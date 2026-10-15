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Украинский депутат заявила об угрозе уничтожения нации
Украинский депутат заявила об угрозе уничтожения нации - 15.10.2026 Украина.ру
Украинский депутат заявила об угрозе уничтожения нации
Украина рискует полностью исчезнуть как государство, а ее население будет уничтожено, если вооруженное противостояние не остановится в ближайшее время. С таким мрачным прогнозом выступила на заседании парламента экс-депутат от правящей партии "Слуга народа", нардеп Анна Скороход
2026-10-15T12:22
2026-10-15T12:22
2026-10-15T12:49
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По ее словам, страна уверенно катится к финалу, поскольку затяжные боевые действия ломают экономику и уничтожают мирных граждан.В своей речи Скороход жестко прошлась по сотрудникам территориальных центров комплектования (ТЦК, так на Украине называют военкоматы), которые регулярно нарушают закон. Она возмутилась, что люди в форме творят беспредел, но никто из них до сих пор не понес реального наказания.Проблемы в тылу депутат назвала системными: города постоянно остаются без света и водоснабжения. Вместо решения ситуации чиновники в регионах и в столице просто перекладывают вину друг на друга, бездействуя.В военном плане Скороход констатировала критический голод на зенитные ракеты для защиты неба. Причиной дефицита ПВО она считает испорченные отношения с ближайшими государствами-соседями. Общую ситуацию в экономике, бизнесе и фермерстве депутат назвала катастрофой.Завершая выступление, Скороход потребовала немедленно прекратить огонь, даже если продолжение боевых действий выгодно тем, кто зарабатывает на этом огромные деньги.О других проблемах Киева - в материале Отогреются весной: в Киеве признали, что включат батареи только к концу марта на сайте Украина.ру.
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Новости, Украина, Киев, Анна Скороход, Слуга народа, Украина.ру
Украинский депутат заявила об угрозе уничтожения нации
12:22 15.10.2026 (обновлено: 12:49 15.10.2026)
Украина рискует полностью исчезнуть как государство, а ее население будет уничтожено, если вооруженное противостояние не остановится в ближайшее время. С таким мрачным прогнозом выступила на заседании парламента экс-депутат от правящей партии "Слуга народа", нардеп Анна Скороход
По ее словам, страна уверенно катится к финалу, поскольку затяжные боевые действия ломают экономику и уничтожают мирных граждан.
В своей речи Скороход жестко прошлась по сотрудникам территориальных центров комплектования (ТЦК, так на Украине называют военкоматы), которые регулярно нарушают закон. Она возмутилась, что люди в форме творят беспредел, но никто из них до сих пор не понес реального наказания.
Проблемы в тылу депутат назвала системными: города постоянно остаются без света и водоснабжения. Вместо решения ситуации чиновники в регионах и в столице просто перекладывают вину друг на друга, бездействуя.
В военном плане Скороход констатировала критический голод на зенитные ракеты для защиты неба. Причиной дефицита ПВО она считает испорченные отношения с ближайшими государствами-соседями. Общую ситуацию в экономике, бизнесе и фермерстве депутат назвала катастрофой.
Завершая выступление, Скороход потребовала немедленно прекратить огонь, даже если продолжение боевых действий выгодно тем, кто зарабатывает на этом огромные деньги.
"Если войну не закончить, нас ждет хаос и разруха, ничего другого. Мы так не сохраним нацию и государственность", — отрезала Скороход.