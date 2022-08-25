Алексей Подберёзкин о том, как Россия накажет Британию и США за их наемников на Украине - 25.08.2022 Украина.ру
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Алексей Подберёзкин о том, как Россия накажет Британию и США за их наемников на Украине
Алексей Подберёзкин о том, как Россия накажет Британию и США за их наемников на Украине - 25.08.2022 Украина.ру
Алексей Подберёзкин о том, как Россия накажет Британию и США за их наемников на Украине
Украина.ру, 25.08.2022
2022-08-25T13:45
2022-08-25T13:45
интервью
россия
украина
сша
великобритания
наемники
донбасс
добровольцы
нато
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Все иностранные наемники на Украине должны быть уничтожены без всякого суда, потому что в процессе боевых действий совершаются военные преступления против человечности. Наличие украинского паспорта или предоставление правительствами их стран статуса гуманитарных постфактум им тоже никак не поможет, уверен директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей ПодберёзкинОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Ранее посол Великобритании на Украине Мелинда Симмонс заявила, что взятые в плен российскими войсками британские граждане якобы не являются наемниками. По её словам, это якобы гуманитарные работники, которые подпадают под действие Женевской конвенции точно как же, как и солдаты ВСУ.- Алексей Иванович, поясните, пожалуйста, юридическую сторону вопроса. Что должен сделать человек, чтобы он считался военнослужащим, а не наемником?- Он должен обладать соответствующим статусом, признанным властями Украины или республик Донбасса. Если какая-то международная или общественная организация отправляет в зону боевых действий некую гуманитарную миссию, сторонами конфликта должна быть признана эта организация, миссия, должен быть определен статус этой миссии.В случае с Украиной ни первого, ни второго, ни третьего не было сделано. Эти люди появились сами по себе даже без получения каких-то документов. Поэтому это обычные наемники, которые должны быть уничтожены без всякого суда и выяснения причин, потому что в процессе боевых действий совершаются военные преступления против человечности.Иначе любому гражданину Великобритании правительство этой страны постфактум может предоставить любой статус, потому что они очень болезненно относятся к тому, чтобы их граждане подвергались процедуре элиминации.- А если этим наемникам начнут раздавать украинские паспорта, должны ли мы будем потом ухаживать за ними в плену?- Нет, конечно. Потому что любая массовая раздача паспортов предполагает признание сторонами, что эта процедура легитимна. Например, венгры, проживающие на Западной Украине, получили сотни тысяч паспортов, но Киев сам их не признает. То же самое с раздачей украинским гражданам паспортов Словакии и других государств. Единственное, что сейчас признает Украина, так это паспорта польских граждан.- Если мы будем массово привлекать на свою сторону иностранных добровольцев, как это правильно оформить, чтобы они не были наемниками?- Надо просто оформлять их как добровольцев. Они останутся гражданами другого государства, но они будут приняты на службу в качестве добровольцев и оформлены соответствующим образом. Это допустимо, если это не наемничество, а добровольное участие иностранных граждан. Это общепринятая мировая практика. Я не буду вспоминать гражданскую войну в Испании, но сейчас именно это и происходит. В Донецке и Луганске формируются интернациональные бригады и это тоже правильно. Но это не наемники, а добровольцы. В этом большая разница.- Сколько иностранцев мы можем максимум привлечь на свою сторону, чтобы это были боеспособные подразделения?- Много. Сейчас идет массовый набор профессиональных добровольцев по областям. Именно в регионах формируются батальонные группы и бригады. В Чечне уже три полка создано. Понятно, что это граждане РФ, но чеченцы приглашают не только жителей Чечни, но и жителей других регионов. Потому что это добровольческая армия.Я вообще не считаю недопустимым привлечением людей из Юго-Восточной Азии. Те же самые северокорейцы -- не только отличные строители, они умеют воевать. У них армия больше миллиона. У них был опыт войны с американцами. И советские граждане им в этом помогали. Там больше сотни наших летчиков погибло. И во Вьетнаме было то же самое.Вообще, в Донбасс приезжают много граждан из бывших советских республик (Казахстан, Узбекистан, Киргизия). Добровольцев много.- Мы часто говорим об уничтожении 80-90% кадрового состава ВСУ. Реально ли их всех заменить натовскими офицерами?- Это нереально. Никогда натовцы не будут воевать вместо украинцев. Они могут неформально принимать участие в боях под предлогом консультативной помощи, но в форме НАТО они воевать не будут, потому что это будет означать прямое участие западных стран в войне.Кстати, а почему бы нашим спецслужбам не оказать поддержку тем силам, которые выступают против американцев и против британцев? Американских и британских баз во всем мире -- сотни. Мы вполне можем оказать военно-техническую помощь этим комбатантам. Тогда бы Вашингтон и Лондон на своей почувствовали, что такое использование чужого оружия.
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Кирилл Курбатов
Кирилл Курбатов
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Украина.ру
1
5
4.7
96
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, россия, украина, сша, великобритания, наемники, донбасс, добровольцы, нато
Интервью, Россия, Украина, США, Великобритания, наемники, Донбасс, добровольцы, НАТО

Алексей Подберёзкин о том, как Россия накажет Британию и США за их наемников на Украине

13:45 25.08.2022
 
© Фото : oborona.ruАлексей Подберёзкин интервью
Алексей Подберёзкин интервью - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© Фото : oborona.ru
Читать в
Кирилл Курбатов
автор Украина.ру
Все материалы
Все иностранные наемники на Украине должны быть уничтожены без всякого суда, потому что в процессе боевых действий совершаются военные преступления против человечности. Наличие украинского паспорта или предоставление правительствами их стран статуса гуманитарных постфактум им тоже никак не поможет, уверен директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
Ранее посол Великобритании на Украине Мелинда Симмонс заявила, что взятые в плен российскими войсками британские граждане якобы не являются наемниками. По её словам, это якобы гуманитарные работники, которые подпадают под действие Женевской конвенции точно как же, как и солдаты ВСУ.
- Алексей Иванович, поясните, пожалуйста, юридическую сторону вопроса. Что должен сделать человек, чтобы он считался военнослужащим, а не наемником?
- Он должен обладать соответствующим статусом, признанным властями Украины или республик Донбасса. Если какая-то международная или общественная организация отправляет в зону боевых действий некую гуманитарную миссию, сторонами конфликта должна быть признана эта организация, миссия, должен быть определен статус этой миссии.
В случае с Украиной ни первого, ни второго, ни третьего не было сделано. Эти люди появились сами по себе даже без получения каких-то документов. Поэтому это обычные наемники, которые должны быть уничтожены без всякого суда и выяснения причин, потому что в процессе боевых действий совершаются военные преступления против человечности.
Иначе любому гражданину Великобритании правительство этой страны постфактум может предоставить любой статус, потому что они очень болезненно относятся к тому, чтобы их граждане подвергались процедуре элиминации.
Алексей Подберёзкин интервью - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
15 июня, 14:22
Алексей Подберезкин: Сейчас вообще всё, что связано с Украиной, может привести к ядерной войне между США и РоссиейУкраинская профессиональная армия на 90% уничтожена. Поэтому поставки даже самых современных образцов западных вооружений радикально на ситуацию на фронтах повлиять не могут, тем более, что запасы этого оружия имеют свойство заканчиваться, считает директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин
- А если этим наемникам начнут раздавать украинские паспорта, должны ли мы будем потом ухаживать за ними в плену?
- Нет, конечно. Потому что любая массовая раздача паспортов предполагает признание сторонами, что эта процедура легитимна.
Например, венгры, проживающие на Западной Украине, получили сотни тысяч паспортов, но Киев сам их не признает. То же самое с раздачей украинским гражданам паспортов Словакии и других государств. Единственное, что сейчас признает Украина, так это паспорта польских граждан.
- Если мы будем массово привлекать на свою сторону иностранных добровольцев, как это правильно оформить, чтобы они не были наемниками?
- Надо просто оформлять их как добровольцев. Они останутся гражданами другого государства, но они будут приняты на службу в качестве добровольцев и оформлены соответствующим образом. Это допустимо, если это не наемничество, а добровольное участие иностранных граждан. Это общепринятая мировая практика.
Я не буду вспоминать гражданскую войну в Испании, но сейчас именно это и происходит. В Донецке и Луганске формируются интернациональные бригады и это тоже правильно. Но это не наемники, а добровольцы. В этом большая разница.
- Сколько иностранцев мы можем максимум привлечь на свою сторону, чтобы это были боеспособные подразделения?
- Много. Сейчас идет массовый набор профессиональных добровольцев по областям. Именно в регионах формируются батальонные группы и бригады. В Чечне уже три полка создано. Понятно, что это граждане РФ, но чеченцы приглашают не только жителей Чечни, но и жителей других регионов. Потому что это добровольческая армия.
Я вообще не считаю недопустимым привлечением людей из Юго-Восточной Азии. Те же самые северокорейцы -- не только отличные строители, они умеют воевать. У них армия больше миллиона. У них был опыт войны с американцами. И советские граждане им в этом помогали. Там больше сотни наших летчиков погибло.
И во Вьетнаме было то же самое.
Вообще, в Донбасс приезжают много граждан из бывших советских республик (Казахстан, Узбекистан, Киргизия). Добровольцев много.
- Мы часто говорим об уничтожении 80-90% кадрового состава ВСУ. Реально ли их всех заменить натовскими офицерами?
- Это нереально. Никогда натовцы не будут воевать вместо украинцев. Они могут неформально принимать участие в боях под предлогом консультативной помощи, но в форме НАТО они воевать не будут, потому что это будет означать прямое участие западных стран в войне.
Кстати, а почему бы нашим спецслужбам не оказать поддержку тем силам, которые выступают против американцев и против британцев? Американских и британских баз во всем мире -- сотни. Мы вполне можем оказать военно-техническую помощь этим комбатантам.
Тогда бы Вашингтон и Лондон на своей почувствовали, что такое использование чужого оружия.
 
ИнтервьюРоссияУкраинаСШАВеликобританиянаемникиДонбассдобровольцыНАТО
 
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