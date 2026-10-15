https://ukraina.ru/20261015/obsudim-zavtra-kiev-vpervye-okazalsya-v-kontse-povestki-sammita-es-1083828395.html

"Обсудим завтра": Киев впервые оказался в конце повестки саммита ЕС

"Обсудим завтра": Киев впервые оказался в конце повестки саммита ЕС - 15.10.2026 Украина.ру

"Обсудим завтра": Киев впервые оказался в конце повестки саммита ЕС

Тема украинского конфликта будет обсуждаться во второй день саммита Евросоюза в Брюсселе. Об этом 15 октября заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас

2026-10-15T13:05

2026-10-15T13:05

2026-10-15T13:05

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Это произойдёт впервые с начала специальной военной операции. В первый день встречи лидеры ЕС намерены обсудить энергетический кризис и разногласия по семилетнему бюджету сообщества."Поддержка Украины, её мы будем обсуждать во второй день саммита", — сказала Каллас журналистам по прибытии на встречу.Накануне саммита Германия, Италия и Бельгия предложили ввести в Евросоюзе механизм "аварийного тормоза", который позволит приостанавливать принятие законов, создающих чрезмерную нагрузку на бизнес и государственные структуры. По оценке экспертов, эту инициативу можно использовать как рычаг давления.Больше новостей представлено в ежедневном обзоре Маск добивает Зеленского: Украина теряет связь, людей и поддержку. Хроника событий на утро 15 октябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, украина, киев, брюссель, илон маск, ес, украина.ру, владимир зеленский