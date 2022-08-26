Константин Затулин: Из-за ударов по ЗАЭС красную черту Украина перешла - 26.08.2022 Украина.ру
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Константин Затулин: Из-за ударов по ЗАЭС красную черту Украина перешла
Константин Затулин: Из-за ударов по ЗАЭС красную черту Украина перешла - 26.08.2022 Украина.ру
Константин Затулин: Из-за ударов по ЗАЭС красную черту Украина перешла
Украина.ру, 26.08.2022
2022-08-26T08:31
2022-08-26T09:59
украина
запорожская аэс
ядерная энергетика
россия
госдума
интервью
ядерное топливо
константин затулин
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Итоги заседания Совета Госдумы в связи с ситуацией на ЗАЭС для издания Украина.ру подвел депутат Государственной Думы, первый заместитель председателя Комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.— Константин Федорович, хотелось бы подвести итоги заседания Совета Госдумы по вопросу обстрелов ВСУ Запорожской АЭС, потому что то, что происходит уже опасно и нужно что-то делать. Какой посыл обращений руководителей фракций прозвучал?— Инициатива принадлежала представителям фракций, в частности КПРФ, остальные фракции поддержали. Принято заявление Советом Госдумы. Это необычная форма, раньше совет не принимал заявлений. Принимала Государственная Дума, но сейчас у депутатов заканчивается отпуск, поэтому все они пока не могут собраться на пленарное заседание.Совет Государственной Думы отметил, что атаки за Запорожскую атомную электростанцию являются переходом через все возможные красные линии и свидетельством перехода к террористическим действиям. Жертвами могут стать не только граждане Украины или РФ, военнослужащие, но и значительная часть населения Европы, если разразится ядерная катастрофа.В этом заявлении обращение и к ООН, и к МАГАТЭ, и к парламентам других государств протестовать и требовать прекращения этих ударов. Хочу сказать, само заседание и выступления выходили за рамки обсуждения ситуации на ЗАЭС. Я лично считаю, что всё, что происходит в связи с обстрелами, это ядерный шантаж Украины, ему подвергается не только РФ, но и Европа.Это свидетельство слабости режима, который не в силах организовать всё, что он обещал: возврат территорий, контрнаступления, — и в этой ситуации он прибегает к шантажу. Не только в связи с обстрелами Запорожской АЭС, но и попытками достичь Крымского моста, целей в Севастополе, в Крыму, на приграничных территориях Российской Федерации, в связи с терактом в отношении журналистки Дугиной.То есть это переход к оголтелым террористическим способам, которые должны напугать, и, при нынешней слабости киевского режима, все-таки заставить с ним считаться.Мы должны понимать, что нынче лежит на весах и что совершается. И действовать адекватно, то есть, во-первых, поставить международное сообщество перед этим фактом и предупредить, что ответственность ложится на украинскую сторону. А мы снимаем с себя всякую ответственность, в случае продолжения этих атак, за наши ответные действия, которые могут быть совершенно разными.То же самое касается взрывов, подрывов и диверсионной деятельности на территории России. Вот то, что мне кажется важным. Несмотря на все правильные слова о том, что мы должны думать о мирных гражданах, в связи с этим очень осторожно относиться к обстрелу украинских городов, где вперемешку находятся и военные и мирные граждане. Но мы не меньше этого должны думать и о наших мирных гражданах, которые становятся жертвами этих всех действий Украины.И мы должны, мне кажется, придать ускорения нашей спецоперации, мы достаточно выдерживали стиль, об этом говорил министр обороны.Мне кажется, надо действовать на упреждение и делать выводы на основе того, к каким методам прибегает Украина.— Можете тезисно перечислить, какие еще были сегодня выдвинуты требования? И какая реакция на них должна последовать?— Это заявление, по утверждению председателя комитета, Леонида Слуцкого, оно будет прочитано, оно должно оказать влияние. Я не столь оптимистичен, я не думаю, что оно окажет влияние, я думаю, влияние оказывает ход военных действий.Но вопрос мы поставили перед странами запада, которые, как вы знаете, изощряются в изобретении разных версий, как мы сами удерживаем под контролем Запорожскую АЭС и сами ее обстреливаем. Неизвестно с какими целями.Вся эта ерунда и злонамеренная ложь распространяется на Западе. Манипулируют информацией, чтобы выдать желаемое за действительное, что это Россия виновата в обстрелах ЗАЭС.Вот на это в заявлении обращено внимание. Какая будет на это реакция – увидим через день-два. Обольщаться, мне кажется, не приходится, надо просто делать выводы из того, что происходит.— По мнению разных экспертов, пока они стреляют по СХОЯТ (сухому хранилищу отработанного ядерного топлива), риск ядерной катастрофы не так велик, но всё равно экологическая катастрофа реальна. Или риски возросли?— Она может быть. Вопрос не в том, что попадут в реактор, он защищен. Вопрос в том, что выйдут из строя системы энергообеспечения, охлаждения, это чревато примерно теми же последствиями, что и Чернобыль и Фукусима.— Кстати, перед заседанием Совета Госдумы, были поджоги лесов вокруг станции и произошло замыкание, Мелитополь остался без света. Это специально было сделано?— Всё, что происходит там, это для привлечения внимания. Мы были бы совсем наивными, если бы думали, что это случайность.— То есть на данный момент позиция России — максимально защищать станцию и ждать адекватности? Что еще мы можем сделать?— Призываем убедиться в том, кто производит нападения, ждем инспекцию МАГАТЭ, которая уже должна была приехать. И разоблачаем фейки вокруг всего этого. Предупреждаем о том, что ответственность лежит не только на украинской стороне, но и на тех, кто ей ассистирует в этом вопросе, в том числе лживой информацией.
https://ukraina.ru/20180905/1021039433.html
https://ukraina.ru/20220825/1038111793.html
https://ukraina.ru/20220825/1038078821.html
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Украина.ру
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5
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96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина, запорожская аэс, ядерная энергетика, россия, госдума, интервью, ядерное топливо, константин затулин
Украина, Запорожская АЭС, ядерная энергетика, Россия, Госдума, Интервью, ядерное топливо, Константин Затулин

Константин Затулин: Из-за ударов по ЗАЭС красную черту Украина перешла

08:31 26.08.2022 (обновлено: 09:59 26.08.2022)
 
© РИА Новости . Нина ЗотинаКонстантин Затулин интервью
Константин Затулин интервью - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© РИА Новости . Нина Зотина
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Александр Светлов
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Итоги заседания Совета Госдумы в связи с ситуацией на ЗАЭС для издания Украина.ру подвел депутат Государственной Думы, первый заместитель председателя Комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.
— Константин Федорович, хотелось бы подвести итоги заседания Совета Госдумы по вопросу обстрелов ВСУ Запорожской АЭС, потому что то, что происходит уже опасно и нужно что-то делать. Какой посыл обращений руководителей фракций прозвучал?
— Инициатива принадлежала представителям фракций, в частности КПРФ, остальные фракции поддержали. Принято заявление Советом Госдумы. Это необычная форма, раньше совет не принимал заявлений. Принимала Государственная Дума, но сейчас у депутатов заканчивается отпуск, поэтому все они пока не могут собраться на пленарное заседание.
Пленарное заседание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 05.09.2018
5 сентября 2018, 17:27
Константин Затулин: кто онДепутат Государственной Думы РФ, первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, специальный представитель Госдумы РФ по вопросам миграции и гражданства
Совет Государственной Думы отметил, что атаки за Запорожскую атомную электростанцию являются переходом через все возможные красные линии и свидетельством перехода к террористическим действиям. Жертвами могут стать не только граждане Украины или РФ, военнослужащие, но и значительная часть населения Европы, если разразится ядерная катастрофа.
В этом заявлении обращение и к ООН, и к МАГАТЭ, и к парламентам других государств протестовать и требовать прекращения этих ударов. Хочу сказать, само заседание и выступления выходили за рамки обсуждения ситуации на ЗАЭС. Я лично считаю, что всё, что происходит в связи с обстрелами, это ядерный шантаж Украины, ему подвергается не только РФ, но и Европа.
Это свидетельство слабости режима, который не в силах организовать всё, что он обещал: возврат территорий, контрнаступления, — и в этой ситуации он прибегает к шантажу. Не только в связи с обстрелами Запорожской АЭС, но и попытками достичь Крымского моста, целей в Севастополе, в Крыму, на приграничных территориях Российской Федерации, в связи с терактом в отношении журналистки Дугиной.
То есть это переход к оголтелым террористическим способам, которые должны напугать, и, при нынешней слабости киевского режима, все-таки заставить с ним считаться.
Мы должны понимать, что нынче лежит на весах и что совершается. И действовать адекватно, то есть, во-первых, поставить международное сообщество перед этим фактом и предупредить, что ответственность ложится на украинскую сторону. А мы снимаем с себя всякую ответственность, в случае продолжения этих атак, за наши ответные действия, которые могут быть совершенно разными.
То же самое касается взрывов, подрывов и диверсионной деятельности на территории России. Вот то, что мне кажется важным. Несмотря на все правильные слова о том, что мы должны думать о мирных гражданах, в связи с этим очень осторожно относиться к обстрелу украинских городов, где вперемешку находятся и военные и мирные граждане. Но мы не меньше этого должны думать и о наших мирных гражданах, которые становятся жертвами этих всех действий Украины.
И мы должны, мне кажется, придать ускорения нашей спецоперации, мы достаточно выдерживали стиль, об этом говорил министр обороны.
Мне кажется, надо действовать на упреждение и делать выводы на основе того, к каким методам прибегает Украина.
Анатолий Вассерман интервью
Вчера, 16:07
Анатолий Вассерман: Мы докажем, что Украина провоцирует экологическую катастрофу
— Можете тезисно перечислить, какие еще были сегодня выдвинуты требования? И какая реакция на них должна последовать?
— Это заявление, по утверждению председателя комитета, Леонида Слуцкого, оно будет прочитано, оно должно оказать влияние. Я не столь оптимистичен, я не думаю, что оно окажет влияние, я думаю, влияние оказывает ход военных действий.
Но вопрос мы поставили перед странами запада, которые, как вы знаете, изощряются в изобретении разных версий, как мы сами удерживаем под контролем Запорожскую АЭС и сами ее обстреливаем. Неизвестно с какими целями.
Вся эта ерунда и злонамеренная ложь распространяется на Западе. Манипулируют информацией, чтобы выдать желаемое за действительное, что это Россия виновата в обстрелах ЗАЭС.
Вот на это в заявлении обращено внимание. Какая будет на это реакция – увидим через день-два. Обольщаться, мне кажется, не приходится, надо просто делать выводы из того, что происходит.
— По мнению разных экспертов, пока они стреляют по СХОЯТ (сухому хранилищу отработанного ядерного топлива), риск ядерной катастрофы не так велик, но всё равно экологическая катастрофа реальна. Или риски возросли?
— Она может быть. Вопрос не в том, что попадут в реактор, он защищен. Вопрос в том, что выйдут из строя системы энергообеспечения, охлаждения, это чревато примерно теми же последствиями, что и Чернобыль и Фукусима.
— Кстати, перед заседанием Совета Госдумы, были поджоги лесов вокруг станции и произошло замыкание, Мелитополь остался без света. Это специально было сделано?
— Всё, что происходит там, это для привлечения внимания. Мы были бы совсем наивными, если бы думали, что это случайность.
— То есть на данный момент позиция России — максимально защищать станцию и ждать адекватности? Что еще мы можем сделать?
— Призываем убедиться в том, кто производит нападения, ждем инспекцию МАГАТЭ, которая уже должна была приехать. И разоблачаем фейки вокруг всего этого. Предупреждаем о том, что ответственность лежит не только на украинской стороне, но и на тех, кто ей ассистирует в этом вопросе, в том числе лживой информацией.
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
Вчера, 09:41
Рогов рассказал, как обстрелы ЗАЭС Украиной грозят срывом поставок электричества в ЕСВ случае остановки Запорожской АЭС из-за постоянных обстрелов со стороны ВСУ будет нарушен энергетический баланс на Украине, и это скажется на поставках электроэнергии в страны Евросоюза, сказал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в беседе с РИА Новости
 
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