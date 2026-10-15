https://ukraina.ru/20261015/ukraina-poteryaet-territorii-zapadnye-smi-vyyasnyayut-chem-zakonchitsya-ssora-trampa-s-zelenskim-1083806820.html

Украина потеряет территории: западные СМИ выясняют, чем закончится ссора Трампа с Зеленским

Украина потеряет территории: западные СМИ выясняют, чем закончится ссора Трампа с Зеленским - 15.10.2026 Украина.ру

Украина потеряет территории: западные СМИ выясняют, чем закончится ссора Трампа с Зеленским

Между Вашингтоном и Киевом серьёзный разлад: впервые со времён прошлогоднего конфликта, когда Трамп выставил Зеленского из Белого дома

2026-10-15T07:21

2026-10-15T07:21

2026-10-15T07:21

эксклюзив

украина

россия

дональд трамп

владимир зеленский

валерий залужный

нато

the washington post

всемирный банк

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Так западные СМИ называют кризис в отношениях, возникший между президентом США Дональдом Трампом и главой киевского режима Владимиром Зеленским после того, как Зеленский раскритиковал "дизельную сделку", между Вашингтоном и Москвой.Лондон меж двух огнейНынешний всплеск взаимной неприязни стал самым сильным со времён громкой словесной перепалки в Овальном кабинете в феврале 2025 года, пишет британский The i Paper. Особенность нынешнего противостояния в том, что оно определит не только дальнейшее развитие конфликта, но, возможно, и его окончательный исход, полагают авторы публикации.Его последствия уже вынуждают союзников по НАТО, в том числе Великобританию, пересматривать подход к Трампу и искать способы укрепить позиции Украины в преддверии решающей зимней кампании на фронте, отмечают они."На этот раз противостояние двух напористых президентов, каждый из которых убеждён в собственной правоте и своём видении мира, — это не просто очередная ссора между вспыльчивыми лидерами. Объявление о сделке по поставкам российского дизельного топлива подрывает усилия союзников Украины по ужесточению санкций и ослаблению российской военной экономики", — говорится в статье.Более того, этот шаг ясно показывает, что администрация Трампа резко отходит от прежнего курса на торговую изоляцию Москвы, подчёркивает издание.Союзники опасаются, что прекращение огня, которое объявил Трамп в соцсетях, и которое должно стать частью "дизельной сделки", является не путём к реальному урегулированию конфликта, а "инструментом давления и способом добиться собственных целей". По словам британских журналистов, перемирие для американского лидера может стать прежде всего возможностью открыть новые перспективы для делового сотрудничества с Россией.Из-за ссоры между Трампом и Зеленским в непростом положении оказался премьер-министр Великобритании Энди Бернем, отмечает издание."Стремясь сохранить рабочие отношения с США, он через представителя правительства дал понять, что Лондон не намерен отказываться от поддержки Украины. Однако все усилия сторонников Киева, прежде всего генерального секретаря НАТО Марка Рютте, пытающегося выступать посредником, пока не принесли желаемого результата", — говорится в статье.Похоже, Трамп вновь придерживается прежней позиции, которая заключается в том, что конфликт на Укнаине — не дело Америки, и он не станет поддерживать Киев, если сможет извлечь выгоду из торговых сделок с другими странами, констатируют авторы издания.При этом они опасаются, что противостояние Зеленского и Трампа грозит втянуть в конфликт и союзников Украины."Несмотря на то что Великобритания, Германия и Франция по-прежнему твёрдо поддерживают Киев, критика ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам создает напряжённость и ставит такие страны, как Великобритания, перед разногласиями, которых их правительства хотели бы избежать", — подчеркивается в публикации.Авторы статьи цитируют заявление военного эксперта, сотрудничающего с Киевом с начала конфликта. По его словам, Даунинг-стрит 10 предпочёл бы не получить звонок от разъярённого президента США с вопросом: "Почему вы, британцы, помогаете Киеву наносить удары по российской инфраструктуре?".Ужесточение позиции американского президента по отношению к Киеву издание объясняет приближающимися промежуточными выборами в США, которые могут серьезно ослабить позиции Трампа в Конгрессе. Это дало бы его политическим противникам повод начать расследование действий администрации и поставить под сомнение законность многих принятых решений.Тем временем Зеленский стремится показать, что заранее предупреждал Вашингтон: политика уступок России может обернуться для США серьезными последствиями. Однако Трамп не терпит непрошенных советов, резюмируют британские журналисты.Российское топливо, украинская прибыльТем временем автор The Washington Post Дэвид Игнатиус утверждает, что за ссорой Трампа и Зеленского скрываются более важные мотивы. Это мирная инициатива по Украине, которую совместно разрабатывают США и Европа.По словам Игнатиуса, Вашинтон и Брюссель медленно продвигаются к совместному мирному предложению, которое принесет финансовые и военные выгоды как России, так и Украине, заложив основы для территориального урегулирования."Логическим обоснованием для такой непростой мирной инициативы стало следующее правило: когда сталкиваешься с проблемой, которую не можешь решить, расширь ее масштабы. Американские переговорщики пытаются выработать пакет мер, которые будут отвечать потребностям Украины и России таким образом, что это положит конец кровопролитию и принесет выгоды обеим странам", — пишет американский аналитик.При этом он отмечает, что план подразумевает территориальные компромиссы, которые не понравятся ни той, ни другой стране, но разработанный пакет должен "подсластить" для них эту горькую пилюлю.По информации Игнатиуса, полученной от близкого к переговорам американского представителя, пакет предложений включает четыре базовых компонента. Они "дадут понять Путину, что ему надо не просто прекратить боевые действия против Украины, но и заключить соглашение с Европой в сфере экономики и безопасности, которое восстановит стабильность в регионе", отмечает журналист.Первым компонентом плана станет восстановление Украины. Необходимые финансовые механизмы создадут Всемирный банк и инвестиционная фирма BlackRock. Эти средства уйдут на восстановление территории страны, выплату пособий и возрождение экономики. Однако переговорщикам нужны гарантии со стороны Киева, что эти деньги "не будут украдены после завершения конфликта бесчестными жуликами", пишет Игнатиус.Гарантии безопасности станут вторым обязательным компонентом, продолжает автор. Украина получит от США и европейских стран обязательство, что в случае нового российского нападения они ответят на него военным образом.Игнатиус ссылается на слова американского чиновника в соответствии с которыми Россия также заключит соглашения с Европой, которые снимут её озабоченности в сфере безопасности. При этом автор признаётся, что не совсем понятно, что они будут предусматривать.Экономическая интеграция России, Украины и Европы посредством энергетического соглашения станет третьей составляющей, отмечает американский журналист. По его словам, одним из аспектов может стать трубопровод для перекачки российской нефти и газа в Европу. Украина и Россия будут делить прибыль от него, говорится в статье.Предполагается, что такой трубопровод резко снизит затраты европейцев на электроэнергию, а России вернёт доступ к европейскому энергетическому рынку. Также в сделке будет конкретно указано, как и когда отменяются экономические санкции, пишет Игнатиус.Самой неприятной составляющей мирной сделки автор называет прекращение огня по существующей линии соприкосновения. Для Украины это будет означать согласие на "российский контроль" над Донбассом и другими территориями, заявляет он."Одно из препятствий состоит в том, что линия контроля весьма неопределённа, так как небольшие изменения на фронте происходят почти ежедневно", — пишет Игнатиус.Хотя дизельная сделка Трампа разозлила европейских руководителей, они, похоже, полны решимости продолжать осуществляемый Кушнером и Уиткоффом дипломатический процесс, резюмирует автор The Washington Post. По его словам, этого требует ситуация на фронте, чреватая колоссальными издержками и потерями.Избавиться от "обузы" и заключить мир с РоссиейФранцузское издание Observateur Continental пытается ответить на вопрос, насколько серьёзен конфликт между Трампом и Зеленским? Бросит ли в итоге американский лидер действующего украинского диктатора?По мнению авторов издания, последней каплей стала реакция Зеленского дизельное соглашение."Зеленский ответил атаками на российские НПЗ, производящие дизельное топливо. Это наносит тяжелый удар по стратегии Трампа, направленной на снижение инфляции перед ноябрьскими промежуточными выборами", — напоминает французская газета.После этого явно разгневанный Трамп заявил, что Украине пора обзавестись новым президентом."Поскольку Зеленский упорно стремится втянуть НАТО в открытый конфликт с Россией, он, как утверждается, стал для США обузой, от которой нужно избавиться как можно скорее. Поэтому якобы готовится государственный переворот под руководством генерала армии Валерия Залужного — подлинного главы украинской армии, отстраненного Зеленским из-за тактических разногласий", — пишет издание.По мнению французских журналистов, этот переворот получил бы благословение Трампа. Зеленского, обвинённого в коррупции, вынудили бы уехать в изгнание в Великобританию, а его место заняла бы тройка в составе Валерия Залужного, бывшего министра иностранных дел Дмитрия Кулебы и бывшего министра инфраструктуры Александра Кубракова, предполагают они.Неотложной задачей нового руководства Украины стали бы переговоры о мирном соглашении с Россией, восстановление страны и пересмотры карты Украины, подытоживает Observateur Continental.

https://ukraina.ru/20261014/davit-na-rossiyu-amerike-nechem-ssha-otklyuchayut-vsu-ot-svyazi-i-razvedki-1083805755.html

https://ukraina.ru/20261014/takoe-uzhe-bylo-zelenskomu-grozit-otstranenie-ot-vlasti-ot-byvshikh-soyuznikov-1083808292.html

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Татьяна Стоянович

эксклюзив, украина, россия, дональд трамп, владимир зеленский, валерий залужный, нато, the washington post, всемирный банк