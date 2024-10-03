Зеленский впервые прокомментировал бегство ВСУ из Угледара: виноваты союзники
Зеленский в США
Партнеры Украины не предоставили ВСУ оружие дальнего радиуса действия, а военнослужащие России используют его постоянно, уничтожая украинские позиции. С этим Владимир Зеленский связал потерю контроля над Угледаром, бои за который ВС РФ вели более двух лет, передает "РБК-Украина".
"Мы настаиваем на использовании дальнобойного оружия, без соответствующего оружия мы не можем остановить РФ, которая использует его против нас, разрушает все", - сказал он в ответ на вопрос, как Украина планирует дальше сдерживать российское наступление в связи с бегством ВСУ из Угледара.
Зеленский также пожаловался на то, что Россия "разрушает позиции бойцов ВСУ", и необходимо сделать все, чтобы сохранить жизни солдат.
Помимо этого, глава киевского режима вновь упрекнул союзников в том, что они не сбивают российские ракеты в небе над Украиной, сравнив страну с Израилем. Политик уверен, что никакой разницы между двумя государствами в вопросах их защиты быть не должно.
"Совместное сбитие иранских ракет ничем не отличается от сбития российских ракет, от сбития иранских "Шахедов" ("Герань - 2"- Ред.), которые сочетают российские и иранские режимы. Больше решимости партнеров в нашем регионе. Это то, что нужно, чтобы положить конец российскому террору. Мы будем и впредь убеждать наших партнеров относительно необходимости сбития российских ракет и дронов", - настаивает Зеленский.
Ранее украинские военные заявляли, что оставили Угледар, чтобы сохранить силы для дальнейших сражений.
Подробнее по теме - в статье "Подкрепление без подкрепления: на Украине объяснили "локальный обвал фронта" в Угледаре" на сайте Украина.ру.
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