным транспортом, а с территории Польши или Румынии за шесть часов.- Удары по Жешуву мы даже теоретически не рассматриваем?- Нет. Это пятая статья [Устава НАТО о взамной обороне всех членов Альянса при нападении на одного их них] и третья мировая война. Мы не можем воевать со всем НАТО. Нам тогда придется первыми наносить ракетно-ядерный удар по всем военным объектам своими стратегическими силами. В ответ будет американский удар, французский, английский и все это закончится глобальной катастрофой на земле.- Норвегия и Британия поставят на Украину микробеспилотники Black Hornet на сумму свыше девяти миллионов долларов, которые на фотографиях выглядят красиво и эффектно. Что мы им сможем противопоставить?- У нас есть компания ZALA. Я был на форуме "Армия 2022" и видел их беспилотники. В отличие от других компаний она делает беспилотники с электрическим двигателем и из композитных материалов. Они почти незаметны и бесшумны. Есть беспилотники типа камикадзе с барражирующим боеприпасом. Есть небольшие квадрокоптеры, которые применяются в звене "взвод-рота". Есть достаточно серьезные беспилотники, которые могут находиться в воздухе почти сутки и позволяют вести разведку. Наработок очень много. Но нужны производственные мощности, чтобы выпускать это в том объеме, который нужен фронту. Мощности создаются, но пока чувствуется нехватка.Что касается британских или даже тайваньских беспилотников, то это беспилотники такого же типа, как и ZALA. Их трудно обнаружить, потому что ПЗРК по холодным двигателям не работает и нет инфракрасного следа. Я уже говорил, что для борьбы с ними нужны посты визуального наблюдения, электромагнитные ружья, которые давят каналы управления и делают беспилотник бесполезным (либо падает, либо возвращается на базу). Кроме того, возможно применение обычного стрелкового оружия и обычных зенитных установок, которые тоже неплохо справляются.В ближайшей перспективе начнется производство специальных ракет для комплекса "Панцирь", когда вместо одной ракеты там будет находиться кассета с четырьмя ракетами для стрельбы по беспилотникам.- Если мы все же захотим нанести удар по центрам принятия решений в Киеве, как сделать так, чтобы все поняли, за что мы наказываем противника?- Бить надо по зданию СБУ и ГУР. Это те, кто отвечает за диверсии, теракты и военные преступления. Можно бить по Минобороны. Хотя в этих зданиях уже ничего нет. Оттуда уже все эвакуировано. Все под землей и хорошо замаскировано. Но если у нас есть информация, куда перенесли штабы, надо попробовать ударить. Хотя они могут быть за чертой города или рядом со школами и больницами. Но сами здания как символ нацизма и терроризма подлежат уничтожению. Это 100%.

https://ukraina.ru/20220805/1037321166.html

https://ukraina.ru/20220825/1038120314.html

https://ukraina.ru/20220825/1038111793.html

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2022

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, всу, россия, нато, оружие, украина