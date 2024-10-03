https://ukraina.ru/20241003/1057867397.html

"Победа Украины": западная пропаганда в поисках решения квадратуры круга

"Победа Украины": западная пропаганда в поисках решения квадратуры круга - 03.10.2024 Украина.ру

"Победа Украины": западная пропаганда в поисках решения квадратуры круга

Несмотря на заклинания политиков о том, что "Украина должна победить", каменный цветок у Данилы-мастера не получается, и приходится пытаться осмыслить феномен "украинской победы". Этому посвящена статья "Как выглядит "победа" Украины?", опубликованная в британском консервативном издании The Spectator 28 сентября.

2024-10-03T15:55

2024-10-03T15:55

2024-10-03T15:55

мнения

украина

россия

запад

владимир путин

ес

нато

владимир зеленский

борис джонсон

план

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/02/1057847891_0:0:2201:1238_1920x0_80_0_0_44372e92c2afeaf0f0ee6725a88a3e2d.jpg

Автор статьи Оуэн Мэтьюз позиционируется как человек, имеющий представление о теме – он автор книги "Перехват: внутренняя история войны Путина против Украины". Однако поиски смысла бессмысленного мероприятия изначально завели его не туда.Для начала Мэтьюз констатирует, что между пониманием победы у Украины и Запада наличествует "фундаментальная и быстро расширяющаяся дистанция". Зеленский говорит о возвращении к границам 1991 года, в то время как представители США настаивают на то, что у Украины должна быть сильная позиция на переговорах.На самом деле тут содержится целых два упрощения.Первое из них признаёт сам Мэтьюз, указывая, что позицию Зеленского разделяет также Борис Джонсон. Т.е., различные понимания присутствуют не столько между Украиной и Западом (некоторые наблюдатели вообще сомневаются в наличии у нынешнего украинского руководства своей позиции – мы с этим мнением не согласны, но оно существует), сколько внутри самого Запада.Второе состоит в том, что "сильная позиция на переговорах" по большому счёту не противоречит установке на границы 1991 года. Там в другом дело – Зеленский в принципе не собирается вести переговоры. "Политико-дипломатический" путь в его представлении – признание Россией своего поражения и капитуляция на украинских условиях.Впрочем, Мэтьюз всё понимает:"Для самого Зеленского возвращение за стол переговоров неизбежно приведёт к обвинениям в том, что прекращение переговоров в апреле 2022 года было серьёзной ошибкой. А другая часть украинских избирателей потребует узнать, ради чего была принесена эта ужасная жертва, если окончательная сделка будет очень похожа на то, что было на столе в Стамбуле".И в этой ситуации появляется нереалистичный (не вообще, а из-за позиции Запада) "план победы", невыполнение которого "создаёт историю о предательстве Запада, которая позволит ему вступить в переговоры с Россией, не теряя лица".Ну что ж – мнение вполне логичное и, более того, достойное Зеленского, который крутит Западом как цыган солнцем (не всегда успешно, ну так и у цыгана не получилось научить лошадь без сена обходиться).Разумеется, для Зеленского необходимо остаться в памяти народа не тем, кем он является сейчас, а человеком, который привёл страну в ЕС и НАТО. Но чтобы дойти до ЕС и НАТО, надо банальным образом выжить – политически и физически. И указанные Мэтьюзом угрозы вполне реальны, а предложенный способ решения проблемы может привести к успеху.При этом Зеленский может не опасаться реакции ЕС и НАТО – они в любом случае терпят его хамство, это тоже вытерпят. Тем более, что там нет единства, и существует авторитетная точка зрения, что Запад делает для Украины слишком мало и слишком поздно.Разумеется, украинцы могут в результате такой атаки подразочароваться в Западе, но выбора куда интегрироваться им всё равно никто не даст, а на следующем этапе можно будет сказать, что именно Украина вернёт в Европу настоящие европейские идеалы (по правде говоря, Украина не очень-то соответствует идеалам III Рейха, но это дело наживное).Ну а о том, что будет с ЕС и НАТО после того, как Украина принесёт туда "европейские идеалы" лучше вообще не думать – Европа и так пребывает в глубоком кризисе, а украинский конфликт – и проявление этого кризиса, и причина его углубления одновременно.Впрочем, вернёмся к Мэтьюзу и его представлению о "победе Украины". Он считает, что нашёл формулировку "победы": "прекращение войны ради спасения будущего своей страны".Ну и расшифровка:"Возможно, истинная "победа" для Украины заключается не в возвращении утраченных земель, а в становлении процветающей, демократической европейской нацией, свободной от российского политического вмешательства и достаточно сильной, чтобы защитить себя от будущих военных угроз. И, возможно, ведение войны, которая систематически уничтожает целое поколение молодых украинцев и уничтожает инфраструктуру и экономику страны, на самом деле является победой Владимира Путина".Нет, невозможно. Это так не работает.Для того, чтобы Украина становилась процветающей и демократической, для начала не надо было поддерживать (тем более – организовывать) майданы. Просто потому, что майдан направлен против демократии (прямо) и против процветания (косвенно).Первая и вторая часть "позитивной программы для Украины" друг другу противоречат – демократическая и процветающая Украина возможна только в партнёрских отношениях с Россией. Если политика страны будет нацелена на отражение политической и военной угрозы со стороны России, это приведёт… Собственно – уже привело. На определённом этапе Украина начнёт представлять опасность для России, и Россия вынуждена будет решать этот вопрос военным путём. Что и наблюдаем.Так что предлагаемый вариант обмена части территории на процветание, демократию и безопасность не состоится. Территория уже потеряна, но платой за это ещё до прихода к власти Зеленского стал отказ от демократии, пушки вместо масла и затянувшаяся уже более чем на десять лет война.А вот что до очертаний российской победы…России, разумеется, было бы выгодно соседствовать с процветающей демократической страной, находящейся в хороших отношениях с ней самой и с Европой. Собственно, консенсус относительно Украины как площадки, на которой могло бы осуществляться максимально свободное торговое сотрудничество между ЕС и Таможенным союзом, был достигнут в конце 2013 года (требование Януковича отредактировать нормы Соглашения об ассоциации с ЕС были частью этого консенсуса).Но США и Европу такой вариант не устраивал. Им не нужно было равноправное сотрудничество, им нужно было политическое и экономическое порабощение России. Средством для достижения этой цели и было разжигание украинского конфликта и втягивание в него России.Мэтьюз, вполне вероятно, это понимает, но писать ничего такого он, конечно, не будет – свобода слова не для таких мыслей…В нынешней же ситуации, когда Украина сформировалась как антироссийский плацдарм, предельное её ослабление действительно может быть частью нашей стратегии. С тем, чтобы в случае попытки повторно использовать её против России украинская элита сочла бы за лучшее воздержаться – чтобы сохранить хотя бы то, что у неё осталось. Собственно, так произошло сейчас с Грузией, хотя её потери в ходе войны 08.08.08 ни в какое сравнение с потерями Украины не идут.Так что Россия в любом случае целей достигает.О противоречивой политике Запада в Украинском кризисе можно прочитать в статье Ростислава Ищенко "Бескомпромиссная воинственность Запада"

https://ukraina.ru/20241003/1057866580.html

https://ukraina.ru/20240930/1057791186.html

https://ukraina.ru/20240926/1057678523.html

https://ukraina.ru/20240923/1057618198.html

украина

россия

запад

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

мнения, украина, россия, запад, владимир путин, ес, нато, владимир зеленский, борис джонсон, план, переговоры, война