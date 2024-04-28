Теперь и по территории РФ: эксперт заявил, что Столтенберг скомандовал Киеву "фас" - 28.04.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240428/1054773602.html
Теперь и по территории РФ: эксперт заявил, что Столтенберг скомандовал Киеву "фас"
Теперь и по территории РФ: эксперт заявил, что Столтенберг скомандовал Киеву "фас" - 28.04.2024 Украина.ру
Теперь и по территории РФ: эксперт заявил, что Столтенберг скомандовал Киеву "фас"
Своим заявлением о новых поставках помощи Киеву под формулировкой "еще не поздно" генсек США Йенс Столтенберг фактически дал команду "фас" Украине, официально разрешив ей кусать Россию.
2024-04-28T05:12
2024-04-28T05:12
йенс столтенберг
киев
россия
новости
сша
джейк салливан
джо байден
еврокомиссия
украина.ру
пентагон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0d/1038694169_0:441:800:891_1920x0_80_0_0_673f3a4c0ae15c3f8ac218778f5ba05f.jpg
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Российской Академии наук Александр Камкин.Он уточнил, что в этих обстоятельствах Москве нужно интенсифицировать боевые действия и принуждать киевский режим к безоговорочной капитуляции, потому что ручейки поставок могут продолжаться долго.Эксперт резюмировал, что с помощью повышения санкционных ставок и поставок дальнобойных ракет киевскому режиму Запад действует против России методом салями. Это стратегия, при которой большая цель подменяется последовательностью малых, промежуточных целей.Глава Еврокомиссии призвала готовиться к войнеРанее получила подтверждение информация о том, что Пентагон тайно передал киевскому режиму оперативно-тактические ракеты ATACMS для использования "в пределах суверенной украинской территории".Между тем, известно, что в этот раз Киев получил от Вашингтона новую модификацию этих ракет с радиусом поражения 300 километров.Ранее американское издание Politico писало о том, что ракеты были переданы еще в марте, после чего ВСУ уже два раза использовали ATACMS для ударов вглубь российской территории. Кроме того, российское оборонное ведомство недавно сообщало о перехвате трех ATACMS над Черным морем.Отмечается, что этот вид вооружения был передан Киеву в рамках нового пакета военной помощи.В среду, 24 апреля, Байден подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину. От общего американского пирога Киеву выделен 61 миллиард долларов. Правда львиная доля этой суммы фактически пойдет на развитие ВПК США.Параллельно советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что переброска американской военной помощи начинается немедленно, чтобы возместить потерянное на ее согласование время.Большинство экспертов, в том числе западных, сходятся во мнении, что новый пакет американской помощи Украине не поможет, зато набьет американские карманы.Маск спросил у Салливана, как именно в Белом Доме видят победу Киева"Он был кормильцем": Суздальцев ответил, что будет с легитимностью Зеленского в маеThe Economist: американские деньги Киеву не помогутИНТЕРВЬЮ АЛЕКСАНДР КАМКИН: Запад нарезает салями из санкций и ракет для ВСУ, толкая мир к ядерному армагеддону
https://ukraina.ru/20240424/1054701156.html
киев
россия
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0d/1038694169_0:429:801:1029_1920x0_80_0_0_ed2d4637a233fd9629702e4527b64238.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
йенс столтенберг, киев, россия, новости, сша, джейк салливан, джо байден, еврокомиссия, украина.ру, пентагон
Йенс Столтенберг, Киев, Россия, Новости, США, Джейк Салливан, Джо Байден, Еврокомиссия, Украина.ру, Пентагон

Теперь и по территории РФ: эксперт заявил, что Столтенберг скомандовал Киеву "фас"

05:12 28.04.2024
 
© Минобороны СШАЗапуск ракеты ATACMS с установки M270 Американские реактивные системы залпового огня (РСЗО)
Запуск ракеты ATACMS с установки M270 Американские реактивные системы залпового огня (РСЗО)
© Минобороны США
Читать в
Своим заявлением о новых поставках помощи Киеву под формулировкой "еще не поздно" генсек США Йенс Столтенберг фактически дал команду "фас" Украине, официально разрешив ей кусать Россию.
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Российской Академии наук Александр Камкин.
"Заявление Столтенберга вызывает серьезные опасения. Потому что это фактически карт-бланш на террористическую активность киевского режима. Если раньше европейцы стеснительно говорили, что по российской территории запускать ракеты и дроны не надо, то сейчас это команда фас. Это угроза российским регионам и объектам гражданской инфраструктуры", - сказал Камкин.
Он уточнил, что в этих обстоятельствах Москве нужно интенсифицировать боевые действия и принуждать киевский режим к безоговорочной капитуляции, потому что ручейки поставок могут продолжаться долго.
Эксперт резюмировал, что с помощью повышения санкционных ставок и поставок дальнобойных ракет киевскому режиму Запад действует против России методом салями. Это стратегия, при которой большая цель подменяется последовательностью малых, промежуточных целей.
Глава Еврокомиссии призвала готовиться к войне
Ранее получила подтверждение информация о том, что Пентагон тайно передал киевскому режиму оперативно-тактические ракеты ATACMS для использования "в пределах суверенной украинской территории".
Между тем, известно, что в этот раз Киев получил от Вашингтона новую модификацию этих ракет с радиусом поражения 300 километров.
© Инфографика
© Инфографика
Ранее американское издание Politico писало о том, что ракеты были переданы еще в марте, после чего ВСУ уже два раза использовали ATACMS для ударов вглубь российской территории. Кроме того, российское оборонное ведомство недавно сообщало о перехвате трех ATACMS над Черным морем.
Отмечается, что этот вид вооружения был передан Киеву в рамках нового пакета военной помощи.
В среду, 24 апреля, Байден подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину. От общего американского пирога Киеву выделен 61 миллиард долларов. Правда львиная доля этой суммы фактически пойдет на развитие ВПК США.
Байден
24 апреля, 18:20
Байден подписал законопроекты о помощи Украине, Израилю и ТайванюПрезидент США Джо Байден подписал законопроекты о помощи Украине, Израилю и Тайваню в среду, 24 апреля. Об этом он объявил во время своего выступления в Белом доме
Параллельно советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что переброска американской военной помощи начинается немедленно, чтобы возместить потерянное на ее согласование время.
Большинство экспертов, в том числе западных, сходятся во мнении, что новый пакет американской помощи Украине не поможет, зато набьет американские карманы.
Маск спросил у Салливана, как именно в Белом Доме видят победу Киева
"Он был кормильцем": Суздальцев ответил, что будет с легитимностью Зеленского в мае
The Economist: американские деньги Киеву не помогут
ИНТЕРВЬЮ АЛЕКСАНДР КАМКИН: Запад нарезает салями из санкций и ракет для ВСУ, толкая мир к ядерному армагеддону
 
Йенс СтолтенбергКиевРоссияНовостиСШАДжейк СалливанДжо БайденЕврокомиссияУкраина.руПентагон
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:57"Мы стоим на пороге гражданской войны, какая Украина?!" Видеманн о реакции американцев на помощь Киеву
06:52Западная Украина за минувшую неделю: "Грязные танцы патриотов" во Львове и пиар пограничников на Волыни
06:47"Головная боль для киевского режима": Липовой о том, как помощь Запада оказалась бесполезной
06:41"Беглые" украинцы подчинятся власти и вернутся домой: украинские эксперты о мрачных перспективах страны
06:38Салями из ракет и санкций: эксперт объяснил, в чем состоит антироссийская стратегия Вашингтона
06:22Виктор Баранец: Россия готовит таблетки для мозгов ВСУ в Часовом Яре, думая о "случайной" войне с НАТО
06:10"Идет решающий штурм завода": эксперт раскрыл, как взятие Красногоровки откроет дорогу на Курахово
05:55Война на Украине как способ выйти из "ковидного" кризиса: Видеманн о западных деньгах для Киева
05:45Будут взяты в ближайшее время: эксперт раскрыл, где ВСУ выстроили еще два новых укрепрайона
05:42Не победа, так участие. Политолог о том, как Трамп может принести Украину в жертву
05:33Вопреки ожиданиям: эксперт назвал участок фронта, где ВС РФ нанесет врагу непредсказуемый удар
05:20Неменский о том, зачем нужна "мирная" конференция в Швейцарии и что угрожает легитимности Зеленского
05:12Теперь и по территории РФ: эксперт заявил, что Столтенберг скомандовал Киеву "фас"
05:01Спец по разведке ответил, кто ждет украинские ДРГ в Белоруссии
04:57Классический случай нехватки рук: эксперт о сложностях с взятием укрепрайонов ВСУ за Авдеевкой
04:44F-16 против ФАБ: эксперт объяснил, какой риск для ВС РФ несут западные самолеты
04:26"Священный долг": политолог о том, зачем Варшава пытается рассорить Москву и Германию на радость Лондону
04:00Удар под Очеретино: военный эксперт раскрыл, как бригады ВСУ бросили позиции и потеряли "моральный дух"
23:55В небе над Брянской областью сбито 6 украинских беспилотников
23:38Стало известно делала ли Украина официальный запрос в Польшу по возращению своих уклонистов
Лента новостейМолния