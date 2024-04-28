https://ukraina.ru/20240428/1054789144.html

Не победа, так участие. Политолог о том, как Трамп может принести Украину в жертву

Не победа, так участие. Политолог о том, как Трамп может принести Украину в жертву - 28.04.2024 Украина.ру

Не победа, так участие. Политолог о том, как Трамп может принести Украину в жертву

Предугадать стратегию американского правительства в отношении Украины сейчас невозможно, в независимости даже от результатов президентских выборов. Сейчас Вашингтон делает ставку на затягивание военных действий, а не на победу Украины. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Олег Неменский

2024-04-28T05:42

2024-04-28T05:42

2024-04-28T05:42

новости

украина

вашингтон

россия

дональд трамп

олег неменский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/0e/1053296118_102:114:2862:1667_1920x0_80_0_0_cef559968b300741069ce84a6a630b05.jpg

Победа на президентских выборах Дональда Трампа может сулить множество сюрпризов, но четко предсказать стратегию по Украине сейчас невозможно, считает Неменский."Сейчас выполняется задача поддержания конфликта в том состоянии, в каком он есть сейчас. Понятно, что ставка на победу Украины над Россией сейчас уже не работает. Нынешний объем помощи рассчитан на то, чтобы именно помочь Украине противостоять российским войскам, как вполне открыто заявляют в Вашингтоне. Это именно стратегия максимального затягивания конфликта. В целом этот конфликт выгоден Соединенным Штатам. Поэтому вопрос о том, что его надо, по крайней мере сейчас, постараться затянуть, особых споров нет", – объяснил он.Власти США, по мнению политолога, сейчас гораздо больше сконцентрированы на внутренних проблемах, чем на Украине."И понятно, что в Америке есть гораздо более насущные интересы. И особенно внутренние проблемы для того, чтобы вопрос Украины мог быть принесен в жертву договоренностям сторон, в связи с другими задачами", – резюмировал Неменский.Полную версию интервью Олег Неменский о том, почему Польша надеется на нападение России и когда Евросоюзу станет не до Украины читайте на сайте Украина.ру.

украина

вашингтон

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, вашингтон, россия, дональд трамп, олег неменский