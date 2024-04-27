В небе над Брянской областью сбито 6 украинских беспилотников - 27.04.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240427/1054794462.html
В небе над Брянской областью сбито 6 украинских беспилотников
В небе над Брянской областью сбито 6 украинских беспилотников - 27.04.2024 Украина.ру
В небе над Брянской областью сбито 6 украинских беспилотников
Только за вечер, 27 апреля, украинская армия шесть раз пыталась атаковать при помощи беспилотных летательных аппаратов территорию Брянской области. Все воздушные цели были поражены системой противовоздушной обороны, сообщил губернатор края Александр Богомаз
2024-04-27T23:55
2024-04-27T23:56
новости
брянская область
россия
александр богомаз
вооруженные силы украины
минобороны
атака
всу
беспилотники
спецоперация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/1d/1051577052_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_d91cf88f7a0816270abbe8dc9575a9b9.jpg
По его данным, первый дрон ВСУ угодил на территорию Стародубского муниципального округа. Пострадавших и разрушений нет. Затем в Министерстве обороны добавили, что в небе над областью сбито еще три украинских дрона. Богомаз уточнил, что три БПЛА уничтожены над Выгоничским районом и один над Трубчевским. Обошлось без пострадавших и разрушений. Позже в Минобороны отчитались об уничтожении еще двух украинских дронов над территорией Брянской области. Это произошло в 23:15 (по МСК). Ранее сообщалось, что система ПВО РФ за неделю сбила два украинских самолета и 1659 дронов ВСУ.
https://ukraina.ru/20240427/1054751538.html
брянская область
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/1d/1051577052_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_05fd7cadaa3b6fc6ce340e4eb63d12bf.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, брянская область, россия, александр богомаз, вооруженные силы украины, минобороны, атака, всу, беспилотники, спецоперация
Новости, Брянская область, Россия, Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины, Минобороны, атака, ВСУ, беспилотники, Спецоперация

В небе над Брянской областью сбито 6 украинских беспилотников

23:55 27.04.2024 (обновлено: 23:56 27.04.2024)
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Читать в
Только за вечер, 27 апреля, украинская армия шесть раз пыталась атаковать при помощи беспилотных летательных аппаратов территорию Брянской области. Все воздушные цели были поражены системой противовоздушной обороны, сообщил губернатор края Александр Богомаз
По его данным, первый дрон ВСУ угодил на территорию Стародубского муниципального округа. Пострадавших и разрушений нет.
Затем в Министерстве обороны добавили, что в небе над областью сбито еще три украинских дрона.

"Около 23.00 (МСК)...дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Брянской области", – сказано в телеграм-канале ведомства.

Богомаз уточнил, что три БПЛА уничтожены над Выгоничским районом и один над Трубчевским. Обошлось без пострадавших и разрушений.
Позже в Минобороны отчитались об уничтожении еще двух украинских дронов над территорией Брянской области. Это произошло в 23:15 (по МСК).
Ранее сообщалось, что система ПВО РФ за неделю сбила два украинских самолета и 1659 дронов ВСУ.
Фото: соцсети
Вчера, 14:01
"КиберБеркут" установил командиров ВСУ, виновных в гибели 65 пленных Украины, убитых ракетой ПВО УкраиныПрошло три месяца с того дня, как в небе над Белгородской областью произошло поистине чудовищное преступление. Вылетевшие на российском самолете к себе на Родину украинские военнопленные были уничтожены вместе с экипажем и сопровождающими украинской ракетой.
 
НовостиБрянская областьРоссияАлександр БогомазВооруженные силы УкраиныМинобороныатакаВСУбеспилотникиСпецоперация
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
23:55В небе над Брянской областью сбито 6 украинских беспилотников
23:38Стало известно делала ли Украина официальный запрос в Польшу по возращению своих уклонистов
23:17В МИД РФ объяснили усиленные проверки для въезжающих иностранцев в Россию
22:50Дания закупит украинские дроны на $28,6 млн
22:28Российская армия освободила Бердычи под Авдеевкой, заявили на Украине
22:08Верховный суд Украины открыл дело в связи с неназначением президентских выборов
21:46Бывшего подчиненного замминистра обороны Филатова арестовали по делу о растрате
21:30От обстрелов и мин ВСУ за сутки в ДНР пострадали 3 мирных жителя
21:11Подозреваемый по делу о взятке замминистра обороны РФ обжаловал свой арест
20:48На Украине назвали варианты, как союзники распорядятся активами РФ–во всех случаях Киев получает деньги
20:14Перед Днем Победы Таджикистан посоветовал своим гражданам временно не въезжать в РФ
20:07У Зеленского пересчитали деньги и прикинули, хватит ли на пенсии
19:47Полиция расследует жуткое убийство на Житомирщине, где учитель зарезал школьника
19:28Продюсер Reuters арестован в Москве за участие в экстремистском сообществе
19:04Промышленные центры Украины сокращают мощности из-за нехватки электроэнергии
18:46Украинский кабмин сохранил действие тарифов на электроэнергию только на месяц
18:30Минюст признал нежелательным "Феминистское антивоенное сопротивление*"
18:14Положение отчаянное, отступать рискованно: СМИ рассказали о ситуации в которой оказались ВСУ в Очеретино
18:10Жалобы Сырского и подготовка к удару по Крыму. Итоги 27 апреля на Украине
17:48Западу следовало прислушаться к предупреждениям РФ по Украине и НАТО, заявили в ФРГ
Лента новостейМолния