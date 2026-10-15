Шок: украинцы уличили Роналду в рекламе китайских авто "для Армии России" - 15.10.2026 Украина.ру
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Шок: украинцы уличили Роналду в рекламе китайских авто "для Армии России"
Шок: украинцы уличили Роналду в рекламе китайских авто "для Армии России" - 15.10.2026 Украина.ру
Шок: украинцы уличили Роналду в рекламе китайских авто "для Армии России"
Украинский проект Slidstvo.info обвинил футболиста Криштиану Роналду и других игроков сборной Португалии в рекламе автомобилей марки Changan
2026-10-15T14:13
2026-10-15T14:13
новости
россия
португалия
сша
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Проект Slidstvo.info обвинил футболиста Криштиану Роналду и других игроков сборной Португалии в рекламе автомобилей китайского производителя Changan Automobile. При этом, как утверждают украинские журналисты со ссылкой на российские СМИ, эти автомобили используются и армией России. В частности, с них запускают БПЛА "Герань".Как сообщило издание Slidstvo.info, в мае 2026 года португальская футбольная федерация подписала спонсорское соглашение с китайской компанией Changan Automobile, что по мнению руководства автогиганта "создало возможность для взаимодействия с брендом во всём регионе".Украинцы обвинили китайских автопроизводителей в том, что они не покинули Россию с началом СВО. Более того, китайцы увеличили своё присутствие на российском рынке."И согласно с данными отраслевой аналитической группы inovev, [китайский автогигант] начал эспортировать в РФ больше автомобилей, чтобы заполнить лакуну на рынку, ведь его покинули европейские и американские компании", – писали украинский проект о "прегрешениях" китайцев.Самым же большим "грехом" китайского автопроизводителя является то, что автомобили Changan, как утверждают украинские журналисты со ссылкой на репортажи российских СМИ, используют ВС РФ. В частности, на пикапе Hunter были размещены пусковые установки для ударных моделей российских беспилотников."Журналисты отправили запрос в компанию Changan Automobile касательно этого факта, но письмо там проигнорировали. Также обратились в футбольную федерацию Португалии с соответствующим вопросом. Федерация ответила, что спонсорское соглашение с китайской Changan прошло "строгий" процесс соответствия", – отмечалось в сообщении Slidstvo.info.Журналистов возмутила реклама с португальскими футболистами, среди которых был и Роналду. При этом среди рекламируемых авто были и машина злополучной марки Hunter. Лозунгом рекламы было "Оставайся в игре!".Примечательно, что автопроизводитель не может как-либо ограничивать использование своей продукции в конфликтах: это попросту невозможно. Более того, подчас использование в войне иногда является неожиданной рекламой для марки.Так, последняя фаза чадско-ливийского конфликта 1978-1987 годов известна как "война "Тойот" или даже как "Великая война "Тойот". Такое название этот период получил за использование Вооружёнными силами Чада внедорожников Toyota Hilux и Toyota Land Cruiser, которые благодаря своим превосходным характеристикам подходили для мобильного перемещения войск и для использования в качестве техничек. Война закончилась полным поражением ливийцев, которые потеряли десятую часть своей армии. 7,5 тыс. ливийских солдат были убиты на поле боя. Чадские войска захватили у ливийцев военного оборудования на сумму $1,5 млрд США. Потери Чада составили 1 тыс. убитых. Среди прочего конфликт стал превосходной рекламой для японских внедорожников.А вот "бурные девяностые" на постсоветском пространстве стали невольной рекламой для автомобилей марки BMW, а также для моделей Mercedes W140 и G-Class.
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Новости, Россия, Португалия, США

Шок: украинцы уличили Роналду в рекламе китайских авто "для Армии России"

14:13 15.10.2026
 
© commons.wikimedia.org / Bryan Berlin / WikiPortraitsКриштиану Роналду
Криштиану Роналду - РИА Новости, 1920, 15.10.2026
© commons.wikimedia.org / Bryan Berlin / WikiPortraits
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Украинский проект Slidstvo.info обвинил футболиста Криштиану Роналду и других игроков сборной Португалии в рекламе автомобилей марки Changan
Проект Slidstvo.info обвинил футболиста Криштиану Роналду и других игроков сборной Португалии в рекламе автомобилей китайского производителя Changan Automobile. При этом, как утверждают украинские журналисты со ссылкой на российские СМИ, эти автомобили используются и армией России. В частности, с них запускают БПЛА "Герань".
Как сообщило издание Slidstvo.info, в мае 2026 года португальская футбольная федерация подписала спонсорское соглашение с китайской компанией Changan Automobile, что по мнению руководства автогиганта "создало возможность для взаимодействия с брендом во всём регионе".
Украинцы обвинили китайских автопроизводителей в том, что они не покинули Россию с началом СВО. Более того, китайцы увеличили своё присутствие на российском рынке.
"И согласно с данными отраслевой аналитической группы inovev, [китайский автогигант] начал эспортировать в РФ больше автомобилей, чтобы заполнить лакуну на рынку, ведь его покинули европейские и американские компании", – писали украинский проект о "прегрешениях" китайцев.
Самым же большим "грехом" китайского автопроизводителя является то, что автомобили Changan, как утверждают украинские журналисты со ссылкой на репортажи российских СМИ, используют ВС РФ. В частности, на пикапе Hunter были размещены пусковые установки для ударных моделей российских беспилотников.
"Журналисты отправили запрос в компанию Changan Automobile касательно этого факта, но письмо там проигнорировали. Также обратились в футбольную федерацию Португалии с соответствующим вопросом. Федерация ответила, что спонсорское соглашение с китайской Changan прошло "строгий" процесс соответствия", – отмечалось в сообщении Slidstvo.info.
Журналистов возмутила реклама с португальскими футболистами, среди которых был и Роналду. При этом среди рекламируемых авто были и машина злополучной марки Hunter. Лозунгом рекламы было "Оставайся в игре!".
Примечательно, что автопроизводитель не может как-либо ограничивать использование своей продукции в конфликтах: это попросту невозможно. Более того, подчас использование в войне иногда является неожиданной рекламой для марки.
Так, последняя фаза чадско-ливийского конфликта 1978-1987 годов известна как "война "Тойот" или даже как "Великая война "Тойот". Такое название этот период получил за использование Вооружёнными силами Чада внедорожников Toyota Hilux и Toyota Land Cruiser, которые благодаря своим превосходным характеристикам подходили для мобильного перемещения войск и для использования в качестве техничек.
Война закончилась полным поражением ливийцев, которые потеряли десятую часть своей армии. 7,5 тыс. ливийских солдат были убиты на поле боя. Чадские войска захватили у ливийцев военного оборудования на сумму $1,5 млрд США. Потери Чада составили 1 тыс. убитых. Среди прочего конфликт стал превосходной рекламой для японских внедорожников.
А вот "бурные девяностые" на постсоветском пространстве стали невольной рекламой для автомобилей марки BMW, а также для моделей Mercedes W140 и G-Class.
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