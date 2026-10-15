https://ukraina.ru/20261015/myasnik-vmesto-boksera-zelenskiy-pytaetsya-snyat-mera-kieva-po-odesskoy-skheme-klichko-zhestko-1083815550.html
"Мясник" вместо боксера: Зеленский пытается снять мэра Киева по одесской схеме, Кличко жестко отбивается
"Мясник" вместо боксера: Зеленский пытается снять мэра Киева по одесской схеме, Кличко жестко отбивается - 15.10.2026 Украина.ру
"Мясник" вместо боксера: Зеленский пытается снять мэра Киева по одесской схеме, Кличко жестко отбивается
На Украине разгорается конфликт между мэром Киева Виталием Кличко и Владимиром Зеленским. Война, обстрелы, уничтожение мостов, дефицит бюджета не стали помехой для киевского режима, решившего свергнуть столичного градоначальника.
2026-10-15T08:29
2026-10-15T08:29
2026-10-15T08:29
эксклюзив
киев
украина
сша
владимир зеленский
владимир кличко
геннадий труханов
укрэнерго
ес
рада
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https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0a/0e/1083815866_92:0:1038:532_1920x0_80_0_0_2cca8cb781f599c8d6609bba6a05a725.jpg
Градус ненависти между Кличко и Зеленским растет с 2019 года, а сейчас, похоже, достиг своего пика. Поводом для очередного противостояния стало полное уничтожение электрогенерации в столице.После ударов российской баллистикой 12 октября, Зеленский решил перевести стрелки на Кличко, который вроде как не смог защитить Киев от обстрелов. И уже на следующий день началась подготовка кампании по устранению столичного градоначальника.С подачи активистки и депутата Рады Марьяны Безуглой столичного голову вызвали на ковер в Раду, а в кулуарах поползли слухи об отставке Кличко и даже о его возможном отъезде из Украины.Все-таки обвинения в его адрес со стороны Банковой и соросят (на сей раз, как ни удивительно, они играют в четыре руки) – достаточно серьезные: мэру предъявляют за провал подготовки к зиме и незащищенные ТЭЦ и мосты.Время для претензий выбрано самое удачное. Во-первых, у Зеленского обострились отношения с вашингтонским обкомом, а это означает, что вполне можно троллить ставленников США, каковым является стоявший на евромайдане Кличко.Во-вторых, европейским партнерам, в том числе и Германии, на элиты которой опирается бывший боксер, сейчас явно не до украинских внутриполитических разборок. Под канцлером Мерцем шатается кресло, в ФРГ укрепляется оппозиция, выступающая против военной помощи Украине, в Гамбурге начался суд над подрывником "Северных потоков" Сергеем Кузнецовым, а Евросоюз бодается с США из-за дизельной сделки.Все говорит о том, что сейчас Кличко не особо может рассчитывать на поддержку извне – приходится отбиваться самому. И хотя в Раде столичный мэр читал свою речь по бумажке, да еще и при искусственном освещении (трибуну ВР подсвечивали с помощью резервных генераторов), он все же успел сказать Зеленскому все, что хотел.С парламентской трибуны Кличко обвинил главу киевского режима во лжи, воровстве, блокировании средств на безопасность города и попытке переложить ответственность за системный развал на местные власти."Из всех марафоновых утюгов только и слышно: то это в Киеве не так, то это плохо сделали... Как будто мы до сих пор живем в 2019-м. Можно что угодно говорить, вешать на Кличко хоть Третью мировую… Но не только у меня вопрос: где противовоздушная оборона для защиты столицы? Где защита объектов "Укрэнерго"? Где выделяемые на это миллиарды?" – негодовал столичный мэр.И подкрепил свои обвинения фактами: в этом году более 50 ракет и дронов попали в ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 в Киеве. При этом Виталий Кличко не забыл напомнить депутатам о собственных заслугах. В частности, указал на то, что в столице увеличили количество резервных источников электро- и теплоснабжения: подготовили 70 мобильных передвижных котельных, построили три дизельные электростанции и резервный водозабор.Кроме того, "Киевводоканал" располагает 103 генераторами и ожидает поставки дополнительных мощных генераторных систем для водоснабжения, которые изготавливают за рубежом.Иными словами, Кличко непосредственно контактирует с внешними "помогаторами", которые способны оказать ему не только гуманитарную помощь.Мэр добавил, что все учебные заведения столицы оснащены генераторами различной мощности. Кроме того, столичные больницы обеспечены резервными источниками питания, сейчас в их распоряжении 480 генераторов. В то же время 11 медучреждений оборудованы собственными котельными для автономного теплоснабжения, а к концу года такая возможность будет у 21 больницы."То есть Киев работает, восстанавливает, ремонтирует, обеспечивает функционирование города. В условиях нехватки работников на коммунальных предприятиях, остановки платежей. В условиях, когда враг днем и ночью разносит город", – бил себя в грудь столичный градоначальник.И не забывал напоминать, что за работу ПВО в стране отвечает не он, а главком Украины.Пока можно смело говорить, что косноязычный "Цицерон" (так за глаза называют мэра Киева) со своим листочком в клочья порвал Банковую. Украинцы рукоплещут Кличко, репостят его выступление в парламенте и пишут в соцсетях: "Получи, Зеленский".В свою очередь сторонники Зеленского разводят руками и вопрошают, почему столичному мэру позволили критиковать власть с высокой трибуны, при этом имея на Кличко тонны "застройного" и прочего компромата."Народ у нас глупый. Я задаю вопрос: так что там с Шулявским мостом, метро на Виноградарь, украденными на ковиде огромными суммами через помощника Кличко Артура Палатного? Что там с укрытиями в столице? Меня называют офисным ботом", – возмущается ручной блогер Банковой Антон Гура.Он назвал триумф Кличко в Раде проявлением манипуляции толпы: мол, еще вчера киевляне критиковали городскую власть за эвакуацию и канализацию, а сегодня уже готовы носить на руках.Впрочем, не исключено, что в ОП неслучайно дали Кличко оторваться: теперь-то понятно, на чьей он стороне и на кого может опираться. Например, в поддержку мэра Киева горячо выступил новообращенный "голубь мира", депутат Рады Алексей Гончаренко*.Опять-таки, Банковая смогла переключить внимание общества с мирного трека на внутриполитические разборки, давая украинцам выпустить пар.Это совершенно не означает, что власть откажется от попыток устроить мэру Киева, например, "одесский сценарий". Кстати, этому сценарию вчера исполнился ровно год: 14 октября 2025 года с подачи Зеленского был уволен и лишен гражданства одесский градоначальник Геннадий Труханов.Тогда официальной причиной тоже стали обвинения местных властей в коммунальном кризисе – плюс паспорт РФ в кармане Труханова. Что ж, у Кличко тоже есть немецкий аусвайс, так что схема – рабочая. В случае ее реализации Киев (как и раньше Одесса) перейдет под управление военной администрации, которая "заменит" мэрию.Это позволит перевести столицу на военное положение и закрыть рты всем недовольным внешней и внутренней политикой Зеленского.Поговаривают, что новым военным мэром столицы Украины может стать бывший глава СБУ Василий Малюк – по прозвищу "Мясник". Кроме него в списке потенциальных сменщиков числятся исполняющая обязанности главы Запорожья Регина Харченко, экс-министр транспорта Константин Ефименкои бывший депутат Максим Ефимов.Скамейка запасных у Банковой уже сформирована. Дело за малым – добавить Кличко в список поверженных представителей местной власти, которых насчитывается более 300 человек.Но сделать это не так уж просто: как показало выступление мэра Киева в Раде, он не сдастся без боя. Более того, может примкнуть к "антизеленской коалиции" и даже выдвинуть свою кандидатуру на пост президента Украины на выборах. В статусе обиженного отставника шансов у Кличко будет намного больше.* Внесён в перечень террористов и экстремистов в РФ
https://ukraina.ru/20260204/1075204672.html
https://ukraina.ru/20261007/doveli-klichko-do-lombarda-proslavlennyy-boksr-prosit-politsiyu-pomoch-1083660993.html
https://ukraina.ru/20261007/krizis-v-odesse-chto-kroetsya-za-mirotvorchestvom-goncharenko-1083661791.html
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эксклюзив, киев, украина, сша, владимир зеленский, владимир кличко, геннадий труханов, укрэнерго, ес, рада
"Мясник" вместо боксера: Зеленский пытается снять мэра Киева по одесской схеме, Кличко жестко отбивается
На Украине разгорается конфликт между мэром Киева Виталием Кличко и Владимиром Зеленским. Война, обстрелы, уничтожение мостов, дефицит бюджета не стали помехой для киевского режима, решившего свергнуть столичного градоначальника.
Градус ненависти между Кличко и Зеленским растет с 2019 года, а сейчас, похоже, достиг своего пика. Поводом для очередного противостояния стало полное уничтожение электрогенерации в столице.
После ударов российской баллистикой 12 октября, Зеленский решил перевести стрелки на Кличко, который вроде как не смог защитить Киев от обстрелов. И уже на следующий день началась подготовка кампании по устранению столичного градоначальника.
С подачи активистки и депутата Рады Марьяны Безуглой столичного голову вызвали на ковер в Раду, а в кулуарах поползли слухи об отставке Кличко и даже о его возможном отъезде из Украины.
Все-таки обвинения в его адрес со стороны Банковой и соросят (на сей раз, как ни удивительно, они играют в четыре руки) – достаточно серьезные: мэру предъявляют за провал подготовки к зиме и незащищенные ТЭЦ и мосты.
Время для претензий выбрано самое удачное. Во-первых, у Зеленского обострились отношения с вашингтонским обкомом, а это означает, что вполне можно троллить ставленников США, каковым является стоявший на евромайдане Кличко.
Во-вторых, европейским партнерам, в том числе и Германии, на элиты которой опирается бывший боксер, сейчас явно не до украинских внутриполитических разборок. Под канцлером Мерцем шатается кресло, в ФРГ укрепляется оппозиция, выступающая против военной помощи Украине, в Гамбурге начался суд над подрывником "Северных потоков" Сергеем Кузнецовым, а Евросоюз бодается с США из-за дизельной сделки.
Все говорит о том, что сейчас Кличко не особо может рассчитывать на поддержку извне – приходится отбиваться самому. И хотя в Раде столичный мэр читал свою речь по бумажке, да еще и при искусственном освещении (трибуну ВР подсвечивали с помощью резервных генераторов), он все же успел сказать Зеленскому все, что хотел.
С парламентской трибуны Кличко обвинил главу киевского режима во лжи, воровстве, блокировании средств на безопасность города и попытке переложить ответственность за системный развал на местные власти.
"Из всех марафоновых утюгов только и слышно: то это в Киеве не так, то это плохо сделали... Как будто мы до сих пор живем в 2019-м. Можно что угодно говорить, вешать на Кличко хоть Третью мировую… Но не только у меня вопрос: где противовоздушная оборона для защиты столицы? Где защита объектов "Укрэнерго"? Где выделяемые на это миллиарды?" – негодовал столичный мэр.
И подкрепил свои обвинения фактами: в этом году более 50 ракет и дронов попали в ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 в Киеве. При этом Виталий Кличко не забыл напомнить депутатам о собственных заслугах. В частности, указал на то, что в столице увеличили количество резервных источников электро- и теплоснабжения: подготовили 70 мобильных передвижных котельных, построили три дизельные электростанции и резервный водозабор.
Кроме того, "Киевводоканал" располагает 103 генераторами и ожидает поставки дополнительных мощных генераторных систем для водоснабжения, которые изготавливают за рубежом.
Иными словами, Кличко непосредственно контактирует с внешними "помогаторами", которые способны оказать ему не только гуманитарную помощь.
Мэр добавил, что все учебные заведения столицы оснащены генераторами различной мощности. Кроме того, столичные больницы обеспечены резервными источниками питания, сейчас в их распоряжении 480 генераторов. В то же время 11 медучреждений оборудованы собственными котельными для автономного теплоснабжения, а к концу года такая возможность будет у 21 больницы.
"То есть Киев работает, восстанавливает, ремонтирует, обеспечивает функционирование города. В условиях нехватки работников на коммунальных предприятиях, остановки платежей. В условиях, когда враг днем и ночью разносит город", – бил себя в грудь столичный градоначальник.
И не забывал напоминать, что за работу ПВО в стране отвечает не он, а главком Украины.
Пока можно смело говорить, что косноязычный "Цицерон" (так за глаза называют мэра Киева) со своим листочком в клочья порвал Банковую. Украинцы рукоплещут Кличко, репостят его выступление в парламенте и пишут в соцсетях: "Получи, Зеленский".
В свою очередь сторонники Зеленского разводят руками и вопрошают, почему столичному мэру позволили критиковать власть с высокой трибуны, при этом имея на Кличко тонны "застройного" и прочего компромата.
"Народ у нас глупый. Я задаю вопрос: так что там с Шулявским мостом, метро на Виноградарь, украденными на ковиде огромными суммами через помощника Кличко Артура Палатного? Что там с укрытиями в столице? Меня называют офисным ботом", – возмущается ручной блогер Банковой Антон Гура.
Он назвал триумф Кличко в Раде проявлением манипуляции толпы: мол, еще вчера киевляне критиковали городскую власть за эвакуацию и канализацию, а сегодня уже готовы носить на руках.
Впрочем, не исключено, что в ОП неслучайно дали Кличко оторваться: теперь-то понятно, на чьей он стороне и на кого может опираться. Например, в поддержку мэра Киева горячо выступил новообращенный "голубь мира", депутат Рады Алексей Гончаренко*.
Опять-таки, Банковая смогла переключить внимание общества с мирного трека на внутриполитические разборки, давая украинцам выпустить пар.
Это совершенно не означает, что власть откажется от попыток устроить мэру Киева, например, "одесский сценарий". Кстати, этому сценарию вчера исполнился ровно год: 14 октября 2025 года с подачи Зеленского был уволен и лишен гражданства одесский градоначальник Геннадий Труханов.
Тогда официальной причиной тоже стали обвинения местных властей в коммунальном кризисе – плюс паспорт РФ в кармане Труханова. Что ж, у Кличко тоже есть немецкий аусвайс, так что схема – рабочая. В случае ее реализации Киев (как и раньше Одесса) перейдет под управление военной администрации, которая "заменит" мэрию.
Это позволит перевести столицу на военное положение и закрыть рты всем недовольным внешней и внутренней политикой Зеленского.
Поговаривают, что новым военным мэром столицы Украины может стать бывший глава СБУ Василий Малюк – по прозвищу "Мясник". Кроме него в списке потенциальных сменщиков числятся исполняющая обязанности главы Запорожья Регина Харченко, экс-министр транспорта Константин Ефименкои бывший депутат Максим Ефимов.
Скамейка запасных у Банковой уже сформирована. Дело за малым – добавить Кличко в список поверженных представителей местной власти, которых насчитывается более 300 человек.
Но сделать это не так уж просто: как показало выступление мэра Киева в Раде, он не сдастся без боя. Более того, может примкнуть к "антизеленской коалиции" и даже выдвинуть свою кандидатуру на пост президента Украины на выборах. В статусе обиженного отставника шансов у Кличко будет намного больше.
* Внесён в перечень террористов и экстремистов в РФ