https://ukraina.ru/20220825/1038075003.html

США не смогут заменить обогащенный уран из РФ другими источниками - Минэнерго

США не смогут заменить обогащенный уран из РФ другими источниками - Минэнерго - 25.08.2022 Украина.ру

США не смогут заменить обогащенный уран из РФ другими источниками - Минэнерго

Соединенные Штаты не смогут заменить поставки обогащенного урана из России другими источниками в случае запрета импорта. Об этом заявила помощник министра энергетики США Кэтрин Хафф, курирующая вопросы ядерной энергетики, передает 24 августа Washington Examiner

2022-08-25T07:44

2022-08-25T07:44

2022-08-25T07:44

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уран

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новости

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"Во всем мире нет достаточно мощностей, чтобы восполнить эту разницу из надежных источников", — сказала Хафф.По ее словам, в настоящее время цепочки поставок обогащенного урана нарушены. В связи с этим США не в состоянии обеспечить топливом все реакторы в стране.Около 20% необходимых объемов низкообогащенного урана США получают из России. Для снижения зависимости от российского урана Минэнерго США пытается стимулировать внутреннее производство, заключая долгосрочные контракты на поставки. Однако, как отметила Хафф, эти закупки покроют очень небольшую часть необходимого объема ресурса.В марте сообщалось, что сенаторы от Республиканской партии США внесли на рассмотрение законопроект о запрете на импорт в страну урана из России в связи с событиями на Украине.

https://ukraina.ru/20220309/1033468003.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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сша, уран, россия, новости