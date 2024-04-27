Стало известно делала ли Украина официальный запрос в Польшу по возращению своих уклонистов - 27.04.2024 Украина.ру
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Стало известно делала ли Украина официальный запрос в Польшу по возращению своих уклонистов
Стало известно делала ли Украина официальный запрос в Польшу по возращению своих уклонистов - 27.04.2024 Украина.ру
Стало известно делала ли Украина официальный запрос в Польшу по возращению своих уклонистов
Официальный запрос в Польшу по поводу возвращения украинских мужчин призывного возраста пока не направлялся, однако Киев намерен проверить сколько украинцев находится сегодня в соседней стране, заявил посол Украины Василий Зварыч журналистам TVN 24
2024-04-27T23:38
2024-04-27T23:38
новости
польша
киев
украина
вооруженные силы украины
уклонисты
всу
мобилизация
сво
спецоперация
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Он уточнил, что сегодня Киев располагает "очень приблизительными" данными о количестве украинских мужчин призывного возраста в Польше. Зварыч также утверждает, что уже сейчас украинцам не обязательно возвращаться домой, чтобы встать на воинский учет. Он напомнил, что Киев остановил прием новых заявлений от мужчин призывного возраста в консульствах, но когда новый закон вступит в силу, каждый будет знать, как обновить свои данные дистанционно.&nbsp; Ранее министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявлял, что Варшава готова помочь Киеву вернуть мужчин призывного возраста, покинувших ее после начала спецоперации, потому что жителям его страны надоело наблюдать за досугом украинцев в Польше, в то время как Варшаву постоянно склоняют к еще большей поддержке ВСУ.
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новости, польша, киев, украина, вооруженные силы украины, уклонисты, всу, мобилизация, сво, спецоперация, посольство
Новости, Польша, Киев, Украина, Вооруженные силы Украины, уклонисты, ВСУ, мобилизация, СВО, Спецоперация, посольство

Стало известно делала ли Украина официальный запрос в Польшу по возращению своих уклонистов

23:38 27.04.2024
 
© CC0, Pixabay
© CC0, Pixabay
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Официальный запрос в Польшу по поводу возвращения украинских мужчин призывного возраста пока не направлялся, однако Киев намерен проверить сколько украинцев находится сегодня в соседней стране, заявил посол Украины Василий Зварыч журналистам TVN 24
Он уточнил, что сегодня Киев располагает "очень приблизительными" данными о количестве украинских мужчин призывного возраста в Польше.
"По нашим оценкам, только в Польше есть десятки тысяч людей призывного возраста. Но мы будем уверены, когда этот закон будет имплементироваться, и когда каждый сможет подтвердить свои данные в пунктах сбора", – добавил посол.
Зварыч также утверждает, что уже сейчас украинцам не обязательно возвращаться домой, чтобы встать на воинский учет. Он напомнил, что Киев остановил прием новых заявлений от мужчин призывного возраста в консульствах, но когда новый закон вступит в силу, каждый будет знать, как обновить свои данные дистанционно. 
Ранее министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявлял, что Варшава готова помочь Киеву вернуть мужчин призывного возраста, покинувших ее после начала спецоперации, потому что жителям его страны надоело наблюдать за досугом украинцев в Польше, в то время как Варшаву постоянно склоняют к еще большей поддержке ВСУ.
Польша спецназ AGAT - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
Вчера, 03:40
"Священный исторический долг": политолог о том, как Польша относится к конфликту с Россией на УкраинеК противостоянию с Россией на Украине Варшава относится как к священному историческому долгу. И в этом плане польский интерес действительно совпадает с той политической линией, которую проводит Лондон. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Олег Неменский
 
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Заголовок открываемого материала
23:38Стало известно делала ли Украина официальный запрос в Польшу по возращению своих уклонистов
23:17В МИД РФ объяснили усиленные проверки для въезжающих иностранцев в Россию
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