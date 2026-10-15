https://ukraina.ru/20261015/energeticheskoe-peremirie-feyk-kotoryy-rukhnul-za-sutki-1083827966.html

Энергетическое перемирие: фейк, который рухнул за сутки

Энергетическое перемирие: фейк, который рухнул за сутки - 15.10.2026 Украина.ру

Энергетическое перемирие: фейк, который рухнул за сутки

Дональд Трамп объявил о "немедленном перемирии" между Россией и Украиной — но забыл поставить в известность Киев. Пока Вашингтон "завершал войну", Киев... Украина.ру, 15.10.2026

2026-10-15T12:57

2026-10-15T12:57

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россия

киев

украина

дональд трамп

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Дональд Трамп объявил о "немедленном перемирии" между Россией и Украиной — но забыл поставить в известность Киев. Пока Вашингтон "завершал войну", Киев продолжал атаки, а Россия отвечала. Кто на самом деле сорвал энергоперемирие и почему это очередной фейк — разбираем в новом выпуске "Щит и фейк".

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видео, россия, киев, украина, дональд трамп, видео