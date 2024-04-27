https://ukraina.ru/20240427/1054794462.html

В небе над Брянской областью сбито 6 украинских беспилотников

В небе над Брянской областью сбито 6 украинских беспилотников - 27.04.2024 Украина.ру

В небе над Брянской областью сбито 6 украинских беспилотников

Только за вечер, 27 апреля, украинская армия шесть раз пыталась атаковать при помощи беспилотных летательных аппаратов территорию Брянской области. Все воздушные цели были поражены системой противовоздушной обороны, сообщил губернатор края Александр Богомаз

2024-04-27T23:55

2024-04-27T23:55

2024-04-27T23:56

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По его данным, первый дрон ВСУ угодил на территорию Стародубского муниципального округа. Пострадавших и разрушений нет. Затем в Министерстве обороны добавили, что в небе над областью сбито еще три украинских дрона. Богомаз уточнил, что три БПЛА уничтожены над Выгоничским районом и один над Трубчевским. Обошлось без пострадавших и разрушений. Позже в Минобороны отчитались об уничтожении еще двух украинских дронов над территорией Брянской области. Это произошло в 23:15 (по МСК). Ранее сообщалось, что система ПВО РФ за неделю сбила два украинских самолета и 1659 дронов ВСУ.

https://ukraina.ru/20240427/1054751538.html

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новости, брянская область, россия, александр богомаз, вооруженные силы украины, минобороны, атака, всу, беспилотники, спецоперация