"Разоблачаем фейки": депутат объяснил позицию России по ЗАЭС

Призываем убедиться в том, кто производит нападения, ждем инспекцию МАГАТЭ, которая уже должна была приехать. И разоблачаем фейки вокруг всего этого. Предупреждаем о том, что ответственность лежит не только на украинской стороне, но и на тех, кто ей ассистирует в этом вопросе, в том числе лживой информацией.