Зеленский впервые прокомментировал бегство ВСУ из Угледара: виноваты союзники - 03.10.2024 Украина.ру
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Зеленский впервые прокомментировал бегство ВСУ из Угледара: виноваты союзники
Зеленский впервые прокомментировал бегство ВСУ из Угледара: виноваты союзники - 03.10.2024 Украина.ру
Зеленский впервые прокомментировал бегство ВСУ из Угледара: виноваты союзники
Партнеры Украины не предоставили ВСУ оружие дальнего радиуса действия, а военнослужащие России используют его постоянно, уничтожая украинские позиции. С этим Владимир Зеленский связал потерю контроля над Угледаром, бои за который ВС РФ вели более двух лет, передает "РБК-Украина".
2024-10-03T15:39
2024-10-03T15:39
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Зеленский также пожаловался на то, что Россия "разрушает позиции бойцов ВСУ", и необходимо сделать все, чтобы сохранить жизни солдат.Помимо этого, глава киевского режима вновь упрекнул союзников в том, что они не сбивают российские ракеты в небе над Украиной, сравнив страну с Израилем. Политик уверен, что никакой разницы между двумя государствами в вопросах их защиты быть не должно. "Совместное сбитие иранских ракет ничем не отличается от сбития российских ракет, от сбития иранских "Шахедов" ("Герань - 2"- Ред.), которые сочетают российские и иранские режимы. Больше решимости партнеров в нашем регионе. Это то, что нужно, чтобы положить конец российскому террору. Мы будем и впредь убеждать наших партнеров относительно необходимости сбития российских ракет и дронов", - настаивает Зеленский.Ранее украинские военные заявляли, что оставили Угледар, чтобы сохранить силы для дальнейших сражений.Подробнее по теме - в статье "Подкрепление без подкрепления: на Украине объяснили "локальный обвал фронта" в Угледаре" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20241003/1057844728.html
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новости, россия, украина, угледар, владимир зеленский, вооруженные силы украины, потери всу, территориальные потери, сво, спецоперация
Новости, Россия, Украина, Угледар, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, потери ВСУ, территориальные потери, СВО, Спецоперация

Зеленский впервые прокомментировал бегство ВСУ из Угледара: виноваты союзники

15:39 03.10.2024
 
Зеленский в США
Зеленский в США
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Партнеры Украины не предоставили ВСУ оружие дальнего радиуса действия, а военнослужащие России используют его постоянно, уничтожая украинские позиции. С этим Владимир Зеленский связал потерю контроля над Угледаром, бои за который ВС РФ вели более двух лет, передает "РБК-Украина".
"Мы настаиваем на использовании дальнобойного оружия, без соответствующего оружия мы не можем остановить РФ, которая использует его против нас, разрушает все", - сказал он в ответ на вопрос, как Украина планирует дальше сдерживать российское наступление в связи с бегством ВСУ из Угледара.
Зеленский также пожаловался на то, что Россия "разрушает позиции бойцов ВСУ", и необходимо сделать все, чтобы сохранить жизни солдат.
Помимо этого, глава киевского режима вновь упрекнул союзников в том, что они не сбивают российские ракеты в небе над Украиной, сравнив страну с Израилем. Политик уверен, что никакой разницы между двумя государствами в вопросах их защиты быть не должно.
"Совместное сбитие иранских ракет ничем не отличается от сбития российских ракет, от сбития иранских "Шахедов" ("Герань - 2"- Ред.), которые сочетают российские и иранские режимы. Больше решимости партнеров в нашем регионе. Это то, что нужно, чтобы положить конец российскому террору. Мы будем и впредь убеждать наших партнеров относительно необходимости сбития российских ракет и дронов", - настаивает Зеленский.
Ранее украинские военные заявляли, что оставили Угледар, чтобы сохранить силы для дальнейших сражений.
Подробнее по теме - в статье "Подкрепление без подкрепления: на Украине объяснили "локальный обвал фронта" в Угледаре" на сайте Украина.ру.
Угледар. Фото: Facebook (запрещен в РФ) /Павел Кириленко.
04:00
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Заголовок открываемого материала
15:39Зеленский впервые прокомментировал бегство ВСУ из Угледара: виноваты союзники
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