https://ukraina.ru/20261015/shok-ukraintsy-ulichili-ronaldu-v-reklame-kitayskikh-avto-dlya-armii-rossii-1083830512.html

Шок: украинцы уличили Роналду в рекламе китайских авто "для Армии России"

Шок: украинцы уличили Роналду в рекламе китайских авто "для Армии России" - 15.10.2026 Украина.ру

Шок: украинцы уличили Роналду в рекламе китайских авто "для Армии России"

Украинский проект Slidstvo.info обвинил футболиста Криштиану Роналду и других игроков сборной Португалии в рекламе автомобилей марки Changan

2026-10-15T14:13

2026-10-15T14:13

2026-10-15T14:13

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Проект Slidstvo.info обвинил футболиста Криштиану Роналду и других игроков сборной Португалии в рекламе автомобилей китайского производителя Changan Automobile. При этом, как утверждают украинские журналисты со ссылкой на российские СМИ, эти автомобили используются и армией России. В частности, с них запускают БПЛА "Герань".Как сообщило издание Slidstvo.info, в мае 2026 года португальская футбольная федерация подписала спонсорское соглашение с китайской компанией Changan Automobile, что по мнению руководства автогиганта "создало возможность для взаимодействия с брендом во всём регионе".Украинцы обвинили китайских автопроизводителей в том, что они не покинули Россию с началом СВО. Более того, китайцы увеличили своё присутствие на российском рынке."И согласно с данными отраслевой аналитической группы inovev, [китайский автогигант] начал эспортировать в РФ больше автомобилей, чтобы заполнить лакуну на рынку, ведь его покинули европейские и американские компании", – писали украинский проект о "прегрешениях" китайцев.Самым же большим "грехом" китайского автопроизводителя является то, что автомобили Changan, как утверждают украинские журналисты со ссылкой на репортажи российских СМИ, используют ВС РФ. В частности, на пикапе Hunter были размещены пусковые установки для ударных моделей российских беспилотников."Журналисты отправили запрос в компанию Changan Automobile касательно этого факта, но письмо там проигнорировали. Также обратились в футбольную федерацию Португалии с соответствующим вопросом. Федерация ответила, что спонсорское соглашение с китайской Changan прошло "строгий" процесс соответствия", – отмечалось в сообщении Slidstvo.info.Журналистов возмутила реклама с португальскими футболистами, среди которых был и Роналду. При этом среди рекламируемых авто были и машина злополучной марки Hunter. Лозунгом рекламы было "Оставайся в игре!".Примечательно, что автопроизводитель не может как-либо ограничивать использование своей продукции в конфликтах: это попросту невозможно. Более того, подчас использование в войне иногда является неожиданной рекламой для марки.Так, последняя фаза чадско-ливийского конфликта 1978-1987 годов известна как "война "Тойот" или даже как "Великая война "Тойот". Такое название этот период получил за использование Вооружёнными силами Чада внедорожников Toyota Hilux и Toyota Land Cruiser, которые благодаря своим превосходным характеристикам подходили для мобильного перемещения войск и для использования в качестве техничек. Война закончилась полным поражением ливийцев, которые потеряли десятую часть своей армии. 7,5 тыс. ливийских солдат были убиты на поле боя. Чадские войска захватили у ливийцев военного оборудования на сумму $1,5 млрд США. Потери Чада составили 1 тыс. убитых. Среди прочего конфликт стал превосходной рекламой для японских внедорожников.А вот "бурные девяностые" на постсоветском пространстве стали невольной рекламой для автомобилей марки BMW, а также для моделей Mercedes W140 и G-Class.

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