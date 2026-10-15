Трамп выдвинет Москве новое предложение — но сначала снизит эскалацию, пишет WSJ - 15.10.2026 Украина.ру
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Трамп выдвинет Москве новое предложение — но сначала снизит эскалацию, пишет WSJ
Трамп выдвинет Москве новое предложение — но сначала снизит эскалацию, пишет WSJ - 15.10.2026 Украина.ру
Трамп выдвинет Москве новое предложение — но сначала снизит эскалацию, пишет WSJ
Президент США Дональд Трамп намерен сначала сбить градус эскалации в конфликте России и Украины, а уже затем выдвинуть Москве новое предложение — доступ к экономическим и политическим выгодам в обмен на соблюдение более прочного перемирия. Об этом 15 октября сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме
2026-10-15T14:29
2026-10-15T14:29
новости
россия
украина
сша
дональд трамп
владимир путин
владимир зеленский
нпз
the wall street journal
белый дом
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Собеседники издания охарактеризовали дизельную сделку с Россией как инструмент, решающий сразу две задачи: снизить цены на бензин внутри США и одновременно дать российскому лидеру Владимиру Путину экономический стимул, чтобы "вернуть его за стол переговоров". По их словам, Трамп по-прежнему открыт для будущих экономических отношений между Вашингтоном и Москвой после завершения войны.Отмечается, что конфликт Трампа с Владимиром Зеленским начался со встречи в сентябре. Тогда американский президент призвал прекратить удары по российским НПЗ и был раздражен тем, что Украина использует для этого американские разведданные, игнорируя призывы США.На фоне бурления вокруг дизельной сделки, обвинений Трампа в адрес Зеленского и угроз остановить передачу разведданных всплыла информация о том, что на последней встрече украинской и американской делегаций в Майами обсуждался некий комплексный план урегулирования. Белый дом этого не подтверждал, а на Банковой сказали, что обсуждение было, уточнив, однако, что это идеи команды Трампа. Многие позиции плана указаны размыто.По своему масштабу новая схема сопоставима с мирным планом Трампа, обнародованным осенью прошлого года после встречи в Анкоридже. То есть это не просто предложение о перемирии, а комплексный план завершения войны, примирения после нее и дальнейшего мирного сосуществования в треугольнике Россия — Украина — Европа. Как и в предыдущей версии, здесь прописываются гарантии безопасности Киеву, аналогичные 5-й статье НАТО, и механизмы выделения средств на послевоенное восстановление Украины. При этом более подробно сделан акцент на нормализации отношений между Россией и Европой через снятие санкций и совместные экономические проекты, а также через согласование новой системы безопасности на континенте с учётом интересов всех сторон, включая РФ. То есть это, по сути, "Анкоридж-2".В нем, однако, есть два ключевых отличия от "Анкориджа-1". Во-первых, войну предлагается остановить по линии фронта, а не после вывода ВСУ из Донецкой области, как это было в предыдущей версии. Во-вторых, в новой редакции плана Киеву предлагается официально признать российский контроль над территориями — чего в "Анкоридже-1" не было. Другими словами, и Украине, и России предлагается отказаться от своих прежних "красных линий". Судя по публикациям в СМИ, пока этот план находится лишь в зачаточном состоянии и не оформлен в конкретный перечень предложений. Также совершенно непонятно, готовы ли пойти на прописанные в нем меры Украина, Россия и Европа. Между тем сегодня Владимир Зеленский сообщил Financial Times о возобновлении ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам после трехдневной паузы, на которую Киев пошел по просьбе США. Подробности в публикации "С нас хватит": Зеленский снял запрет на удары по российским НПЗ.
https://ukraina.ru/20261015/gde-voobsche-mozgi-v-rade-vozmutilis-konfliktom-zelenskogo-s-trampom-1083822791.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, украина, сша, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, нпз, the wall street journal, белый дом
Новости, Россия, Украина, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир Зеленский, НПЗ, The Wall Street Journal, Белый дом

Трамп выдвинет Москве новое предложение — но сначала снизит эскалацию, пишет WSJ

14:29 15.10.2026
 
© REUTERS / Jonathan Ernst
- РИА Новости, 1920, 15.10.2026
© REUTERS / Jonathan Ernst
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Президент США Дональд Трамп намерен сначала сбить градус эскалации в конфликте России и Украины, а уже затем выдвинуть Москве новое предложение — доступ к экономическим и политическим выгодам в обмен на соблюдение более прочного перемирия. Об этом 15 октября сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме
Собеседники издания охарактеризовали дизельную сделку с Россией как инструмент, решающий сразу две задачи: снизить цены на бензин внутри США и одновременно дать российскому лидеру Владимиру Путину экономический стимул, чтобы "вернуть его за стол переговоров". По их словам, Трамп по-прежнему открыт для будущих экономических отношений между Вашингтоном и Москвой после завершения войны.
Отмечается, что конфликт Трампа с Владимиром Зеленским начался со встречи в сентябре. Тогда американский президент призвал прекратить удары по российским НПЗ и был раздражен тем, что Украина использует для этого американские разведданные, игнорируя призывы США.
На фоне бурления вокруг дизельной сделки, обвинений Трампа в адрес Зеленского и угроз остановить передачу разведданных всплыла информация о том, что на последней встрече украинской и американской делегаций в Майами обсуждался некий комплексный план урегулирования. Белый дом этого не подтверждал, а на Банковой сказали, что обсуждение было, уточнив, однако, что это идеи команды Трампа. Многие позиции плана указаны размыто.
По своему масштабу новая схема сопоставима с мирным планом Трампа, обнародованным осенью прошлого года после встречи в Анкоридже. То есть это не просто предложение о перемирии, а комплексный план завершения войны, примирения после нее и дальнейшего мирного сосуществования в треугольнике Россия — Украина — Европа.
Как и в предыдущей версии, здесь прописываются гарантии безопасности Киеву, аналогичные 5-й статье НАТО, и механизмы выделения средств на послевоенное восстановление Украины. При этом более подробно сделан акцент на нормализации отношений между Россией и Европой через снятие санкций и совместные экономические проекты, а также через согласование новой системы безопасности на континенте с учётом интересов всех сторон, включая РФ.
То есть это, по сути, "Анкоридж-2".
В нем, однако, есть два ключевых отличия от "Анкориджа-1". Во-первых, войну предлагается остановить по линии фронта, а не после вывода ВСУ из Донецкой области, как это было в предыдущей версии.
Во-вторых, в новой редакции плана Киеву предлагается официально признать российский контроль над территориями — чего в "Анкоридже-1" не было. Другими словами, и Украине, и России предлагается отказаться от своих прежних "красных линий".
Судя по публикациям в СМИ, пока этот план находится лишь в зачаточном состоянии и не оформлен в конкретный перечень предложений. Также совершенно непонятно, готовы ли пойти на прописанные в нем меры Украина, Россия и Европа.
- РИА Новости, 1920, 15.10.2026
09:43
"Где вообще мозги?" В Раде возмутились конфликтом Зеленского с ТрампомУкраинские власти обостряют отношения с Вашингтоном, несмотря на критическую зависимость от американской военной и разведывательной поддержки. Об этом заявил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко*, выступая с трибуны парламента
Между тем сегодня Владимир Зеленский сообщил Financial Times о возобновлении ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам после трехдневной паузы, на которую Киев пошел по просьбе США. Подробности в публикации "С нас хватит": Зеленский снял запрет на удары по российским НПЗ.
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