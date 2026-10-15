https://ukraina.ru/20261015/vs-rf-perekryli-poslednie-lazeyki-dlya-vsu-pod-kharkovom-1083831068.html
ВС РФ перекрыли последние лазейки для ВСУ под Харьковом
ВС РФ перекрыли последние лазейки для ВСУ под Харьковом - 15.10.2026 Украина.ру
ВС РФ перекрыли последние лазейки для ВСУ под Харьковом
Российские войска полностью лишили украинские подразделения возможности выбраться из окружения в Харьковской области, заверил в своем телеграм-канале военный корреспондент Евгений Поддубный
2026-10-15T14:06
2026-10-15T14:06
2026-10-15T14:06
харьковская область
россия
украина
поддубный
вооруженные силы украины
украина.ру
сво
спецоперация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/09/0e/1083176084_0:0:2842:1599_1920x0_80_0_0_be7f50d69fac18ec5569e3dfc56a55d9.jpg
Он подчеркнул, что кольцо вокруг противника продолжает сжиматься, а взятие под контроль населенных пунктов Черное и Нефедовка полностью лишило украинскую армию каких-либо шансов на выход из окружения.По оценке Поддубного, данный участок фронта имел ключевое значение, поскольку именно на этом направлении у украинских формирований оставались хоть какие-то минимальные лазейки для организации попытки прорыва.До этого в Минобороны РФ информировали, что с момента блокирования в Харьковской области потери ВСУ превысили 960 военнослужащих. Оказавшиеся в окружении украинские отряды также лишились большого количества техники, включая 23 боевые бронированные машины, 13 автомобилей, 13 квадроциклов, а также 28 наземных дронов и роботизированных комплексов.О других успехах россиян - в материале Предприятия, суда и порты: ВС РФ атаковали военную инфраструктуру Украины на сайте Украина.ру.
харьковская область
россия
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/09/0e/1083176084_113:0:2842:2047_1920x0_80_0_0_fc562f8e9387f6c34749d161fbe4fdd3.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
харьковская область, россия, украина, поддубный, вооруженные силы украины, украина.ру, сво, спецоперация
Харьковская область, Россия, Украина, Поддубный, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, СВО, Спецоперация
ВС РФ перекрыли последние лазейки для ВСУ под Харьковом
Российские войска полностью лишили украинские подразделения возможности выбраться из окружения в Харьковской области, заверил в своем телеграм-канале военный корреспондент Евгений Поддубный
Он подчеркнул, что кольцо вокруг противника продолжает сжиматься, а взятие под контроль населенных пунктов Черное и Нефедовка полностью лишило украинскую армию каких-либо шансов на выход из окружения.
По оценке Поддубного, данный участок фронта имел ключевое значение, поскольку именно на этом направлении у украинских формирований оставались хоть какие-то минимальные лазейки для организации попытки прорыва.
До этого в Минобороны РФ информировали, что с момента блокирования в Харьковской области потери ВСУ превысили 960 военнослужащих. Оказавшиеся в окружении украинские отряды также лишились большого количества техники, включая 23 боевые бронированные машины, 13 автомобилей, 13 квадроциклов, а также 28 наземных дронов и роботизированных комплексов.