https://ukraina.ru/20240428/1054773602.html

Теперь и по территории РФ: эксперт заявил, что Столтенберг скомандовал Киеву "фас"

Теперь и по территории РФ: эксперт заявил, что Столтенберг скомандовал Киеву "фас" - 28.04.2024 Украина.ру

Теперь и по территории РФ: эксперт заявил, что Столтенберг скомандовал Киеву "фас"

Своим заявлением о новых поставках помощи Киеву под формулировкой "еще не поздно" генсек США Йенс Столтенберг фактически дал команду "фас" Украине, официально разрешив ей кусать Россию.

2024-04-28T05:12

2024-04-28T05:12

2024-04-28T05:12

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Российской Академии наук Александр Камкин.Он уточнил, что в этих обстоятельствах Москве нужно интенсифицировать боевые действия и принуждать киевский режим к безоговорочной капитуляции, потому что ручейки поставок могут продолжаться долго.Эксперт резюмировал, что с помощью повышения санкционных ставок и поставок дальнобойных ракет киевскому режиму Запад действует против России методом салями. Это стратегия, при которой большая цель подменяется последовательностью малых, промежуточных целей.Глава Еврокомиссии призвала готовиться к войнеРанее получила подтверждение информация о том, что Пентагон тайно передал киевскому режиму оперативно-тактические ракеты ATACMS для использования "в пределах суверенной украинской территории".Между тем, известно, что в этот раз Киев получил от Вашингтона новую модификацию этих ракет с радиусом поражения 300 километров.Ранее американское издание Politico писало о том, что ракеты были переданы еще в марте, после чего ВСУ уже два раза использовали ATACMS для ударов вглубь российской территории. Кроме того, российское оборонное ведомство недавно сообщало о перехвате трех ATACMS над Черным морем.Отмечается, что этот вид вооружения был передан Киеву в рамках нового пакета военной помощи.В среду, 24 апреля, Байден подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину. От общего американского пирога Киеву выделен 61 миллиард долларов. Правда львиная доля этой суммы фактически пойдет на развитие ВПК США.Параллельно советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что переброска американской военной помощи начинается немедленно, чтобы возместить потерянное на ее согласование время.Большинство экспертов, в том числе западных, сходятся во мнении, что новый пакет американской помощи Украине не поможет, зато набьет американские карманы.Маск спросил у Салливана, как именно в Белом Доме видят победу Киева"Он был кормильцем": Суздальцев ответил, что будет с легитимностью Зеленского в маеThe Economist: американские деньги Киеву не помогутИНТЕРВЬЮ АЛЕКСАНДР КАМКИН: Запад нарезает салями из санкций и ракет для ВСУ, толкая мир к ядерному армагеддону

https://ukraina.ru/20240424/1054701156.html

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йенс столтенберг, киев, россия, новости, сша, джейк салливан, джо байден, еврокомиссия, украина.ру, пентагон