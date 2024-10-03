https://ukraina.ru/20241003/1057866580.html

Развитой ревизионизм: почему Блинкен набросился на Россию и Китай

Развитой ревизионизм: почему Блинкен набросился на Россию и Китай - 03.10.2024 Украина.ру

Развитой ревизионизм: почему Блинкен набросился на Россию и Китай

Госсекретарь США Энтони Блинкен разразился большой статьей в Foreign Affairs. Данный материал является подведением итогов американской внешней политики периода Джо Байдена и своеобразным "завещанием потомкам", полным антироссийских и антикитайских выпадов

2024-10-03T15:09

2024-10-03T15:09

2024-10-03T15:11

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Америка против ревизионистовУже в самом начале Блинкен бьет тревогу: РФ в партнерстве с КНДР и Ираном, а также Китай "полны решимости изменить основополагающие принципы международной системы".Американский госсекретарь не скрывает, что "основополагающие принципы международной системы" равны американскому могуществу, а именно: "военное и технологическое превосходство, господствующая валюта, а также не имеющая равных сеть альянсов и партнерств". Если слегка перефразировать главу Госдепа, то речь идет об угрозе однополярному миру под неусыпным контролем Соединенных Штатов.Спорить с этим тезисом не станем. Как ранее говорил президент РФ Владимир Путин, однополярный мир себя изжил, новый миропорядок, основанный на фундаментальных принципах справедливости и равноправия уже вовсю стучится в двери. Вопрос в оценках, что для всего остального мира благо, для США в данном случае – крах всей их политики гегемона.Россия, Китай и их союзники в статье Блинкена представлены как некая новая вариация "оси зла", только теперь объединенная под термином "ревизионистские державы". Цинизм госсекретаря не знает меры. "Ревизионистские державы", пишет он, ослабляют "свободный, открытый, безопасный и процветающий мир, к которому стремятся Соединенные Штаты и большинство стран".Вряд ли кто-то, кто прочтет этот пассаж, откажется от возможности жить в таком мире. Проблема в том, что США делали и делают все, чтобы такой мир никогда не наступил. Американский госсекретарь лицемерно приписывает своей стране то, за что на самом деле выступают именно сторонники многополярного мира. Никакая свобода и возможности не смогут сочетаться с американским или любым другим господством, о котором он писал выше.Блинкен по существу снова озвучивает старую концепцию града на холме: будущие хозяева Белого дома "обязаны и дальше укреплять веру американского народа в силу, предназначение и ценность дисциплинированного американского лидерства в мире".Сигнал для друзейЖить американцам при Байдене стало лучше, жить стало веселей, заявил на голубом глазу Блинкен. Здесь и сокращение бедности и неравенства, рост инвестиций, модернизация инфраструктуры, защита климата и экологии, и прочее.Не станем пускаться в полемику, в конце концов, пусть американцы сами разберутся, что такое хорошо, а что такое плохо. Интереснее другое, "друзьям" США не следует бояться "обновления" Америки, утверждает Блинкен, ничьи экономические интересы затронуты не будет, места в глобальных цепочках поставок найдется всем, кто готов удружить Штатам.Что требуется взамен? Всего лишь объединить с США силы "для продвижения общего видения мира и активно, но ответственно конкурировать с теми, кто стремится его подорвать". Иными словами, кто не с нами, тот против нас.Все на поддержку УкраиныБлинкен кратко описал главных конкурентов США. Резюмируя, Америка борется со всеми и победа будет за ней."Китай – единственная страна, которая имеет намерение и средства для перестройки международной системы"."Что касается России, то у нас не было никаких иллюзий относительно реваншистских целей президента Владимира Путина или возможности "перезагрузки"."Мы усилили дипломатическое давление и укрепили военную мощь США, чтобы сдержать и обуздать Тегеран и Пхеньян".Глава Госдепа много описывает работу Соединенных Штатов в рамках всевозможных альянсов, а затем переходит к видению Вашингтоном российско-украинского конфликта. Примечательно, что он никак не комментирует причины, по которым РФ была вынуждена начать специальную военную операцию.Все, что смог из себя выдавить Блинкен на эту тему – это то, что Путин будто бы решил "стереть Украину с карты мира". Он не упоминает, например, обещания НАТО не расширяться на Восток и соответствующие требования России, озвученные в варианте новых гарантий безопасности, которые были предложены Москвой Вашингтону незадолго до СВО.Напротив, вся риторика госсекретаря США подтверждает, что ради торжества "свободы и демократии" Альянс имеет право распространять свою влияние по всему миру, там, где американцы посчитают нужным.Блинкен упоминает принципы территориальной целостности и суверенитета, заложенные в Уставе ООН, однако не Соединенным Штатам заикаться на эту тему. Достаточно вспомнить операции НАТО последних десятилетий: Ирак, Афганистан, Ливия, Сирия и т.д. В этих странах американцы сполна показали свое истинное отношение к чьей-то территориальной целостности.Что касается ссылки на Устав ООН, то и здесь госсекретарь уже традиционно умалчивает факты. СВО на Украине проводится на основании статьи 51 Устава ООН, предусматривающей право на индивидуальную и коллективную самооборону, о чем своевременно был уведомлен Совбез ООН, подчеркивал ранее глава МИД РФ Сергей Лавров.Статья Блинкена буквально вся пронизана тревогой из-за сотрудничества России с другими государствами, главным образом, КНР и Северной Кореей."Все четыре ревизионистские державы неизменно привержены всеобъемлющей цели – бросить вызов Соединенным Штатам и международной системе. Эта цель будет и дальше стимулировать их сотрудничество, особенно с учетом того, что Соединенные Штаты и другие страны выступают против их ревизионизма", - говорится в материале.Ответ на это, отметил автор, - это сближение союзников США в рамках Североатлантического альянса."Мы сделали НАТО больше, сильнее и сплоченнее, какой она не была никогда", - написал Блинкен.Против КитаяВовсю досталось от главы Госдепа и Китаю. И в этой части Блинкен также практически открытым текстом пишет, что главная задача Соединенных Штатов – отвратить другие страны мира от экономического сотрудничества с КНР и переориентировать эти контакты на себя."Когда администрация Байдена приступила к исполнению обязанностей, ключевые европейские партнеры были полны решимости добиться большей независимости от Соединенных Штатов, одновременно углубляя экономические связи с Китаем. Однако с началом вооруженного конфликта на Украине они переориентировали большую часть своей экономической повестки дня на "снижение рисков" со стороны Китая", - говорится в статье.Глобальная коалиция в поддержку Украины является самым ярким примером распределения нагрузки, какую Блинкен видел за всю свою карьеру, пишет он. Здесь госсекретарь снова лукавит, если под ярким примером распределения нагрузки не понимать опустошение европейских арсеналов и загруженный благодаря этому американский ВПК.Блинкен также намекает союзникам Америки, что дружба дружбой, а табачок, то есть оборона все-таки врозь."Американский народ рассчитывает, а безопасность США требует, чтобы союзники и партнеры со временем взяли на себя большую часть ответственности за собственную оборону", - пишет он.Другие направленияВ своей борьбе с "ревизионизмом" Блинкен залез в Африку и Ближний Восток, где госсекретарь также фиксирует "дестабилизирующие эффекты растущей напористости и сплоченности ревизионистов".Вот что он пишет про стратегию РФ на Черном континенте:"В Африке Россия развязала руки своим агентам и наемникам для добычи золота и критически важных минералов, распространения дезинформации и оказания помощи тем, кто пытается свергнуть демократически избранные правительства".Очередное утверждение, не подкрепленное никакими доказательствами. Стоит напомнить, что деятельность российских компаний в Африке проходит на основе договоров, заключенных с правительствами тех или иных государств, с соблюдением принципа невмешательства во внутренние дела этих стран.Блинкен пытается очернить Россию и приписывает ей то, чего на самом деле никогда не было и нет. Например, поддержку Москвой ядерной программы Тегерана. Это при том, что Россия всегда выступала за нераспространение и выступает за полномасштабное выполнение Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию ситуации вокруг ядерной программы Ирана.Апология Блинкеным Соединенных Штатов коснулась и темы глобального продовольственного кризиса. Естественно, если верить госсекретарю, США – единственный свет в окошке всех голодающих."Соединенные Штаты выделили 17,5 миллиарда долларов на борьбу с нехваткой продовольствия и объединили более 100 стран для принятия конкретных мер по решению проблемы и искоренению ее причин. При этом Америка оставалась крупнейшим в мире донором, предоставляющим спасающую жизни гуманитарную помощь по всему миру", - написал он.Конечно же автор статьи не говорит, что ухудшение ситуации с продовольствием в мире в последние несколько лет является прямым следствием политики США, а именно ее антироссийских шагов. Так, именно благодаря американцам российские экспортеры не могут нормально торговать с партнерами, им блокируют счета, отказывают в кредитах и страховках, создают проблемы с фрахтовкой судов и закупкой техники.Исторический выборВ финальной части свой статьи Блинкен заклинает соотечественников: никакого изоляционизма. Без всякой конкретики он утверждает, что "один опрос за другим показывают, что большинство американцев считают принципиальное и дисциплинированное лидерство США в мире жизненно важным"."Укрепление такого согласия имеет исключительное значение, так как оно убеждает союзников и соперников в том, что, хотя правящая партия в Вашингтоне может смениться, основы внешней политики США останутся неизменными. Это придаст союзникам уверенность в том, что Соединенным Штатам можно доверять, и что они останутся на их стороне. А это, в свою очередь, сделает их более надежными союзниками Соединенных Штатов. И это позволит Вашингтону и дальше разговаривать с противниками с позиции силы, поскольку они будут знать, что американская мощь заключается не только в твердых обязательствах правительства США, но и в непоколебимой уверенности американского народа", - заявил глава Госдепа.Последний абзац и вовсе должен огорошить граждан США. Оказывается, что сейчас наступает решающий момент, буквально мы или они, жизнь или смерть."Выбор, который Соединенные Штаты сделают во второй половине этого решающего десятилетия, определит, станет ли этот момент испытаний временем обновления, или мы перейдем в отступление. Он покажет, смогут ли Вашингтон и его союзники и дальше опережать силы ревизионизма, или они позволят этим силам оказывать определяющее воздействие на двадцать первый век", - пишет Блинкен.За родину, за БайденаОбширная статья Блинкена написана практически ровно за месяц до выборов президента США. Автор подчеркивает, что он – часть команды Байдена и вице-президента Камалы Харрис, которая идет на выборы от Демпартии.Это важный момент для понимания контекста статьи. Другое дело, что привлечь избирателя одной лишь агрессивно-популистской риторикой с акцентом на внешнюю политику у госсекретаря-демократа вряд ли получится.По сути, Блинкен предлагает американцам всю ту же химеру мирового господства, подслащенную сомнительными "успехами" администрации Байдена на внутреннем треке. Клюнут ли местные избиратели на такую наживку, очень скоро покажут президентские выборы. Впрочем, в том или ином виде все эти изыски американской внешней политики "по Блинкену" для России и ее союзников сохранятся и в случае победы любого другого кандидата. Маниакальная русофобия (в большей или меньшей степени) - символ веры современной американской политической элиты. Для Москвы, Пекина и других мировых столиц, где по-настоящему выступают за многополярный мир в статье Блинкена важно другое, а именно то, что крылатым выражением обозначается как "Юпитер, ты сердишься, значит ты не прав". Если в американском зазеркалье Россия и Китай – главные враги свободного мира, то, следовательно, они всё делают правильно.О недавнем резонансном выступлении Блинкена - в материале Захара Виноградова Спектакль удачно провалился. Как госсекретарь Блинкен и его люди оказались в обществе "кошечек и собак" на сайте Украина.ру.

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эксклюзив, сша, россия, китай, энтони блинкен, джо байден, владимир путин, нато