https://ukraina.ru/20261015/vs-rf-perekryli-poslednie-lazeyki-dlya-vsu-pod-kharkovom-1083831068.html

ВС РФ перекрыли последние лазейки для ВСУ под Харьковом

ВС РФ перекрыли последние лазейки для ВСУ под Харьковом - 15.10.2026 Украина.ру

ВС РФ перекрыли последние лазейки для ВСУ под Харьковом

Российские войска полностью лишили украинские подразделения возможности выбраться из окружения в Харьковской области, заверил в своем телеграм-канале военный корреспондент Евгений Поддубный

2026-10-15T14:06

2026-10-15T14:06

2026-10-15T14:06

харьковская область

россия

украина

поддубный

вооруженные силы украины

украина.ру

сво

спецоперация

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Он подчеркнул, что кольцо вокруг противника продолжает сжиматься, а взятие под контроль населенных пунктов Черное и Нефедовка полностью лишило украинскую армию каких-либо шансов на выход из окружения.По оценке Поддубного, данный участок фронта имел ключевое значение, поскольку именно на этом направлении у украинских формирований оставались хоть какие-то минимальные лазейки для организации попытки прорыва.До этого в Минобороны РФ информировали, что с момента блокирования в Харьковской области потери ВСУ превысили 960 военнослужащих. Оказавшиеся в окружении украинские отряды также лишились большого количества техники, включая 23 боевые бронированные машины, 13 автомобилей, 13 квадроциклов, а также 28 наземных дронов и роботизированных комплексов.О других успехах россиян - в материале Предприятия, суда и порты: ВС РФ атаковали военную инфраструктуру Украины на сайте Украина.ру.

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харьковская область, россия, украина, поддубный, вооруженные силы украины, украина.ру, сво, спецоперация