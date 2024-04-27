Верховный суд Украины открыл дело в связи с неназначением президентских выборов - 27.04.2024 Украина.ру
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Верховный суд Украины открыл дело в связи с неназначением президентских выборов
Верховный суд Украины открыл дело в связи с неназначением президентских выборов - 27.04.2024 Украина.ру
Верховный суд Украины открыл дело в связи с неназначением президентских выборов
Верховный суд Украины открыл дело по иску против Рады, в котором парламент обвиняют в бездействии в связи с неназначением президентских выборов. Об этом сообщает издание "Страна"
2024-04-27T22:08
2024-04-27T22:08
новости
украина
владимир зеленский
верховный суд
рада
верховная рада
мобилизация
военное положение
сво
президентские выборы
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Уточняется, что иск, в котором призывалось признать противоправным бездействие Верховной Рады по поводу неназначения выборов президента страны на 31 марта 2024 года, подал житель Чернигова Олег Серик. Документ обязывает парламент назначить выборы президента путем принятия соответствующего постановления. Автор иска напомнил, что последние выборы президента Украины состоялись 31 марта 2019 года, а присягу Владимир Зеленский принял 20 мая 2019 года. Таким образом, срок полномочий главы киевского режима истекает 21 мая 2024 года, но Рада не назначила следующие выборы президента Украины. Так, парламент нарушил положения п. 7 ч. 1 ст. 85 Конституции страны. Суд вынес решение открыть производство по иску. Для предоставления объяснений Верховной Раде дано 15 дней, а после у истца будет еще три дня на отклик по этому пояснению. Напомним, указом президента на Украине были продлены военное положение и всеобщая мобилизация. Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что выборы во время этого в стране невозможны.
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новости, украина, владимир зеленский, верховный суд, рада, верховная рада, мобилизация, военное положение, сво, президентские выборы
Новости, Украина, Владимир Зеленский, Верховный Суд, Рада, Верховная Рада, мобилизация, военное положение, СВО, президентские выборы

Верховный суд Украины открыл дело в связи с неназначением президентских выборов

22:08 27.04.2024
 
© CC0, PixabayСуд правосудие уголовный кодекс молоток
Суд правосудие уголовный кодекс молоток
© CC0, Pixabay
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Верховный суд Украины открыл дело по иску против Рады, в котором парламент обвиняют в бездействии в связи с неназначением президентских выборов. Об этом сообщает издание "Страна"
Уточняется, что иск, в котором призывалось признать противоправным бездействие Верховной Рады по поводу неназначения выборов президента страны на 31 марта 2024 года, подал житель Чернигова Олег Серик.
Документ обязывает парламент назначить выборы президента путем принятия соответствующего постановления. Автор иска напомнил, что последние выборы президента Украины состоялись 31 марта 2019 года, а присягу Владимир Зеленский принял 20 мая 2019 года. Таким образом, срок полномочий главы киевского режима истекает 21 мая 2024 года, но Рада не назначила следующие выборы президента Украины. Так, парламент нарушил положения п. 7 ч. 1 ст. 85 Конституции страны.
Суд вынес решение открыть производство по иску. Для предоставления объяснений Верховной Раде дано 15 дней, а после у истца будет еще три дня на отклик по этому пояснению.
Напомним, указом президента на Украине были продлены военное положение и всеобщая мобилизация. Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что выборы во время этого в стране невозможны.
Вчера, 03:20
Просроченная легитимность: эксперт предположил, что будет с Зеленским и украинской властью после 20 маяПока на Западе не решат поставить под сомнения легитимность Зеленского, ему вряд ли что-то серьезно угрожает. Если на Украине будет расти открытое недовольство властью, то в Вашингтоне могут задуматься о том, что украинского президента нужно заменить. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Олег Неменский
 
НовостиУкраинаВладимир ЗеленскийВерховный СудРадаВерховная Радамобилизациявоенное положениеСВОпрезидентские выборы
 
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