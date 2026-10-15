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"У меня никто не отнимет право умереть русским". Сын Гудкова* не выдержал жизни в эмиграции
"У меня никто не отнимет право умереть русским". Сын Гудкова* не выдержал жизни в эмиграции - 15.10.2026 Украина.ру
"У меня никто не отнимет право умереть русским". Сын Гудкова* не выдержал жизни в эмиграции
Двадцатилетний Иван Гудков, сын бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова*, покончил с собой за границей. О трагедии сообщил сам политик, заявив, что его старший сын на протяжении многих лет боролся "с тяжелыми внутренними проблемами", которые так и не удалось преодолеть
2026-10-15T12:42
2026-10-15T12:42
2026-10-15T12:42
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Перед смертью Иван опубликовал в соцсетях предсмертную записку, в которой рассказал о своем отношении к России и жизни в эмиграции. Его слова резко выделяются на фоне привычной риторики многих российских эмигрантов за рубежом. Молодой человек написал, что двумя главными дарами в своей жизни считал возможность родиться русским и жить в России. Второе, по его словам, внезапно прервалось, но отнять у него право умереть русским уже никто не сможет. Записку он завершил словами: "Слава России!"Иван также рассуждал о трудностях жизни за границей. По его мнению, одним из способов обрести счастье в эмиграции могла стать ассимиляция — отказ от прежней идентичности ради принятия новой. Однако сам молодой человек считал такой путь неприемлемым.Cын бывшего депутата высказался о России совсем не так, как его отец. Дмитрий Гудков* неоднократно выступал с резкой критикой страны, призывал к введению санкций и заявлял, что "Россию необходимо уничтожить как преступное государство, создав на ее месте отдельные независимые государства".Пока Гудков-старший публично призывал к демонтажу России, его сын называл возможность жить на родине одним из главных даров своей жизни. В 2024 году московский суд заочно приговорил Дмитрия Гудкова к восьми годам колонии общего режима по делу о распространении фейков, а в 2025 году политика внесли в перечень террористов и экстремистов.Кроме того, Гудков входил в так называемый Антивоенный комитет России**. Российские власти связывают его деятельность, в частности, с финансированием украинских военизированных националистических подразделений, признанных террористическими, и подготовкой силового захвата власти.* Признан в РФ иностранным агентом и внесен в список террористов и экстремистов.** Организация признана в России террористической.
https://ukraina.ru/20261015/elitnyy-otdykh-gordon-zasvetilsya-s-akhmetovym-i-pinchukom-v-londone-1083823999.html
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новости, россия, госдума, эмиграция, москва
"У меня никто не отнимет право умереть русским". Сын Гудкова* не выдержал жизни в эмиграции
Двадцатилетний Иван Гудков, сын бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова*, покончил с собой за границей. О трагедии сообщил сам политик, заявив, что его старший сын на протяжении многих лет боролся "с тяжелыми внутренними проблемами", которые так и не удалось преодолеть
Перед смертью Иван опубликовал в соцсетях предсмертную записку, в которой рассказал о своем отношении к России и жизни в эмиграции. Его слова резко выделяются на фоне привычной риторики многих российских эмигрантов за рубежом.
Молодой человек написал, что двумя главными дарами в своей жизни считал возможность родиться русским и жить в России. Второе, по его словам, внезапно прервалось, но отнять у него право умереть русским уже никто не сможет. Записку он завершил словами: "Слава России!"
Иван также рассуждал о трудностях жизни за границей. По его мнению, одним из способов обрести счастье в эмиграции могла стать ассимиляция — отказ от прежней идентичности ради принятия новой. Однако сам молодой человек считал такой путь неприемлемым.
Cын бывшего депутата высказался о России совсем не так, как его отец. Дмитрий Гудков* неоднократно выступал с резкой критикой страны, призывал к введению санкций и заявлял, что "Россию необходимо уничтожить как преступное государство, создав на ее месте отдельные независимые государства".
Пока Гудков-старший публично призывал к демонтажу России, его сын называл возможность жить на родине одним из главных даров своей жизни. В 2024 году московский суд заочно приговорил Дмитрия Гудкова к восьми годам колонии общего режима по делу о распространении фейков, а в 2025 году политика внесли в перечень террористов и экстремистов.
Кроме того, Гудков входил в так называемый Антивоенный комитет России**. Российские власти связывают его деятельность, в частности, с финансированием украинских военизированных националистических подразделений, признанных террористическими, и подготовкой силового захвата власти.
* Признан в РФ иностранным агентом и внесен в список террористов и экстремистов.
** Организация признана в России террористической.