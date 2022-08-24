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Венгрия не собирается ограничивать выдачу виз гражданам России
Венгрия не собирается ограничивать выдачу виз гражданам России - 24.08.2022 Украина.ру
Венгрия не собирается ограничивать выдачу виз гражданам России
Руководство Венгрии не станет устанавливать ограничения на выдачу туристических виз для россиян. Об этом заявил 24 августа глава МИД Венгрии Петер Сийярто на своей странице в Facebook*
2022-08-24T15:06
2022-08-24T15:06
2022-08-24T15:06
петер сийярто
венгрия
визы
евросоюз
новости
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В ходе переговоров главы венгерского МИД с министром иностранных дел Эстонии Урмасом Рейнсалу обсуждался вопрос ужесточения практику выдачи шенгенских виз россиянам со стороны стран Евросоюза. Сийярто заявил, что Венгрия такие меры не планирует. Напомним, ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что не считает запрет на выдачу шенгенских виз гражданам России эффективной мерой. Запрет на выдачу виз не поддержали также в Греции и Кипре. * Компания Meta — владелец Instagram и Facebook — признана экстремистской, ее деятельность в России запрещена.
https://ukraina.ru/20220819/1037891893.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
петер сийярто, венгрия, визы, евросоюз, новости
Петер Сийярто, Венгрия, визы, Евросоюз, Новости
Венгрия не собирается ограничивать выдачу виз гражданам России
Руководство Венгрии не станет устанавливать ограничения на выдачу туристических виз для россиян. Об этом заявил 24 августа глава МИД Венгрии Петер Сийярто на своей странице в Facebook*