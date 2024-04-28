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"Священный долг": политолог о том, зачем Варшава пытается рассорить Москву и Германию на радость Лондону

"Священный долг": политолог о том, зачем Варшава пытается рассорить Москву и Германию на радость Лондону - 28.04.2024 Украина.ру

"Священный долг": политолог о том, зачем Варшава пытается рассорить Москву и Германию на радость Лондону

Во всех мировых конфликтах Польша выбирает союз с морскими державами – США и Великобританией, чтобы сопротивляться взаимоотношениям России и Германии, между которых она находится, это – традиция польской геополитической мысли, рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Олег Неменский

2024-04-28T04:26

2024-04-28T04:26

2024-04-28T04:26

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олег неменский

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"Эти идеи были популярны в Польше еще в межвоенную эпоху. И сейчас они считаются азбучной истиной польской геополитики. Хотя в Польше есть люди, которые пытаются это оспорить, но, к сожалению, они далеки от власти. Союз Польши с Великобританией, направленный против России и Германии — это геополитическая идентичность Варшавы", – объяснил эксперт.Интересы Варшавы полностью совпадают с линией Лондона, который старается укрепить свои позиции в Центральной Европе, считает он.При этом к конфликту на Украине у Польши особое отношение, подчеркивает политолог. Украинские земли Варшава считает своими, но отторгнутыми.Полную версию интервью Олег Неменский о том, почему Польша надеется на нападение России и когда Евросоюзу станет не до Украины читайте на сайте Украина.ру.

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новости, польша, варшава, германия, олег неменский