"Обсудим завтра": Киев впервые оказался в конце повестки саммита ЕС - 15.10.2026 Украина.ру
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"Обсудим завтра": Киев впервые оказался в конце повестки саммита ЕС
"Обсудим завтра": Киев впервые оказался в конце повестки саммита ЕС - 15.10.2026 Украина.ру
"Обсудим завтра": Киев впервые оказался в конце повестки саммита ЕС
Тема украинского конфликта будет обсуждаться во второй день саммита Евросоюза в Брюсселе. Об этом 15 октября заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас
2026-10-15T13:05
2026-10-15T13:05
новости
украина
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брюссель
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Это произойдёт впервые с начала специальной военной операции. В первый день встречи лидеры ЕС намерены обсудить энергетический кризис и разногласия по семилетнему бюджету сообщества."Поддержка Украины, её мы будем обсуждать во второй день саммита", — сказала Каллас журналистам по прибытии на встречу.Накануне саммита Германия, Италия и Бельгия предложили ввести в Евросоюзе механизм "аварийного тормоза", который позволит приостанавливать принятие законов, создающих чрезмерную нагрузку на бизнес и государственные структуры. По оценке экспертов, эту инициативу можно использовать как рычаг давления.Больше новостей представлено в ежедневном обзоре Маск добивает Зеленского: Украина теряет связь, людей и поддержку. Хроника событий на утро 15 октябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, киев, брюссель, илон маск, ес, украина.ру, владимир зеленский
Новости, Украина, Киев, Брюссель, Илон Маск, ЕС, Украина.ру, Владимир Зеленский

"Обсудим завтра": Киев впервые оказался в конце повестки саммита ЕС

13:05 15.10.2026
 
© AP / Virginia Mayo
- РИА Новости, 1920, 15.10.2026
© AP / Virginia Mayo
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Тема украинского конфликта будет обсуждаться во второй день саммита Евросоюза в Брюсселе. Об этом 15 октября заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас
Это произойдёт впервые с начала специальной военной операции. В первый день встречи лидеры ЕС намерены обсудить энергетический кризис и разногласия по семилетнему бюджету сообщества.
"Поддержка Украины, её мы будем обсуждать во второй день саммита", — сказала Каллас журналистам по прибытии на встречу.
Накануне саммита Германия, Италия и Бельгия предложили ввести в Евросоюзе механизм "аварийного тормоза", который позволит приостанавливать принятие законов, создающих чрезмерную нагрузку на бизнес и государственные структуры. По оценке экспертов, эту инициативу можно использовать как рычаг давления.
Больше новостей представлено в ежедневном обзоре Маск добивает Зеленского: Украина теряет связь, людей и поддержку. Хроника событий на утро 15 октября
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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