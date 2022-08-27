https://ukraina.ru/20220827/1038149306.html

Эксперт рассказал, из каких стран приезжают добровольны, чтобы поучаствовать в СВО за РФ

Эксперт рассказал, из каких стран приезжают добровольны, чтобы поучаствовать в СВО за РФ - 27.08.2022 Украина.ру

Эксперт рассказал, из каких стран приезжают добровольны, чтобы поучаствовать в СВО за РФ

Много добровольцев из бывших советских республик приезжают в Донбасс, сказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин в интервью Украина.ру

2022-08-27T05:30

2022-08-27T05:30

2022-08-27T05:30

сво

донбасс

новости

россия

добровольцы

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Он рассказал, что сейчас в России идет массовый набор профессиональных иностранных добровольцев по областям, в регионах формируются батальонные группы и бригады.По его словам, в Донбасс приезжают много граждан из бывших советских республик, добровольцев много.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220826/1038145889.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сво, донбасс, новости, россия, добровольцы