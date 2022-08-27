https://ukraina.ru/20220827/1038157181.html
"Разоблачаем фейки": депутат объяснил позицию России по ЗАЭС
"Разоблачаем фейки": депутат объяснил позицию России по ЗАЭС
"Разоблачаем фейки": депутат объяснил позицию России по ЗАЭС
Депутат Госдумы, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин рассказал, чем чреват вывод из строя систем энергообеспечения и охлаждения на ЗАЭС
2022-08-27T07:45
2022-08-27T07:45
2022-08-27T07:45
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По словам депутата, на данный момент позиция России — максимально защищать станцию и ждать адекватности от международного сообщества.Тем временем, по словам Затулина, Запада распространяет злонамеренную ложь. Журналисты манипулируют информацией, чтобы выдать желаемое за действительное, обвиняя Россию в обстрелах ЗАЭС.Полное интервью с депутатом Константином Затулиным читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20220825/1038090637.html
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новости, запорожская аэс, константин затулин, фейки, аэс
Новости, Запорожская АЭС, Константин Затулин, фейки, АЭС
"Разоблачаем фейки": депутат объяснил позицию России по ЗАЭС
Депутат Госдумы, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин рассказал, чем чреват вывод из строя систем энергообеспечения и охлаждения на ЗАЭС