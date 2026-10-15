https://ukraina.ru/20261015/tramp-vydvinet-moskve-novoe-predlozhenie--no-snachala-snizit-eskalatsiyu-pishet-wsj-1083831387.html

Трамп выдвинет Москве новое предложение — но сначала снизит эскалацию, пишет WSJ

Трамп выдвинет Москве новое предложение — но сначала снизит эскалацию, пишет WSJ - 15.10.2026 Украина.ру

Трамп выдвинет Москве новое предложение — но сначала снизит эскалацию, пишет WSJ

Президент США Дональд Трамп намерен сначала сбить градус эскалации в конфликте России и Украины, а уже затем выдвинуть Москве новое предложение — доступ к экономическим и политическим выгодам в обмен на соблюдение более прочного перемирия. Об этом 15 октября сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме

2026-10-15T14:29

2026-10-15T14:29

2026-10-15T14:29

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Собеседники издания охарактеризовали дизельную сделку с Россией как инструмент, решающий сразу две задачи: снизить цены на бензин внутри США и одновременно дать российскому лидеру Владимиру Путину экономический стимул, чтобы "вернуть его за стол переговоров". По их словам, Трамп по-прежнему открыт для будущих экономических отношений между Вашингтоном и Москвой после завершения войны.Отмечается, что конфликт Трампа с Владимиром Зеленским начался со встречи в сентябре. Тогда американский президент призвал прекратить удары по российским НПЗ и был раздражен тем, что Украина использует для этого американские разведданные, игнорируя призывы США.На фоне бурления вокруг дизельной сделки, обвинений Трампа в адрес Зеленского и угроз остановить передачу разведданных всплыла информация о том, что на последней встрече украинской и американской делегаций в Майами обсуждался некий комплексный план урегулирования. Белый дом этого не подтверждал, а на Банковой сказали, что обсуждение было, уточнив, однако, что это идеи команды Трампа. Многие позиции плана указаны размыто.По своему масштабу новая схема сопоставима с мирным планом Трампа, обнародованным осенью прошлого года после встречи в Анкоридже. То есть это не просто предложение о перемирии, а комплексный план завершения войны, примирения после нее и дальнейшего мирного сосуществования в треугольнике Россия — Украина — Европа. Как и в предыдущей версии, здесь прописываются гарантии безопасности Киеву, аналогичные 5-й статье НАТО, и механизмы выделения средств на послевоенное восстановление Украины. При этом более подробно сделан акцент на нормализации отношений между Россией и Европой через снятие санкций и совместные экономические проекты, а также через согласование новой системы безопасности на континенте с учётом интересов всех сторон, включая РФ. То есть это, по сути, "Анкоридж-2".В нем, однако, есть два ключевых отличия от "Анкориджа-1". Во-первых, войну предлагается остановить по линии фронта, а не после вывода ВСУ из Донецкой области, как это было в предыдущей версии. Во-вторых, в новой редакции плана Киеву предлагается официально признать российский контроль над территориями — чего в "Анкоридже-1" не было. Другими словами, и Украине, и России предлагается отказаться от своих прежних "красных линий". Судя по публикациям в СМИ, пока этот план находится лишь в зачаточном состоянии и не оформлен в конкретный перечень предложений. Также совершенно непонятно, готовы ли пойти на прописанные в нем меры Украина, Россия и Европа. Между тем сегодня Владимир Зеленский сообщил Financial Times о возобновлении ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам после трехдневной паузы, на которую Киев пошел по просьбе США. Подробности в публикации "С нас хватит": Зеленский снял запрет на удары по российским НПЗ.

https://ukraina.ru/20261015/gde-voobsche-mozgi-v-rade-vozmutilis-konfliktom-zelenskogo-s-trampom-1083822791.html

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