https://ukraina.ru/20261015/myasnik-vmesto-boksera-zelenskiy-pytaetsya-snyat-mera-kieva-po-odesskoy-skheme-klichko-zhestko-1083815550.html

"Мясник" вместо боксера: Зеленский пытается снять мэра Киева по одесской схеме, Кличко жестко отбивается

"Мясник" вместо боксера: Зеленский пытается снять мэра Киева по одесской схеме, Кличко жестко отбивается - 15.10.2026 Украина.ру

"Мясник" вместо боксера: Зеленский пытается снять мэра Киева по одесской схеме, Кличко жестко отбивается

На Украине разгорается конфликт между мэром Киева Виталием Кличко и Владимиром Зеленским. Война, обстрелы, уничтожение мостов, дефицит бюджета не стали помехой для киевского режима, решившего свергнуть столичного градоначальника.

2026-10-15T08:29

2026-10-15T08:29

2026-10-15T08:29

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Градус ненависти между Кличко и Зеленским растет с 2019 года, а сейчас, похоже, достиг своего пика. Поводом для очередного противостояния стало полное уничтожение электрогенерации в столице.После ударов российской баллистикой 12 октября, Зеленский решил перевести стрелки на Кличко, который вроде как не смог защитить Киев от обстрелов. И уже на следующий день началась подготовка кампании по устранению столичного градоначальника.С подачи активистки и депутата Рады Марьяны Безуглой столичного голову вызвали на ковер в Раду, а в кулуарах поползли слухи об отставке Кличко и даже о его возможном отъезде из Украины.Все-таки обвинения в его адрес со стороны Банковой и соросят (на сей раз, как ни удивительно, они играют в четыре руки) – достаточно серьезные: мэру предъявляют за провал подготовки к зиме и незащищенные ТЭЦ и мосты.Время для претензий выбрано самое удачное. Во-первых, у Зеленского обострились отношения с вашингтонским обкомом, а это означает, что вполне можно троллить ставленников США, каковым является стоявший на евромайдане Кличко.Во-вторых, европейским партнерам, в том числе и Германии, на элиты которой опирается бывший боксер, сейчас явно не до украинских внутриполитических разборок. Под канцлером Мерцем шатается кресло, в ФРГ укрепляется оппозиция, выступающая против военной помощи Украине, в Гамбурге начался суд над подрывником "Северных потоков" Сергеем Кузнецовым, а Евросоюз бодается с США из-за дизельной сделки.Все говорит о том, что сейчас Кличко не особо может рассчитывать на поддержку извне – приходится отбиваться самому. И хотя в Раде столичный мэр читал свою речь по бумажке, да еще и при искусственном освещении (трибуну ВР подсвечивали с помощью резервных генераторов), он все же успел сказать Зеленскому все, что хотел.С парламентской трибуны Кличко обвинил главу киевского режима во лжи, воровстве, блокировании средств на безопасность города и попытке переложить ответственность за системный развал на местные власти."Из всех марафоновых утюгов только и слышно: то это в Киеве не так, то это плохо сделали... Как будто мы до сих пор живем в 2019-м. Можно что угодно говорить, вешать на Кличко хоть Третью мировую… Но не только у меня вопрос: где противовоздушная оборона для защиты столицы? Где защита объектов "Укрэнерго"? Где выделяемые на это миллиарды?" – негодовал столичный мэр.И подкрепил свои обвинения фактами: в этом году более 50 ракет и дронов попали в ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 в Киеве. При этом Виталий Кличко не забыл напомнить депутатам о собственных заслугах. В частности, указал на то, что в столице увеличили количество резервных источников электро- и теплоснабжения: подготовили 70 мобильных передвижных котельных, построили три дизельные электростанции и резервный водозабор.Кроме того, "Киевводоканал" располагает 103 генераторами и ожидает поставки дополнительных мощных генераторных систем для водоснабжения, которые изготавливают за рубежом.Иными словами, Кличко непосредственно контактирует с внешними "помогаторами", которые способны оказать ему не только гуманитарную помощь.Мэр добавил, что все учебные заведения столицы оснащены генераторами различной мощности. Кроме того, столичные больницы обеспечены резервными источниками питания, сейчас в их распоряжении 480 генераторов. В то же время 11 медучреждений оборудованы собственными котельными для автономного теплоснабжения, а к концу года такая возможность будет у 21 больницы."То есть Киев работает, восстанавливает, ремонтирует, обеспечивает функционирование города. В условиях нехватки работников на коммунальных предприятиях, остановки платежей. В условиях, когда враг днем и ночью разносит город", – бил себя в грудь столичный градоначальник.И не забывал напоминать, что за работу ПВО в стране отвечает не он, а главком Украины.Пока можно смело говорить, что косноязычный "Цицерон" (так за глаза называют мэра Киева) со своим листочком в клочья порвал Банковую. Украинцы рукоплещут Кличко, репостят его выступление в парламенте и пишут в соцсетях: "Получи, Зеленский".В свою очередь сторонники Зеленского разводят руками и вопрошают, почему столичному мэру позволили критиковать власть с высокой трибуны, при этом имея на Кличко тонны "застройного" и прочего компромата."Народ у нас глупый. Я задаю вопрос: так что там с Шулявским мостом, метро на Виноградарь, украденными на ковиде огромными суммами через помощника Кличко Артура Палатного? Что там с укрытиями в столице? Меня называют офисным ботом", – возмущается ручной блогер Банковой Антон Гура.Он назвал триумф Кличко в Раде проявлением манипуляции толпы: мол, еще вчера киевляне критиковали городскую власть за эвакуацию и канализацию, а сегодня уже готовы носить на руках.Впрочем, не исключено, что в ОП неслучайно дали Кличко оторваться: теперь-то понятно, на чьей он стороне и на кого может опираться. Например, в поддержку мэра Киева горячо выступил новообращенный "голубь мира", депутат Рады Алексей Гончаренко*.Опять-таки, Банковая смогла переключить внимание общества с мирного трека на внутриполитические разборки, давая украинцам выпустить пар.Это совершенно не означает, что власть откажется от попыток устроить мэру Киева, например, "одесский сценарий". Кстати, этому сценарию вчера исполнился ровно год: 14 октября 2025 года с подачи Зеленского был уволен и лишен гражданства одесский градоначальник Геннадий Труханов.Тогда официальной причиной тоже стали обвинения местных властей в коммунальном кризисе – плюс паспорт РФ в кармане Труханова. Что ж, у Кличко тоже есть немецкий аусвайс, так что схема – рабочая. В случае ее реализации Киев (как и раньше Одесса) перейдет под управление военной администрации, которая "заменит" мэрию.Это позволит перевести столицу на военное положение и закрыть рты всем недовольным внешней и внутренней политикой Зеленского.Поговаривают, что новым военным мэром столицы Украины может стать бывший глава СБУ Василий Малюк – по прозвищу "Мясник". Кроме него в списке потенциальных сменщиков числятся исполняющая обязанности главы Запорожья Регина Харченко, экс-министр транспорта Константин Ефименкои бывший депутат Максим Ефимов.Скамейка запасных у Банковой уже сформирована. Дело за малым – добавить Кличко в список поверженных представителей местной власти, которых насчитывается более 300 человек.Но сделать это не так уж просто: как показало выступление мэра Киева в Раде, он не сдастся без боя. Более того, может примкнуть к "антизеленской коалиции" и даже выдвинуть свою кандидатуру на пост президента Украины на выборах. В статусе обиженного отставника шансов у Кличко будет намного больше.* Внесён в перечень террористов и экстремистов в РФ

https://ukraina.ru/20260204/1075204672.html

https://ukraina.ru/20261007/doveli-klichko-do-lombarda-proslavlennyy-boksr-prosit-politsiyu-pomoch-1083660993.html

https://ukraina.ru/20261007/krizis-v-odesse-chto-kroetsya-za-mirotvorchestvom-goncharenko-1083661791.html

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Елена Кирюшкина

Елена Кирюшкина

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Елена Кирюшкина

эксклюзив, киев, украина, сша, владимир зеленский, владимир кличко, геннадий труханов, укрэнерго, ес, рада