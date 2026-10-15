Лавров: Зеленский плюнул в лицо Трампу, требуя ракеты вместо мира - 15.10.2026 Украина.ру
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Лавров: Зеленский плюнул в лицо Трампу, требуя ракеты вместо мира
Лавров: Зеленский плюнул в лицо Трампу, требуя ракеты вместо мира - 15.10.2026 Украина.ру
Лавров: Зеленский плюнул в лицо Трампу, требуя ракеты вместо мира
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Владимир Зеленский бросил прямой и грубый вызов президенту США Дональду Трампу, объявив о продолжении ударов по российским НПЗ. Об этом он сказал 15 октября ходе трансляции на официальном сайте МИД России
2026-10-15T14:14
2026-10-15T14:14
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"Такой прямой вызов, причём грубый, в адрес президента Трампа, который эту сделку активно поддержал и публично об этом не раз высказывался, по-моему, все это уже понимают и в полной мере осознают, что подобное поведение стало обычным для господина Зеленского", — добавил министр.По словам Лаврова, "дизельная сделка" была предложена России, и Москва её поддержала. При этом Россия не получала никаких предложений о новом мирном плане США и Европы по Украине. Министр подчеркнул, что цели СВО определены, а позиция России по Украине никогда не менялась, в отличие от западной. Он также заявил, что никакого прекращения огня, чтобы Зеленского опять накачали оружием, не будет.Зеленский открыто плюнул в лицо Трампу, который лично продвигал дизельную сделку и публично о ней высказывался. Об этом – в материале "Запрет снят": Зеленский пошел наперекор ТрампуБольше новостей представлено в ежедневном обзоре Маск добивает Зеленского: Украина теряет связь, людей и поддержку. Хроника событий на утро 15 октябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, россия, украина, сша, владимир зеленский, нпз, украина.ру, дональд трамп, сергей лавров
Новости, Россия, Украина, США, Владимир Зеленский, НПЗ, Украина.ру, Дональд Трамп, Сергей Лавров

Лавров: Зеленский плюнул в лицо Трампу, требуя ракеты вместо мира

14:14 15.10.2026
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкГенассамблея ООН в Нью-Йорке
Генассамблея ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 15.10.2026
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Владимир Зеленский бросил прямой и грубый вызов президенту США Дональду Трампу, объявив о продолжении ударов по российским НПЗ. Об этом он сказал 15 октября ходе трансляции на официальном сайте МИД России
"Такой прямой вызов, причём грубый, в адрес президента Трампа, который эту сделку активно поддержал и публично об этом не раз высказывался, по-моему, все это уже понимают и в полной мере осознают, что подобное поведение стало обычным для господина Зеленского", — добавил министр.
По словам Лаврова, "дизельная сделка" была предложена России, и Москва её поддержала. При этом Россия не получала никаких предложений о новом мирном плане США и Европы по Украине.
Министр подчеркнул, что цели СВО определены, а позиция России по Украине никогда не менялась, в отличие от западной. Он также заявил, что никакого прекращения огня, чтобы Зеленского опять накачали оружием, не будет.
Зеленский открыто плюнул в лицо Трампу, который лично продвигал дизельную сделку и публично о ней высказывался. Об этом – в материале "Запрет снят": Зеленский пошел наперекор Трампу
Больше новостей представлено в ежедневном обзоре Маск добивает Зеленского: Украина теряет связь, людей и поддержку. Хроника событий на утро 15 октября
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