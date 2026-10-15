Засада на дороге: в Харькове военкомы скрутили водителя на светофоре
13:10 15.10.2026 (обновлено: 13:20 15.10.2026)
© Фото : informator.ua
© Фото : informator.ua
В Харькове представители военкомата устроили облаву прямо на проезжей части, заблокировав гражданскую машину на светофоре ради принудительного призыва водителя, передает местное издание Время.ua
На опубликованных кадрах люди в камуфляжной форме силой вытаскивают мужчину из салона легковушки. После этого его заталкивают в микроавтобус, который военкомы выставили поперек дороги для перекрытия движения.
Подобные принудительные методы сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК, так на Украине называют военкоматы) по поимке граждан регулярно выливаются в громкие скандалы.
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