США не смогут заменить обогащенный уран из РФ другими источниками - Минэнерго - 25.08.2022 Украина.ру
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США не смогут заменить обогащенный уран из РФ другими источниками - Минэнерго
США не смогут заменить обогащенный уран из РФ другими источниками - Минэнерго - 25.08.2022 Украина.ру
США не смогут заменить обогащенный уран из РФ другими источниками - Минэнерго
Соединенные Штаты не смогут заменить поставки обогащенного урана из России другими источниками в случае запрета импорта. Об этом заявила помощник министра энергетики США Кэтрин Хафф, курирующая вопросы ядерной энергетики, передает 24 августа Washington Examiner
2022-08-25T07:44
2022-08-25T07:44
сша
уран
россия
новости
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"Во всем мире нет достаточно мощностей, чтобы восполнить эту разницу из надежных источников", — сказала Хафф.По ее словам, в настоящее время цепочки поставок обогащенного урана нарушены. В связи с этим США не в состоянии обеспечить топливом все реакторы в стране.Около 20% необходимых объемов низкообогащенного урана США получают из России. Для снижения зависимости от российского урана Минэнерго США пытается стимулировать внутреннее производство, заключая долгосрочные контракты на поставки. Однако, как отметила Хафф, эти закупки покроют очень небольшую часть необходимого объема ресурса.В марте сообщалось, что сенаторы от Республиканской партии США внесли на рассмотрение законопроект о запрете на импорт в страну урана из России в связи с событиями на Украине.
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сша, уран, россия, новости
США, уран, Россия, Новости

США не смогут заменить обогащенный уран из РФ другими источниками - Минэнерго

07:44 25.08.2022
 
© CC0, PixabayСША флаг
США флаг
© CC0, Pixabay
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Соединенные Штаты не смогут заменить поставки обогащенного урана из России другими источниками в случае запрета импорта. Об этом заявила помощник министра энергетики США Кэтрин Хафф, курирующая вопросы ядерной энергетики, передает 24 августа Washington Examiner
"Во всем мире нет достаточно мощностей, чтобы восполнить эту разницу из надежных источников", — сказала Хафф.
По ее словам, в настоящее время цепочки поставок обогащенного урана нарушены. В связи с этим США не в состоянии обеспечить топливом все реакторы в стране.
Около 20% необходимых объемов низкообогащенного урана США получают из России. Для снижения зависимости от российского урана Минэнерго США пытается стимулировать внутреннее производство, заключая долгосрочные контракты на поставки.
Однако, как отметила Хафф, эти закупки покроют очень небольшую часть необходимого объема ресурса.
В марте сообщалось, что сенаторы от Республиканской партии США внесли на рассмотрение законопроект о запрете на импорт в страну урана из России в связи с событиями на Украине.
Добыча природного урана на месторождении Хиагдинского рудного поля - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
9 марта, 06:14
Разрешенный атом. США исключили уран из санкционного списка на импорт российских энергоносителей - ReutersЗапрет США на импорт российских энергоносителей не касается урана, сообщает Reuters со ссылкой на источник. Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что Вашингтон запретил импорт энергоносителей из России из-за ситуации на Украине, сообщает РИА Новости
 
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