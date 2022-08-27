https://ukraina.ru/20220827/1038149306.html
Эксперт рассказал, из каких стран приезжают добровольны, чтобы поучаствовать в СВО за РФ
Эксперт рассказал, из каких стран приезжают добровольны, чтобы поучаствовать в СВО за РФ - 27.08.2022 Украина.ру
Эксперт рассказал, из каких стран приезжают добровольны, чтобы поучаствовать в СВО за РФ
Много добровольцев из бывших советских республик приезжают в Донбасс, сказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин в интервью Украина.ру
2022-08-27T05:30
2022-08-27T05:30
2022-08-27T05:30
сво
донбасс
новости
россия
добровольцы
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Он рассказал, что сейчас в России идет массовый набор профессиональных иностранных добровольцев по областям, в регионах формируются батальонные группы и бригады.По его словам, в Донбасс приезжают много граждан из бывших советских республик, добровольцев много.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220826/1038145889.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сво, донбасс, новости, россия, добровольцы
СВО, Донбасс, Новости, Россия, добровольцы
Эксперт рассказал, из каких стран приезжают добровольны, чтобы поучаствовать в СВО за РФ
Много добровольцев из бывших советских республик приезжают в Донбасс, сказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин в интервью Украина.ру