Орден Св. Владимира и идеология "Новой России" Екатерины Великой - 03.10.2024 Украина.ру
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https://ukraina.ru/20241003/1039335489.html
Орден Св. Владимира и идеология "Новой России" Екатерины Великой
Орден Св. Владимира и идеология "Новой России" Екатерины Великой - 03.10.2024 Украина.ру
Орден Св. Владимира и идеология "Новой России" Екатерины Великой
3 октября 1782 года, в честь двадцатилетия своего царствования императрица Екатерина Великая объявила о создании нового ордена – Святого Равноапостольного князя Владимира. Он стал четвёртым по счёту в истории России и одним из самых массовых. Выбор святого покровителя был не случаен и глубоко символичен
2024-10-03T16:01
2024-10-03T16:01
история
xviii век
екатерина ii
идеология
история
российская империя
херсон
киев
россия
григорий потемкин
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В статуте ордена отмечалось, что он "установлен в награду подвигов, совершаемых на поприще государственной службы, и в воздаяние трудов, для пользы общественной подъемлемых", при этом кавалеры должны были отличаться "особливым радением в деле, им вверенном".Награждались им как военные, так и гражданские чины. Идеологию ордена отражал девиз, выбитый на памятной медали, отчеканенной на Санкт-Петербургском монетном дворе к его учреждению: "Воину и Гражданину". Девиз самого ордена: "Польза, честь и слава".Учредив орден, Екатерина наградила им 11 наиболее выдающихся государственных деятелей, список которых сам по себе многое говорит о политике императрицы.В первую очередь это полководцы, в т.ч. и те, кто стяжал славу еще в Семилетнюю войну: Александр Голицин, Пётр Румянцев-Задунайский, Захар Чернышёв, Иван Чернышёв. Затем дипломаты: Никита Панин, Николай Репнин, Александр Безбородко, фавориты: Григорий Орлов и Григорий Потёмкин, выдающиеся деятели просвещения: Иван Шувалов, Иван Бецкой. Разделение это довольно условное, поскольку практически каждый из упомянутых государственных деятелей отличился на нескольких поприщах.Всего было учреждено четыре степени ордена, соответствующие ступеням табели о рангах (начиная с XI класса). Таким образом новым символом охватывалось практически всё служилое дворянство. Кавалеры ордена имели право на получение государственной пенсии, размер которой начислялся в зависимости от степени.Смысл, который вкладывала Екатерина в новый орден, наглядно демонстрирует "Портрет Екатерины II – законодательницы в храме богини Правосудия" известного живописца той эпохи Дмитрия Левицкого. Императрица изображена с орденской лентой Святого Владимира 1-й степени.Начало 1780-х – апогей екатерининского царствования. "Век золой Екатерины" находился в зените.Буквально за две недели до учреждения ордена она пишет знаменитое секретное письмо императору Священной Римской империи Иосифу II, в котором излагает свой "греческий проект" — план расчленения Османской империи и возрождения Византии.Годом ранее была безболезненно проведена окончательная интеграция Малороссии в общеимперское административное поле.Всего через год практически бескровно к России будет присоединено Крымское ханство – не только полуостров, о чем сегодня часто забывают, но и Северная Таврия и Кубань.Еще через несколько лет она дарует "права и вольности" дворянам и горожанам.Екатерине уже не нужно ежечасно подтверждать свои права на престол. Она уже всё всем доказала. За полтора месяца до введения нового Ордена в Санкт-Петербурге открыт знаменитый памятник Петру – "Медный всадник", на постаменте которого высечена знаменитая своей лаконичностью формула начального периода её правления: "Петру Первому Екатерина Вторая".Отдав дань великому предшественнику, она уже не нуждается в апелляциях к петровскому наследию для идеологической легитимации, не нуждается в "петровском мифе". И начинает творить свой собственный. Во многом прямо противоположный.Если Пётр искал все ответы на вызовы эпохи на Западе, создавая радикальный разрыв с русской традицией, то Екатерина, напротив, ищет фундамент своей власти в национальной сфере, укореняя его, ни много ни мало, в Древней Руси.Ярче всего эту тенденцию можно проследить в такой важной публичной сфере как регламентация внешнего вида подданных, в первую очередь одежды. Как известно Петр законодательно ввел ношение европейского платья, тогда как Екатерина лично разработала и обязала придворных дам носить т.н. "русское платье". Если Петра на портретах изображали в европейских рыцарских доспехах, а иногда и в длинном завитом парике, то Екатерину – в кокошнике и даже казацкой шапке.В идеологическом арсенале Екатерины особое место занимала "Корсунская легенда" о походе князя Владимира из Киева на византийский Херсон, внезапно постигшей его слепоте и возвращении ему зрения после принятия крещения. В представлениях эпохи "прозрение" и "крещение" переосмысливались как синонимы Просвещения.В 1785 году знаменитый поэт Михаил Херасков издает эпическую поэму "Владимир возрождённый", в которой "Корсунская легенда" излагается в духе мистических масонских концепций того времени. Это произведение стало своеобразным завершением исторического цикла Хераскова, состоявшего из поэм "Торжество наук" о Петре Первом и "Россика" о взятии Казани Иваном Грозным. В центре цикла Хераскова одна и та же идея — деятельность русского правителя по преображению, просвещению и обновлению России. Стремление самой Екатерины соответствовать этой модели было очевидно.Во время триумфального путешествия в "Полуденный край", предпринятого в 1787 году, Екатерина II, подобно Владимиру, совершает поход из Киева в Херсон. Вначале в Херсон "потёмкинский", где началось создание Черноморского флота, а затем и в Херсон исторический, неподалеку от которого в Ахтиарской бухте было выбрано место для его главной базы – Севастополя.Как Владимир своим походом на Херсон возродился сам и открыл дорогу к просвещению "Древней России", так и Екатерина "возрождает" русское господство над Тавридой в рамках своей просвещённой "Новой России".В Херсоне в присутствии Екатерины и сопровождавшего ее инкогнито императора Священной Римской империи Иосифа II на воду были спущены три корабля, названия которых, естественно, были не случайны и несли символическую нагрузку.Один из них в честь императора назывался "Иосиф", второй — "Александр", в честь внука Екатерины, в котором она видела своего наследника, будущего императора Александра I, и, наконец, третий именовался "Владимир". С полным основанием можно предположить, что он символизировал саму императрицу.Во времена Павла I, отрицавшего все начинания своей матери, награждения орденом Святого Владимира были прекращены. Восстановил их лишь Александр I.Интерес к фигуре Владимира на государственном уровне вновь вырос при императоре Николае I после Польского восстания 1830 года. Однако он имел уже не общегосударственное, а локальное значение и связывался не с Новороссией, а с Малороссией. В Киеве был открыт названный в честь св. Владимира университет (1833), а затем ему установлен памятник (1853).В начале царствования Александра II, в 1862 году в Великом Новгороде был установлен памятник "Тысячелетие России", одной из центральных фигур которого был Князь Владимир, а кроме того на нём изображены и многие из первых кавалеров ордена его имени: Румянцев, Безбородко, Бецкой, ну и конечно же Потёмкин и сама Екатерина.21 сентября 2022 года Владимир Путин у подножия этого монумента открыл торжества в честь 1160-летия русской государственности, упомянув в своём выступлении и князя Владимира и императрицу Екатерину, а также ее выдающихся военачальников – Сувороваи Ушакова, кавалеров ордена св. Владимира. Суворов свой орден 1-й степени получил в 1783 году за присоединение Кубани, а Ушаков – орден 4-й степени (их потом будет ещё два) в 1785 году за борьбу с чумой и строительство флота в Херсоне.В этом контексте показателен интерес к фигуре князя Владимира возникший после 2014 года. В Москве, у стен Кремля в 2016 году был установлен памятник крестителю Руси, совершавшему свои деяния на пространстве от Новгорода до Киева и Херсона.
https://ukraina.ru/20240901/1049049765.html
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история, xviii век, екатерина ii, идеология, российская империя, херсон, киев, россия, григорий потемкин, черноморский флот, новороссия, орден
История, XVIII век, Екатерина II, идеология, История, Российская империя, Херсон, Киев, Россия, Григорий Потемкин, Черноморский флот, Новороссия, орден

Орден Св. Владимира и идеология "Новой России" Екатерины Великой

16:01 03.10.2024
 
© commons.wikimedia.org / MonoklonОрден Святого Владимира
Орден Святого Владимира - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© commons.wikimedia.org / Monoklon
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Александр Васильев авторы
Александр Васильев
Обозреватель
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3 октября 1782 года, в честь двадцатилетия своего царствования императрица Екатерина Великая объявила о создании нового ордена – Святого Равноапостольного князя Владимира. Он стал четвёртым по счёту в истории России и одним из самых массовых. Выбор святого покровителя был не случаен и глубоко символичен
В статуте ордена отмечалось, что он "установлен в награду подвигов, совершаемых на поприще государственной службы, и в воздаяние трудов, для пользы общественной подъемлемых", при этом кавалеры должны были отличаться "особливым радением в деле, им вверенном".
Награждались им как военные, так и гражданские чины. Идеологию ордена отражал девиз, выбитый на памятной медали, отчеканенной на Санкт-Петербургском монетном дворе к его учреждению: "Воину и Гражданину". Девиз самого ордена: "Польза, честь и слава".
Учредив орден, Екатерина наградила им 11 наиболее выдающихся государственных деятелей, список которых сам по себе многое говорит о политике императрицы.
В первую очередь это полководцы, в т.ч. и те, кто стяжал славу еще в Семилетнюю войну: Александр Голицин, Пётр Румянцев-Задунайский, Захар Чернышёв, Иван Чернышёв. Затем дипломаты: Никита Панин, Николай Репнин, Александр Безбородко, фавориты: Григорий Орлов и Григорий Потёмкин, выдающиеся деятели просвещения: Иван Шувалов, Иван Бецкой. Разделение это довольно условное, поскольку практически каждый из упомянутых государственных деятелей отличился на нескольких поприщах.
Всего было учреждено четыре степени ордена, соответствующие ступеням табели о рангах (начиная с XI класса). Таким образом новым символом охватывалось практически всё служилое дворянство. Кавалеры ордена имели право на получение государственной пенсии, размер которой начислялся в зависимости от степени.
Екатерина II - законодательница в Храме богини Правосудия
1 сентября, 16:04История
Дипломатический узел Екатерины II: Россия, Турция, Крым, Франция, Великобритания и СШАВ замечательном фильме "Тот самый Мюнхаузен" есть настоящий исторический анекдот – в то время герцогом Ганноверским и королём Великобритании было одно лицо. Но это не значит, что Мюнхаузхен не сыграл никакой роли в создании США – в 1744 году он командовал почётным караулом, который встречал невесту наследника престола принцессу Ангальт-Цербстскую
Смысл, который вкладывала Екатерина в новый орден, наглядно демонстрирует "Портрет Екатерины II – законодательницы в храме богини Правосудия" известного живописца той эпохи Дмитрия Левицкого. Императрица изображена с орденской лентой Святого Владимира 1-й степени.
© художник Дмитрий Левицкий / ГРМЕкатерина II - законодательница в Храме богини Правосудия
Екатерина II - законодательница в Храме богини Правосудия
© художник Дмитрий Левицкий / ГРМ
Екатерина II - законодательница в Храме богини Правосудия
Начало 1780-х – апогей екатерининского царствования. "Век золой Екатерины" находился в зените.
Буквально за две недели до учреждения ордена она пишет знаменитое секретное письмо императору Священной Римской империи Иосифу II, в котором излагает свой "греческий проект" — план расчленения Османской империи и возрождения Византии.
Годом ранее была безболезненно проведена окончательная интеграция Малороссии в общеимперское административное поле.
Всего через год практически бескровно к России будет присоединено Крымское ханство – не только полуостров, о чем сегодня часто забывают, но и Северная Таврия и Кубань.
Еще через несколько лет она дарует "права и вольности" дворянам и горожанам.
Карта Российской Империи - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
31 августа, 17:15История
Когда Украина войдет в Россию. История воссоединения свидетельствует, что это дело не одного десятилетия31 августа 1786 года была ликвидирована Малороссийская коллегия, с перерывами существовавшая с 1722 года (до этого был малороссийский приказ). Этим актом императрица Екатерина II ликвидировала автономию Малороссии. Впереди было ещё, правда, присоединение Правобережной Украины, но о фактической автономии речь не шла
Екатерине уже не нужно ежечасно подтверждать свои права на престол. Она уже всё всем доказала. За полтора месяца до введения нового Ордена в Санкт-Петербурге открыт знаменитый памятник Петру – "Медный всадник", на постаменте которого высечена знаменитая своей лаконичностью формула начального периода её правления: "Петру Первому Екатерина Вторая".
Отдав дань великому предшественнику, она уже не нуждается в апелляциях к петровскому наследию для идеологической легитимации, не нуждается в "петровском мифе". И начинает творить свой собственный. Во многом прямо противоположный.
Если Пётр искал все ответы на вызовы эпохи на Западе, создавая радикальный разрыв с русской традицией, то Екатерина, напротив, ищет фундамент своей власти в национальной сфере, укореняя его, ни много ни мало, в Древней Руси.
Ярче всего эту тенденцию можно проследить в такой важной публичной сфере как регламентация внешнего вида подданных, в первую очередь одежды. Как известно Петр законодательно ввел ношение европейского платья, тогда как Екатерина лично разработала и обязала придворных дам носить т.н. "русское платье". Если Петра на портретах изображали в европейских рыцарских доспехах, а иногда и в длинном завитом парике, то Екатерину – в кокошнике и даже казацкой шапке.
В идеологическом арсенале Екатерины особое место занимала "Корсунская легенда" о походе князя Владимира из Киева на византийский Херсон, внезапно постигшей его слепоте и возвращении ему зрения после принятия крещения. В представлениях эпохи "прозрение" и "крещение" переосмысливались как синонимы Просвещения.
Екатерина II - законодательница в Храме богини Правосудия
21 июля, 08:06История
Кючук-Кайнарджийский мир. Как Екатерина Великая прорубила второе окно в Европу
В 1785 году знаменитый поэт Михаил Херасков издает эпическую поэму "Владимир возрождённый", в которой "Корсунская легенда" излагается в духе мистических масонских концепций того времени. Это произведение стало своеобразным завершением исторического цикла Хераскова, состоявшего из поэм "Торжество наук" о Петре Первом и "Россика" о взятии Казани Иваном Грозным. В центре цикла Хераскова одна и та же идея — деятельность русского правителя по преображению, просвещению и обновлению России. Стремление самой Екатерины соответствовать этой модели было очевидно.
Во время триумфального путешествия в "Полуденный край", предпринятого в 1787 году, Екатерина II, подобно Владимиру, совершает поход из Киева в Херсон. Вначале в Херсон "потёмкинский", где началось создание Черноморского флота, а затем и в Херсон исторический, неподалеку от которого в Ахтиарской бухте было выбрано место для его главной базы – Севастополя.
Как Владимир своим походом на Херсон возродился сам и открыл дорогу к просвещению "Древней России", так и Екатерина "возрождает" русское господство над Тавридой в рамках своей просвещённой "Новой России".
В Херсоне в присутствии Екатерины и сопровождавшего ее инкогнито императора Священной Римской империи Иосифа II на воду были спущены три корабля, названия которых, естественно, были не случайны и несли символическую нагрузку.
Один из них в честь императора назывался "Иосиф", второй — "Александр", в честь внука Екатерины, в котором она видела своего наследника, будущего императора Александра I, и, наконец, третий именовался "Владимир". С полным основанием можно предположить, что он символизировал саму императрицу.
Открытие памятника князю Владимиру на Боровицкой площади - РИА Новости, 1920, 04.11.2016
4 ноября 2016, 17:40
О памятнике князю Владимиру и его скитаниях по первопрестольной4 ноября на Боровицкой площади в Москве официально открывают памятник князю Владимиру работы скульптора Салавата Щербакова. Впрочем, любопытные прохожие уже могли осмотреть его - в ночь на 1 ноября вокруг монумента убрали леса.
Во времена Павла I, отрицавшего все начинания своей матери, награждения орденом Святого Владимира были прекращены. Восстановил их лишь Александр I.
Интерес к фигуре Владимира на государственном уровне вновь вырос при императоре Николае I после Польского восстания 1830 года. Однако он имел уже не общегосударственное, а локальное значение и связывался не с Новороссией, а с Малороссией. В Киеве был открыт названный в честь св. Владимира университет (1833), а затем ему установлен памятник (1853).
В начале царствования Александра II, в 1862 году в Великом Новгороде был установлен памятник "Тысячелетие России", одной из центральных фигур которого был Князь Владимир, а кроме того на нём изображены и многие из первых кавалеров ордена его имени: Румянцев, Безбородко, Бецкой, ну и конечно же Потёмкин и сама Екатерина.
21 сентября 2022 года Владимир Путин у подножия этого монумента открыл торжества в честь 1160-летия русской государственности, упомянув в своём выступлении и князя Владимира и императрицу Екатерину, а также ее выдающихся военачальников – Сувороваи Ушакова, кавалеров ордена св. Владимира. Суворов свой орден 1-й степени получил в 1783 году за присоединение Кубани, а Ушаков – орден 4-й степени (их потом будет ещё два) в 1785 году за борьбу с чумой и строительство флота в Херсоне.
В этом контексте показателен интерес к фигуре князя Владимира возникший после 2014 года. В Москве, у стен Кремля в 2016 году был установлен памятник крестителю Руси, совершавшему свои деяния на пространстве от Новгорода до Киева и Херсона.
 
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