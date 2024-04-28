Не победа, так участие. Политолог о том, как Трамп может принести Украину в жертву - 28.04.2024 Украина.ру
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Не победа, так участие. Политолог о том, как Трамп может принести Украину в жертву
Не победа, так участие. Политолог о том, как Трамп может принести Украину в жертву - 28.04.2024 Украина.ру
Не победа, так участие. Политолог о том, как Трамп может принести Украину в жертву
Предугадать стратегию американского правительства в отношении Украины сейчас невозможно, в независимости даже от результатов президентских выборов. Сейчас Вашингтон делает ставку на затягивание военных действий, а не на победу Украины. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Олег Неменский
2024-04-28T05:42
2024-04-28T05:42
новости
украина
вашингтон
россия
дональд трамп
олег неменский
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Победа на президентских выборах Дональда Трампа может сулить множество сюрпризов, но четко предсказать стратегию по Украине сейчас невозможно, считает Неменский."Сейчас выполняется задача поддержания конфликта в том состоянии, в каком он есть сейчас. Понятно, что ставка на победу Украины над Россией сейчас уже не работает. Нынешний объем помощи рассчитан на то, чтобы именно помочь Украине противостоять российским войскам, как вполне открыто заявляют в Вашингтоне. Это именно стратегия максимального затягивания конфликта. В целом этот конфликт выгоден Соединенным Штатам. Поэтому вопрос о том, что его надо, по крайней мере сейчас, постараться затянуть, особых споров нет", – объяснил он.Власти США, по мнению политолога, сейчас гораздо больше сконцентрированы на внутренних проблемах, чем на Украине."И понятно, что в Америке есть гораздо более насущные интересы. И особенно внутренние проблемы для того, чтобы вопрос Украины мог быть принесен в жертву договоренностям сторон, в связи с другими задачами", – резюмировал Неменский.Полную версию интервью Олег Неменский о том, почему Польша надеется на нападение России и когда Евросоюзу станет не до Украины читайте на сайте Украина.ру.
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новости, украина, вашингтон, россия, дональд трамп, олег неменский
Новости, Украина, Вашингтон, Россия, Дональд Трамп, Олег Неменский

Не победа, так участие. Политолог о том, как Трамп может принести Украину в жертву

05:42 28.04.2024
 
© AP / Manuel Balce Ceneta
- РИА Новости, 1920, 28.04.2024
© AP / Manuel Balce Ceneta
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Предугадать стратегию американского правительства в отношении Украины сейчас невозможно, в независимости даже от результатов президентских выборов. Сейчас Вашингтон делает ставку на затягивание военных действий, а не на победу Украины. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Олег Неменский
Победа на президентских выборах Дональда Трампа может сулить множество сюрпризов, но четко предсказать стратегию по Украине сейчас невозможно, считает Неменский.
"Сейчас выполняется задача поддержания конфликта в том состоянии, в каком он есть сейчас. Понятно, что ставка на победу Украины над Россией сейчас уже не работает. Нынешний объем помощи рассчитан на то, чтобы именно помочь Украине противостоять российским войскам, как вполне открыто заявляют в Вашингтоне. Это именно стратегия максимального затягивания конфликта. В целом этот конфликт выгоден Соединенным Штатам. Поэтому вопрос о том, что его надо, по крайней мере сейчас, постараться затянуть, особых споров нет", – объяснил он.
Власти США, по мнению политолога, сейчас гораздо больше сконцентрированы на внутренних проблемах, чем на Украине.
"И понятно, что в Америке есть гораздо более насущные интересы. И особенно внутренние проблемы для того, чтобы вопрос Украины мог быть принесен в жертву договоренностям сторон, в связи с другими задачами", – резюмировал Неменский.
Полную версию интервью Олег Неменский о том, почему Польша надеется на нападение России и когда Евросоюзу станет не до Украины читайте на сайте Украина.ру.
 
НовостиУкраинаВашингтонРоссияДональд ТрампОлег Неменский
 
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