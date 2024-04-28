F-16 против ФАБ: эксперт объяснил, какой риск для ВС РФ несут западные самолеты - 28.04.2024 Украина.ру
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F-16 против ФАБ: эксперт объяснил, какой риск для ВС РФ несут западные самолеты
F-16 против ФАБ: эксперт объяснил, какой риск для ВС РФ несут западные самолеты - 28.04.2024 Украина.ру
F-16 против ФАБ: эксперт объяснил, какой риск для ВС РФ несут западные самолеты
Военные самолеты F-16 нужны Западу на Украине для того, чтобы помешать России и дальше использовать ФАБы, то есть планирующие авиабомбы, ведь именно это вооружение позволяет ВС РФ держать военную инициативу в своих руках.
2024-04-28T04:44
2024-04-28T04:44
новости
россия
f-16
бомба
эксперты
вс рф
самолет
запад
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал специалист по конкурентной разведке, эксперт в области информационного противоборства Василий Ющук.Он отметил, что сегодня Россия имеет преимущество на поле боя в том числе благодаря планирующим бомбам. Их скидывают с самолетов с расстояния примерно в 40 километров до линии столкновения. Результат всегда один - от цели ничего не остается.Между тем, заметил он, F-16 обещают Киеву уже почти год. И возможно причина вполне прозаичная: эта военная машина дорогая и довольно сложная в эксплуатации и ремонте. Бросать такую на очевидное уничтожение по крайней мере недальновидно."История с F-16 долгоиграющая и не дошла до финала", - резюмировал эксперт.Ранее в интервью изданию Украина.ру председатель президиума Общероссийской общественной организации "Офицеры России", генерал-майор Сергей Липовой отметил, что навязать России воздушную войну Киев может только в случае получения сотни F-16, а по факту ему дадут от силы пару десятков."Украине передают самолеты близкие к списанию. В основном они будут простаивать на земле из-за их неудовлетворительного технического состояния", - подчеркнул Липовой.Головная боль для Киева: Герой России рассказал, смогут ли украинские летчики воевать на самолетах F-16Ранее министр обороны Нидерландов заявила, что в ближайшее время F-16 на Украину отправит Дания, а во второй половине года Киев получит партию нидерландских истребителей.А накануне министр обороны Бельгии Людивин Дедондер допустил, что королевство может передать Киеву истребители F-16 до конца 2024 года.Бельгия намерена до конца года поставить Украине истребители F-16В марте глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что даже если Киев и получит F-16, то полетать они смогут от силы пару недель. За это время, пояснил он, у украинской армии закончатся запчасти.В НАТО объяснили, почему F-16 не будут долго летать на УкраинеЕсть у F-16 на территории Украины и другие риски. Например, такой:ВС РФ ударили по аэродрому, где ВСУ готовились принять F-16 - СМИИНТЕРВЬЮ ВАСИЛИЙ ЮЩУК: Пока США пытаются выбить из рук России козырь в борьбе с ВСУ, Урал опасается лишь одного
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новости, россия, f-16, бомба, эксперты, вс рф, самолет, запад
Новости, Россия, F-16, бомба, эксперты, ВС РФ, самолет, Запад

F-16 против ФАБ: эксперт объяснил, какой риск для ВС РФ несут западные самолеты

04:44 28.04.2024
 
© Пресс-служба президента УкраиныF-16
F-16
© Пресс-служба президента Украины
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Военные самолеты F-16 нужны Западу на Украине для того, чтобы помешать России и дальше использовать ФАБы, то есть планирующие авиабомбы, ведь именно это вооружение позволяет ВС РФ держать военную инициативу в своих руках.
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал специалист по конкурентной разведке, эксперт в области информационного противоборства Василий Ющук.
Он отметил, что сегодня Россия имеет преимущество на поле боя в том числе благодаря планирующим бомбам. Их скидывают с самолетов с расстояния примерно в 40 километров до линии столкновения. Результат всегда один - от цели ничего не остается.
"Соответственно, сокращается количество уличных боев, а ВСУ несут потери. Мы же, наоборот, уменьшаем свои потери и ускоряем продвижение вглубь территории противника. Так вот, вероятно, F-16 наше господство в воздухе могут уменьшить, создав проблему для российских самолетов. А нам нельзя потерять эффективность от авиабомб, которые на данный момент являются нашим козырем. Возможно, его и хочет Запад выбить из наших рук", - сказал Ющук.
Между тем, заметил он, F-16 обещают Киеву уже почти год. И возможно причина вполне прозаичная: эта военная машина дорогая и довольно сложная в эксплуатации и ремонте. Бросать такую на очевидное уничтожение по крайней мере недальновидно.
"История с F-16 долгоиграющая и не дошла до финала", - резюмировал эксперт.
Ранее в интервью изданию Украина.ру председатель президиума Общероссийской общественной организации "Офицеры России", генерал-майор Сергей Липовой отметил, что навязать России воздушную войну Киев может только в случае получения сотни F-16, а по факту ему дадут от силы пару десятков.
"Украине передают самолеты близкие к списанию. В основном они будут простаивать на земле из-за их неудовлетворительного технического состояния", - подчеркнул Липовой.
Головная боль для Киева: Герой России рассказал, смогут ли украинские летчики воевать на самолетах F-16
Ранее министр обороны Нидерландов заявила, что в ближайшее время F-16 на Украину отправит Дания, а во второй половине года Киев получит партию нидерландских истребителей.
А накануне министр обороны Бельгии Людивин Дедондер допустил, что королевство может передать Киеву истребители F-16 до конца 2024 года.
Бельгия намерена до конца года поставить Украине истребители F-16
В марте глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что даже если Киев и получит F-16, то полетать они смогут от силы пару недель. За это время, пояснил он, у украинской армии закончатся запчасти.
В НАТО объяснили, почему F-16 не будут долго летать на Украине
Есть у F-16 на территории Украины и другие риски. Например, такой:
ВС РФ ударили по аэродрому, где ВСУ готовились принять F-16 - СМИ
ИНТЕРВЬЮ ВАСИЛИЙ ЮЩУК: Пока США пытаются выбить из рук России козырь в борьбе с ВСУ, Урал опасается лишь одного
 
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