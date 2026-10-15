https://ukraina.ru/20261015/ukrainskiy-deputat-zayavila-ob-ugroze-unichtozheniya-natsii-1083826276.html

Украинский депутат заявила об угрозе уничтожения нации

Украинский депутат заявила об угрозе уничтожения нации - 15.10.2026 Украина.ру

Украинский депутат заявила об угрозе уничтожения нации

Украина рискует полностью исчезнуть как государство, а ее население будет уничтожено, если вооруженное противостояние не остановится в ближайшее время. С таким мрачным прогнозом выступила на заседании парламента экс-депутат от правящей партии "Слуга народа", нардеп Анна Скороход

2026-10-15T12:22

2026-10-15T12:22

2026-10-15T12:49

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По ее словам, страна уверенно катится к финалу, поскольку затяжные боевые действия ломают экономику и уничтожают мирных граждан.В своей речи Скороход жестко прошлась по сотрудникам территориальных центров комплектования (ТЦК, так на Украине называют военкоматы), которые регулярно нарушают закон. Она возмутилась, что люди в форме творят беспредел, но никто из них до сих пор не понес реального наказания.Проблемы в тылу депутат назвала системными: города постоянно остаются без света и водоснабжения. Вместо решения ситуации чиновники в регионах и в столице просто перекладывают вину друг на друга, бездействуя.В военном плане Скороход констатировала критический голод на зенитные ракеты для защиты неба. Причиной дефицита ПВО она считает испорченные отношения с ближайшими государствами-соседями. Общую ситуацию в экономике, бизнесе и фермерстве депутат назвала катастрофой.Завершая выступление, Скороход потребовала немедленно прекратить огонь, даже если продолжение боевых действий выгодно тем, кто зарабатывает на этом огромные деньги.О других проблемах Киева - в материале Отогреются весной: в Киеве признали, что включат батареи только к концу марта на сайте Украина.ру.

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новости, украина, киев, анна скороход, слуга народа, украина.ру