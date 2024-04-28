Спец по разведке ответил, кто ждет украинские ДРГ в Белоруссии - 28.04.2024 Украина.ру
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Спец по разведке ответил, кто ждет украинские ДРГ в Белоруссии
Спец по разведке ответил, кто ждет украинские ДРГ в Белоруссии - 28.04.2024 Украина.ру
Спец по разведке ответил, кто ждет украинские ДРГ в Белоруссии
Теоретически украинские диверсанты могут вторгнуться в Белоруссию, однако такой широкой поддержки, как ожидают на Западе, они там не встретят. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал специалист по конкурентной разведке, эксперт в области информационного противоборства Василий Ющук
2024-04-28T05:01
2024-04-28T05:01
новости
белоруссия
украина
дрг
запад
александр лукашенко
вооруженные силы украины
кгб
украина.ру
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Он уточнил, что речь идет о терактах, похожих на события в "Крокусе", потому что для таких диверсий не нужны тысячи людей и большие ресурсы, а исламисты никуда не исчезли. Однако, отметил Ющук, сотрудники КГБ Белоруссии тоже это хорошо понимают и очевидно принимают усиленные меры безопасности.Кроме того, заметил эксперт, Западу и не нужно расширять украинский фронт за счет целой Белоруссии, ведь мероприятие это крайне дорогостоящее. Он напомнил, что когда Вашингтон "поджигал" Киев и выделил на это более 200 миллиардов долларов, "это было преподнесено чуть ли не как праздник", а теперь им жалко и 61 миллиарда, потому что "теперь это воспринимается как прогоревший инвестпроект".А вот политолог Алексей Кочетков с мнением Ющука не согласился, отметив, что белорусские погранвойска не рассчитаны для охраны протяженной и очень сложной границы республики.Спящие ячейки: политолог о том, смогут ли ДРГ перейти границу и захватить Кобринский район в БелоруссииПару дней назад Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии обнародовал сообщение о том, что на Украине прошли подготовку до тысячи боевиков, которых планируется задействовать для захвата белорусских территорий."В Белоруссии создаются скрытые террористические ячейки, которые должны проявиться одновременно со вторжением незаконных вооруженных формирований", - говорилось в публикации ведомства.Параллельно, выступая на Всебелорусском народном собрании, президент страны Александр Лукашенко заявил, что "тихушки" и "лохушки" призывают уничтожить Белоруссию, а делать они это собираются руками боевиков, воспитанных в окопах ВСУ."Вероятность возникновения со стороны украинских подразделений вооруженных провокаций, способных перерасти в приграничные инциденты, достаточно велика. И этого очень ждут наши "шататели" режима. "Тихушки" и "лохушки" призвали уничтожить Белоруссию, ни много ни мало. Цитата: "Белоруссия является последней страной в Европе, где применяется смертная казнь. Ее необходимо уничтожить". Ради смены власти в Белоруссии они действительно готовы пойти на всё. Сейчас корректируют основные направления силового сценария соответствующих действий. Совершенствуют так называемый план "Перемога 2.0"", – сказал Лукашенко.На Украине подготовили до тысячи белорусских боевиков - КГБ республикиОн отметил, что спецслужбы республики располагают информацией о том, что вербуют и обучают таких боевиков в тренировочных лагерях Европы, а оттуда террористы отправляют в зону конфликта на Украине для отработки на практике своих умений.Также стало известно, что спецслужбы страны предотвратили удары беспилотников по объектам в Минске с территории Литвы, кроме того в республике была ликвидирована резидентура спецслужб Украины в количестве 20 человек, еще 30 - задержаны за содействие СБУ, шпионаж и терроризм.ИНТЕРВЬЮ ВАСИЛИЙ ЮЩУК: Пока США пытаются выбить из рук России козырь в борьбе с ВСУ, Урал опасается лишь одного
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новости, белоруссия, украина, дрг, запад, александр лукашенко, вооруженные силы украины, кгб, украина.ру
Новости, Белоруссия, Украина, ДРГ, Запад, Александр Лукашенко, Вооруженные силы Украины, КГБ, Украина.ру

Спец по разведке ответил, кто ждет украинские ДРГ в Белоруссии

05:01 28.04.2024
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкАнтитеррористические учения спецназа КГБ Белоруссии
Антитеррористические учения спецназа КГБ Белоруссии
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Теоретически украинские диверсанты могут вторгнуться в Белоруссию, однако такой широкой поддержки, как ожидают на Западе, они там не встретят. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал специалист по конкурентной разведке, эксперт в области информационного противоборства Василий Ющук

"Внутри страны у белорусов жестко и качественно работает КГБ. Поэтому я не думаю, что в случае вторжения боевиков в Белоруссию, они смогут эффективно опереться на экстремистские ячейки или еще кого-то внутри страны. Максимум их содействия - локальные диверсии", - сказал эксперт.

Он уточнил, что речь идет о терактах, похожих на события в "Крокусе", потому что для таких диверсий не нужны тысячи людей и большие ресурсы, а исламисты никуда не исчезли. Однако, отметил Ющук, сотрудники КГБ Белоруссии тоже это хорошо понимают и очевидно принимают усиленные меры безопасности.
Кроме того, заметил эксперт, Западу и не нужно расширять украинский фронт за счет целой Белоруссии, ведь мероприятие это крайне дорогостоящее. Он напомнил, что когда Вашингтон "поджигал" Киев и выделил на это более 200 миллиардов долларов, "это было преподнесено чуть ли не как праздник", а теперь им жалко и 61 миллиарда, потому что "теперь это воспринимается как прогоревший инвестпроект".
А вот политолог Алексей Кочетков с мнением Ющука не согласился, отметив, что белорусские погранвойска не рассчитаны для охраны протяженной и очень сложной границы республики.
Спящие ячейки: политолог о том, смогут ли ДРГ перейти границу и захватить Кобринский район в Белоруссии
Пару дней назад Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии обнародовал сообщение о том, что на Украине прошли подготовку до тысячи боевиков, которых планируется задействовать для захвата белорусских территорий.
"В Белоруссии создаются скрытые террористические ячейки, которые должны проявиться одновременно со вторжением незаконных вооруженных формирований", - говорилось в публикации ведомства.
Параллельно, выступая на Всебелорусском народном собрании, президент страны Александр Лукашенко заявил, что "тихушки" и "лохушки" призывают уничтожить Белоруссию, а делать они это собираются руками боевиков, воспитанных в окопах ВСУ.
"Вероятность возникновения со стороны украинских подразделений вооруженных провокаций, способных перерасти в приграничные инциденты, достаточно велика. И этого очень ждут наши "шататели" режима. "Тихушки" и "лохушки" призвали уничтожить Белоруссию, ни много ни мало. Цитата: "Белоруссия является последней страной в Европе, где применяется смертная казнь. Ее необходимо уничтожить". Ради смены власти в Белоруссии они действительно готовы пойти на всё. Сейчас корректируют основные направления силового сценария соответствующих действий. Совершенствуют так называемый план "Перемога 2.0"", – сказал Лукашенко.
На Украине подготовили до тысячи белорусских боевиков - КГБ республики
Он отметил, что спецслужбы республики располагают информацией о том, что вербуют и обучают таких боевиков в тренировочных лагерях Европы, а оттуда террористы отправляют в зону конфликта на Украине для отработки на практике своих умений.
Также стало известно, что спецслужбы страны предотвратили удары беспилотников по объектам в Минске с территории Литвы, кроме того в республике была ликвидирована резидентура спецслужб Украины в количестве 20 человек, еще 30 - задержаны за содействие СБУ, шпионаж и терроризм.
ИНТЕРВЬЮ ВАСИЛИЙ ЮЩУК: Пока США пытаются выбить из рук России козырь в борьбе с ВСУ, Урал опасается лишь одного
 
НовостиБелоруссияУкраинаДРГЗападАлександр ЛукашенкоВооруженные силы УкраиныКГБУкраина.ру
 
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