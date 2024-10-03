https://ukraina.ru/20241003/1039335489.html

Орден Св. Владимира и идеология "Новой России" Екатерины Великой

Орден Св. Владимира и идеология "Новой России" Екатерины Великой - 03.10.2024 Украина.ру

Орден Св. Владимира и идеология "Новой России" Екатерины Великой

3 октября 1782 года, в честь двадцатилетия своего царствования императрица Екатерина Великая объявила о создании нового ордена – Святого Равноапостольного князя Владимира. Он стал четвёртым по счёту в истории России и одним из самых массовых. Выбор святого покровителя был не случаен и глубоко символичен

2024-10-03T16:01

2024-10-03T16:01

2024-10-03T16:01

история

xviii век

екатерина ii

идеология

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российская империя

херсон

киев

россия

григорий потемкин

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В статуте ордена отмечалось, что он "установлен в награду подвигов, совершаемых на поприще государственной службы, и в воздаяние трудов, для пользы общественной подъемлемых", при этом кавалеры должны были отличаться "особливым радением в деле, им вверенном".Награждались им как военные, так и гражданские чины. Идеологию ордена отражал девиз, выбитый на памятной медали, отчеканенной на Санкт-Петербургском монетном дворе к его учреждению: "Воину и Гражданину". Девиз самого ордена: "Польза, честь и слава".Учредив орден, Екатерина наградила им 11 наиболее выдающихся государственных деятелей, список которых сам по себе многое говорит о политике императрицы.В первую очередь это полководцы, в т.ч. и те, кто стяжал славу еще в Семилетнюю войну: Александр Голицин, Пётр Румянцев-Задунайский, Захар Чернышёв, Иван Чернышёв. Затем дипломаты: Никита Панин, Николай Репнин, Александр Безбородко, фавориты: Григорий Орлов и Григорий Потёмкин, выдающиеся деятели просвещения: Иван Шувалов, Иван Бецкой. Разделение это довольно условное, поскольку практически каждый из упомянутых государственных деятелей отличился на нескольких поприщах.Всего было учреждено четыре степени ордена, соответствующие ступеням табели о рангах (начиная с XI класса). Таким образом новым символом охватывалось практически всё служилое дворянство. Кавалеры ордена имели право на получение государственной пенсии, размер которой начислялся в зависимости от степени.Смысл, который вкладывала Екатерина в новый орден, наглядно демонстрирует "Портрет Екатерины II – законодательницы в храме богини Правосудия" известного живописца той эпохи Дмитрия Левицкого. Императрица изображена с орденской лентой Святого Владимира 1-й степени.Начало 1780-х – апогей екатерининского царствования. "Век золой Екатерины" находился в зените.Буквально за две недели до учреждения ордена она пишет знаменитое секретное письмо императору Священной Римской империи Иосифу II, в котором излагает свой "греческий проект" — план расчленения Османской империи и возрождения Византии.Годом ранее была безболезненно проведена окончательная интеграция Малороссии в общеимперское административное поле.Всего через год практически бескровно к России будет присоединено Крымское ханство – не только полуостров, о чем сегодня часто забывают, но и Северная Таврия и Кубань.Еще через несколько лет она дарует "права и вольности" дворянам и горожанам.Екатерине уже не нужно ежечасно подтверждать свои права на престол. Она уже всё всем доказала. За полтора месяца до введения нового Ордена в Санкт-Петербурге открыт знаменитый памятник Петру – "Медный всадник", на постаменте которого высечена знаменитая своей лаконичностью формула начального периода её правления: "Петру Первому Екатерина Вторая".Отдав дань великому предшественнику, она уже не нуждается в апелляциях к петровскому наследию для идеологической легитимации, не нуждается в "петровском мифе". И начинает творить свой собственный. Во многом прямо противоположный.Если Пётр искал все ответы на вызовы эпохи на Западе, создавая радикальный разрыв с русской традицией, то Екатерина, напротив, ищет фундамент своей власти в национальной сфере, укореняя его, ни много ни мало, в Древней Руси.Ярче всего эту тенденцию можно проследить в такой важной публичной сфере как регламентация внешнего вида подданных, в первую очередь одежды. Как известно Петр законодательно ввел ношение европейского платья, тогда как Екатерина лично разработала и обязала придворных дам носить т.н. "русское платье". Если Петра на портретах изображали в европейских рыцарских доспехах, а иногда и в длинном завитом парике, то Екатерину – в кокошнике и даже казацкой шапке.В идеологическом арсенале Екатерины особое место занимала "Корсунская легенда" о походе князя Владимира из Киева на византийский Херсон, внезапно постигшей его слепоте и возвращении ему зрения после принятия крещения. В представлениях эпохи "прозрение" и "крещение" переосмысливались как синонимы Просвещения.В 1785 году знаменитый поэт Михаил Херасков издает эпическую поэму "Владимир возрождённый", в которой "Корсунская легенда" излагается в духе мистических масонских концепций того времени. Это произведение стало своеобразным завершением исторического цикла Хераскова, состоявшего из поэм "Торжество наук" о Петре Первом и "Россика" о взятии Казани Иваном Грозным. В центре цикла Хераскова одна и та же идея — деятельность русского правителя по преображению, просвещению и обновлению России. Стремление самой Екатерины соответствовать этой модели было очевидно.Во время триумфального путешествия в "Полуденный край", предпринятого в 1787 году, Екатерина II, подобно Владимиру, совершает поход из Киева в Херсон. Вначале в Херсон "потёмкинский", где началось создание Черноморского флота, а затем и в Херсон исторический, неподалеку от которого в Ахтиарской бухте было выбрано место для его главной базы – Севастополя.Как Владимир своим походом на Херсон возродился сам и открыл дорогу к просвещению "Древней России", так и Екатерина "возрождает" русское господство над Тавридой в рамках своей просвещённой "Новой России".В Херсоне в присутствии Екатерины и сопровождавшего ее инкогнито императора Священной Римской империи Иосифа II на воду были спущены три корабля, названия которых, естественно, были не случайны и несли символическую нагрузку.Один из них в честь императора назывался "Иосиф", второй — "Александр", в честь внука Екатерины, в котором она видела своего наследника, будущего императора Александра I, и, наконец, третий именовался "Владимир". С полным основанием можно предположить, что он символизировал саму императрицу.Во времена Павла I, отрицавшего все начинания своей матери, награждения орденом Святого Владимира были прекращены. Восстановил их лишь Александр I.Интерес к фигуре Владимира на государственном уровне вновь вырос при императоре Николае I после Польского восстания 1830 года. Однако он имел уже не общегосударственное, а локальное значение и связывался не с Новороссией, а с Малороссией. В Киеве был открыт названный в честь св. Владимира университет (1833), а затем ему установлен памятник (1853).В начале царствования Александра II, в 1862 году в Великом Новгороде был установлен памятник "Тысячелетие России", одной из центральных фигур которого был Князь Владимир, а кроме того на нём изображены и многие из первых кавалеров ордена его имени: Румянцев, Безбородко, Бецкой, ну и конечно же Потёмкин и сама Екатерина.21 сентября 2022 года Владимир Путин у подножия этого монумента открыл торжества в честь 1160-летия русской государственности, упомянув в своём выступлении и князя Владимира и императрицу Екатерину, а также ее выдающихся военачальников – Сувороваи Ушакова, кавалеров ордена св. Владимира. Суворов свой орден 1-й степени получил в 1783 году за присоединение Кубани, а Ушаков – орден 4-й степени (их потом будет ещё два) в 1785 году за борьбу с чумой и строительство флота в Херсоне.В этом контексте показателен интерес к фигуре князя Владимира возникший после 2014 года. В Москве, у стен Кремля в 2016 году был установлен памятник крестителю Руси, совершавшему свои деяния на пространстве от Новгорода до Киева и Херсона.

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Александр Васильев https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/10/1038802972_346:0:900:554_100x100_80_0_0_de34ee273612966cdb48dca6cff8f0c9.jpg

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история, xviii век, екатерина ii, идеология, российская империя, херсон, киев, россия, григорий потемкин, черноморский флот, новороссия, орден