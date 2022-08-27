Эксперт рассказал, из каких стран приезжают добровольны, чтобы поучаствовать в СВО за РФ - 27.08.2022 Украина.ру
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Эксперт рассказал, из каких стран приезжают добровольны, чтобы поучаствовать в СВО за РФ
Эксперт рассказал, из каких стран приезжают добровольны, чтобы поучаствовать в СВО за РФ - 27.08.2022 Украина.ру
Эксперт рассказал, из каких стран приезжают добровольны, чтобы поучаствовать в СВО за РФ
Много добровольцев из бывших советских республик приезжают в Донбасс, сказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин в интервью Украина.ру
2022-08-27T05:30
2022-08-27T05:30
сво
донбасс
новости
россия
добровольцы
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Он рассказал, что сейчас в России идет массовый набор профессиональных иностранных добровольцев по областям, в регионах формируются батальонные группы и бригады.По его словам, в Донбасс приезжают много граждан из бывших советских республик, добровольцев много.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220826/1038145889.html
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сво, донбасс, новости, россия, добровольцы
СВО, Донбасс, Новости, Россия, добровольцы

Эксперт рассказал, из каких стран приезжают добровольны, чтобы поучаствовать в СВО за РФ

05:30 27.08.2022
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкБеженцы из Мариуполя
Беженцы из Мариуполя - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
© РИА Новости . Максим Блинов
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Много добровольцев из бывших советских республик приезжают в Донбасс, сказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин в интервью Украина.ру
Он рассказал, что сейчас в России идет массовый набор профессиональных иностранных добровольцев по областям, в регионах формируются батальонные группы и бригады.
В Чечне уже три полка создано. Понятно, что это граждане РФ, но чеченцы приглашают не только жителей Чечни, но и жителей других регионов. Потому что это добровольческая армия.
Алексей Подберёзкин интервью
Алексей Подберёзкин
директор Центра военно-политических исследований МГИМО
По его словам, в Донбасс приезжают много граждан из бывших советских республик, добровольцев много.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Киев
Вчера, 12:59
Не оставить ничего русского: власти Киева переименовали городские улицы Киевские городские власти переименовали в столице Украины 95 улиц, переулков и площадей, названия которых связаны с Россией и советским прошлым.
 
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