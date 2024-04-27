Стало известно делала ли Украина официальный запрос в Польшу по возращению своих уклонистов
© CC0, Pixabay
© CC0, Pixabay
Официальный запрос в Польшу по поводу возвращения украинских мужчин призывного возраста пока не направлялся, однако Киев намерен проверить сколько украинцев находится сегодня в соседней стране, заявил посол Украины Василий Зварыч журналистам TVN 24
Он уточнил, что сегодня Киев располагает "очень приблизительными" данными о количестве украинских мужчин призывного возраста в Польше.
"По нашим оценкам, только в Польше есть десятки тысяч людей призывного возраста. Но мы будем уверены, когда этот закон будет имплементироваться, и когда каждый сможет подтвердить свои данные в пунктах сбора", – добавил посол.
Зварыч также утверждает, что уже сейчас украинцам не обязательно возвращаться домой, чтобы встать на воинский учет. Он напомнил, что Киев остановил прием новых заявлений от мужчин призывного возраста в консульствах, но когда новый закон вступит в силу, каждый будет знать, как обновить свои данные дистанционно.
Ранее министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявлял, что Варшава готова помочь Киеву вернуть мужчин призывного возраста, покинувших ее после начала спецоперации, потому что жителям его страны надоело наблюдать за досугом украинцев в Польше, в то время как Варшаву постоянно склоняют к еще большей поддержке ВСУ.
Вчера, 03:40"Священный исторический долг": политолог о том, как Польша относится к конфликту с Россией на УкраинеК противостоянию с Россией на Украине Варшава относится как к священному историческому долгу. И в этом плане польский интерес действительно совпадает с той политической линией, которую проводит Лондон. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Олег Неменский