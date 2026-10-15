Засада на дороге: в Харькове военкомы скрутили водителя на светофоре - 15.10.2026 Украина.ру
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Засада на дороге: в Харькове военкомы скрутили водителя на светофоре
Засада на дороге: в Харькове военкомы скрутили водителя на светофоре - 15.10.2026 Украина.ру
Засада на дороге: в Харькове военкомы скрутили водителя на светофоре
В Харькове представители военкомата устроили облаву прямо на проезжей части, заблокировав гражданскую машину на светофоре ради принудительного призыва водителя, передает местное издание Время.ua
2026-10-15T13:10
2026-10-15T13:20
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На опубликованных кадрах люди в камуфляжной форме силой вытаскивают мужчину из салона легковушки. После этого его заталкивают в микроавтобус, который военкомы выставили поперек дороги для перекрытия движения.Подобные принудительные методы сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК, так на Украине называют военкоматы) по поимке граждан регулярно выливаются в громкие скандалы.Подробнее - в материале "Вышел из дома — и не вернулся": на Украине мобилизовали опекуна девочки-сироты на сайте Украина.ру.
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Новости, Украина, Харьков, мобилизация, мобилизация на Украине, ТЦК

Засада на дороге: в Харькове военкомы скрутили водителя на светофоре

13:10 15.10.2026 (обновлено: 13:20 15.10.2026)
 
© Фото : informator.ua
- РИА Новости, 1920, 15.10.2026
© Фото : informator.ua
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В Харькове представители военкомата устроили облаву прямо на проезжей части, заблокировав гражданскую машину на светофоре ради принудительного призыва водителя, передает местное издание Время.ua
На опубликованных кадрах люди в камуфляжной форме силой вытаскивают мужчину из салона легковушки. После этого его заталкивают в микроавтобус, который военкомы выставили поперек дороги для перекрытия движения.
Подобные принудительные методы сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК, так на Украине называют военкоматы) по поимке граждан регулярно выливаются в громкие скандалы.
Подробнее - в материале "Вышел из дома — и не вернулся": на Украине мобилизовали опекуна девочки-сироты на сайте Украина.ру.
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