"Разоблачаем фейки": депутат объяснил позицию России по ЗАЭС
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"Разоблачаем фейки": депутат объяснил позицию России по ЗАЭС
"Разоблачаем фейки": депутат объяснил позицию России по ЗАЭС
"Разоблачаем фейки": депутат объяснил позицию России по ЗАЭС
Депутат Госдумы, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин рассказал, чем чреват вывод из строя систем энергообеспечения и охлаждения на ЗАЭС
2022-08-27T07:45
2022-08-27T07:45
новости
запорожская аэс
константин затулин
фейки
аэс
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По словам депутата, на данный момент позиция России — максимально защищать станцию и ждать адекватности от международного сообщества.Тем временем, по словам Затулина, Запада распространяет злонамеренную ложь. Журналисты манипулируют информацией, чтобы выдать желаемое за действительное, обвиняя Россию в обстрелах ЗАЭС.Полное интервью с депутатом Константином Затулиным читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20220825/1038090637.html
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новости, запорожская аэс, константин затулин, фейки, аэс
Новости, Запорожская АЭС, Константин Затулин, фейки, АЭС

"Разоблачаем фейки": депутат объяснил позицию России по ЗАЭС

07:45 27.08.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Депутат Госдумы, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин рассказал, чем чреват вывод из строя систем энергообеспечения и охлаждения на ЗАЭС
По словам депутата, на данный момент позиция России — максимально защищать станцию и ждать адекватности от международного сообщества.
Призываем убедиться в том, кто производит нападения, ждем инспекцию МАГАТЭ, которая уже должна была приехать. И разоблачаем фейки вокруг всего этого. Предупреждаем о том, что ответственность лежит не только на украинской стороне, но и на тех, кто ей ассистирует в этом вопросе, в том числе лживой информацией.
Тем временем, по словам Затулина, Запада распространяет злонамеренную ложь. Журналисты манипулируют информацией, чтобы выдать желаемое за действительное, обвиняя Россию в обстрелах ЗАЭС.
Полное интервью с депутатом Константином Затулиным читайте на сайте Украина.ру.
Заседание Совета Федерации РФ
25 августа, 12:37
Шойгу и министр обороны Франции обсудили ситуацию на ЗАЭССитуацию вокруг Запорожской АЭС обсудили министр обороны России Сергей Шойгу и министр обороны Франции Себастьян Лекорню, сообщает 25 августа пресс-служба Минобороны РФ
 
НовостиЗапорожская АЭСКонстантин ЗатулинфейкиАЭС
 
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