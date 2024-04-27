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Верховный суд Украины открыл дело в связи с неназначением президентских выборов

Верховный суд Украины открыл дело в связи с неназначением президентских выборов - 27.04.2024 Украина.ру

Верховный суд Украины открыл дело в связи с неназначением президентских выборов

Верховный суд Украины открыл дело по иску против Рады, в котором парламент обвиняют в бездействии в связи с неназначением президентских выборов. Об этом сообщает издание "Страна"

2024-04-27T22:08

2024-04-27T22:08

2024-04-27T22:08

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сво

президентские выборы

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Уточняется, что иск, в котором призывалось признать противоправным бездействие Верховной Рады по поводу неназначения выборов президента страны на 31 марта 2024 года, подал житель Чернигова Олег Серик. Документ обязывает парламент назначить выборы президента путем принятия соответствующего постановления. Автор иска напомнил, что последние выборы президента Украины состоялись 31 марта 2019 года, а присягу Владимир Зеленский принял 20 мая 2019 года. Таким образом, срок полномочий главы киевского режима истекает 21 мая 2024 года, но Рада не назначила следующие выборы президента Украины. Так, парламент нарушил положения п. 7 ч. 1 ст. 85 Конституции страны. Суд вынес решение открыть производство по иску. Для предоставления объяснений Верховной Раде дано 15 дней, а после у истца будет еще три дня на отклик по этому пояснению. Напомним, указом президента на Украине были продлены военное положение и всеобщая мобилизация. Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что выборы во время этого в стране невозможны.

https://ukraina.ru/20240426/1054738909.html

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новости, украина, владимир зеленский, верховный суд, рада, верховная рада, мобилизация, военное положение, сво, президентские выборы