https://ukraina.ru/20261015/ochen-vazhnyy-svidetel-beglyy-genprokuror-kravchenko-vydaet-sekrety-zelenskogo-1083813082.html

Очень важный свидетель: беглый генпрокурор Кравченко выдает секреты Зеленского

Очень важный свидетель: беглый генпрокурор Кравченко выдает секреты Зеленского - 15.10.2026 Украина.ру

Очень важный свидетель: беглый генпрокурор Кравченко выдает секреты Зеленского

В австрийской столице разворачивается настоящий политический триллер, главными действующими лицами которого оказались беглый бывший генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко, сотрудники украинской военной разведки и журналисты "Украинской правды".

2026-10-15T06:50

2026-10-15T06:50

2026-10-15T06:50

украина

вена

банковая

джон рэтклифф

цру

генпрокуратура

владимир зеленский

набу

кравченко

мнения

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Причём история, которая начиналась как очередное бегство высокопоставленного украинского чиновника от антикоррупционных расследований, приобретает совершенно другой масштаб. И может обернуться крайне неприятными последствиями лично для Владимира Зеленского.5 октября австрийские спецслужбы задержали двух граждан Украины по подозрению в шпионаже, а спустя три дня австрийский вооружённый спецназ жёстко задержал украинского журналиста Михаила Ткача и его оператора Ярослава Бондаренко, которые занимались расследованием обстоятельств пребывания Кравченко в Вене.Журналистов вскоре отпустили, поскольку подозрения в их причастности к разведывательной деятельности не подтвердились, а вот двое других украинцев остались под стражей. Австрийская прокуратура официально признала, что поводом для задержания журналистов стало наблюдение за тем же объектом, которым интересовались разведчики с Украины.По инсайдерской информации, задержанные являются сотрудниками батальона "Артан" Главного управления разведки Минобороны Украины, который называют личной гвардией главы офиса Зеленского Кирилла Буданова*. Причём речь, судя по всему, шла вовсе не о поисках Кравченко, поскольку его местонахождение давно известно, а о полноценном наружном наблюдении с фиксацией перемещений бывшего генпрокурора, его встреч и контактов.По тем же сведениям, сам Кравченко находится под охраной англоязычных сотрудников, что делает происходящее ещё интереснее.Напомним, Кравченко покинул Украину в ночь на 14 сентября, воспользовавшись оформленной им самим служебной командировкой в Париж, куда, судя по опубликованному расследованию "Украинской правды", фактически не собирался.Непосредственно перед отъездом он успел оформить подозрение директору Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Семёну Кривоносу, которое затем было отменено, а сам конфликт разворачивался на фоне масштабной антикоррупционной операции "Карфаген", затронувшей Генпрокуратуру и покровительство мошенническим колл-центрам.Вскоре журналисты обнаружили, что бывший генпрокурор вместе с супругой зарегистрировался в Вене.Но главный вопрос заключается не в том, почему Кравченко предпочёл австрийскую столицу Киеву, а в том, почему вокруг него возникла столь необычная активность украинских спецслужб.И здесь мы подходим к наиболее интересной части этой истории: как говорят знающие люди, с собой он вывез материалы, которые потенциально могут стать серьёзным инструментом давления на Зеленского.Примечательно, что практически сразу после встречи Зеленского с директором ЦРУ Джоном Рэтклиффом в ирландском аэропорту Шаннон, в австрийскую столицу прибыл исполняющий обязанности главы СБУ Александр Поклад. Вскоре после этого почти неделю в Вене провёл заместитель главы президентского офиса Олег Татаров, курирующий силовой блок, причём содержание его переговоров с бывшим генпрокурором остаётся неизвестным.Здесь возникает весьма любопытная интрига, поскольку Татаров, несмотря на своё положение в системе Зеленского, давно имеет собственные связи и интересы, которые далеко не обязательно полностью совпадают с интересами Банковой. Проще говоря, он спелся с грантоедскими кругами.Напомним, именно Татаров, вместе с впоследствии убитым Андреем Портновым, по имеющейся у издания Украина.ру информации, участвовал в подготовке материалов для американских республиканцев о предполагаемых финансовых махинациях демократов и USAID на Украине. И вот он неделю о чем-то общается с Кравченко.Но Татаров оказался не единственным интересным посетителем Вены, поскольку перед поездкой в Соединённые Штаты туда приезжал и Буданов*. И если сопоставить этот визит с последующим задержанием предполагаемых сотрудников ГУР, которые, по нашей версии, отслеживали коммуникации Кравченко, возникает вопрос: действовали ли они в интересах Банковой, самого Буданова или совершенно других игроков?Ключевым обстоятельством здесь становится информация, что Кравченко не просто вывез значительный архив документов, потенциально компрометирующих украинское руководство, но уже дал австрийцам и американцам показания против Зеленского. И одно дело – иметь документы о деятельности президентского окружения, а совсем другое, когда бывший руководитель прокуратуры готов лично свидетельствовать об известных ему обстоятельствах.Венская история с беглым генпрокурором интересна прежде всего тем, что она разворачивается на фоне всё более заметного противостояния между Зеленским и несколькими центрами внешнего влияния, каждый из которых имеет собственные представления о будущем украинской власти.Причём речь вовсе не обязательно идёт о подготовке государственного переворота или немедленном устранении Зеленского, поскольку для Вашингтона, Лондона и Брюсселя гораздо важнее сохранить управляемость украинской политической системы, одновременно обеспечив себе необходимые инструменты воздействия на её руководство.Американцы, судя по происходящему, заинтересованы в усилении давления на Банковую по вопросам переговоров с Россией, а также в ограничении возможностей Зеленского самостоятельно определять политический курс.В этой ситуации потенциальные показания бывшего генпрокурора, если информация об их существовании подтвердится, могут стать дополнительным аргументом в отношениях Вашингтона с украинским президентом. Особенно с учётом продолжающегося противостояния Банковой с НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП), вокруг которых уже не первый год складывается отдельная система политического и институционального влияния.Свою игру ведут и европейцы, которые через так называемый "пакет Качки и Кос" добиваются изменения системы управления прокуратурой, правоохранительными органами и судебной властью.Формально речь идёт о выполнении Украиной обязательств перед Евросоюзом, но политическим результатом таких преобразований вполне может стать существенное сокращение возможностей президентского офиса контролировать силовой и судебный блок.Наконец, вся эта история развивается на фоне подготовки новых материалов НАБУ и постепенного изменения риторики части украинских политиков, которые всё настойчивее говорят о необходимости переговоров, выборов и пересмотра нынешнего политического курса.Не исключено, что в ближайшие месяцы разные группы внутри украинской элиты с подачи и разрешения внешних игроков начнут использовать компрометирующие материалы для устранения Зеленского, или, как минимум, ограничения его самостоятельности и подготовки новой конфигурации власти.Если говорить совсем уж просто, у Зеленского под ногами горит земля. И пламя приближается.* Внесён в перечень террористов и экстремистов в РФ

https://ukraina.ru/20260908/genprokuror-ukrainy-kravchenko-podal-v-otstavku-karfagen-budet-razrushen-1083065161.html

https://ukraina.ru/20260908/zrada-ekspress-krakh-karfagena-kak-ofis-genprokurora-postroil-imperiyu-sindikatov-1083079787.html

https://ukraina.ru/20261013/te-zhe-upyri-i-oborotni-zapad-khochet-obnovit-kievskiy-rezhim-tolko-kosmeticheski-1083777994.html

https://ukraina.ru/20261013/dengi-ili-vlast-zelenskogo-zagnali-v-bezvykhodnoe-polozhenie-1083764347.html

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Михаил Павлив https://cdn.imgukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_bf3b22c9dfaac9b3dd63a50094962766.jpg

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Михаил Павлив https://cdn.imgukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_bf3b22c9dfaac9b3dd63a50094962766.jpg

украина, вена, банковая, джон рэтклифф, цру, генпрокуратура, владимир зеленский, набу, кравченко, мнения