Стало известно делала ли Украина официальный запрос в Польшу по возращению своих уклонистов

"Священный исторический долг": политолог о том, как Польша относится к конфликту с Россией на Украине

К противостоянию с Россией на Украине Варшава относится как к священному историческому долгу. И в этом плане польский интерес действительно совпадает с той политической линией, которую проводит Лондон. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Олег Неменский