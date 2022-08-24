Венгрия не собирается ограничивать выдачу виз гражданам России - 24.08.2022 Украина.ру
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Венгрия не собирается ограничивать выдачу виз гражданам России
Венгрия не собирается ограничивать выдачу виз гражданам России - 24.08.2022 Украина.ру
Венгрия не собирается ограничивать выдачу виз гражданам России
Руководство Венгрии не станет устанавливать ограничения на выдачу туристических виз для россиян. Об этом заявил 24 августа глава МИД Венгрии Петер Сийярто на своей странице в Facebook*
2022-08-24T15:06
2022-08-24T15:06
петер сийярто
венгрия
визы
евросоюз
новости
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В ходе переговоров главы венгерского МИД с министром иностранных дел Эстонии Урмасом Рейнсалу обсуждался вопрос ужесточения практику выдачи шенгенских виз россиянам со стороны стран Евросоюза. Сийярто заявил, что Венгрия такие меры не планирует. Напомним, ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что не считает запрет на выдачу шенгенских виз гражданам России эффективной мерой. Запрет на выдачу виз не поддержали также в Греции и Кипре. * Компания Meta — владелец Instagram и Facebook — признана экстремистской, ее деятельность в России запрещена.
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петер сийярто, венгрия, визы, евросоюз, новости
Петер Сийярто, Венгрия, визы, Евросоюз, Новости

Венгрия не собирается ограничивать выдачу виз гражданам России

15:06 24.08.2022
 
© CC0, Pixabayфлаг Венгрия
флаг Венгрия
© CC0, Pixabay
Читать в
Руководство Венгрии не станет устанавливать ограничения на выдачу туристических виз для россиян. Об этом заявил 24 августа глава МИД Венгрии Петер Сийярто на своей странице в Facebook*
В ходе переговоров главы венгерского МИД с министром иностранных дел Эстонии Урмасом Рейнсалу обсуждался вопрос ужесточения практику выдачи шенгенских виз россиянам со стороны стран Евросоюза. Сийярто заявил, что Венгрия такие меры не планирует.
Здесь мы разделяем позицию канцлера Германии и никаких ограничений вводить не планируем.
Петер Сийярто
Министр иностранных дел Венгрии
Напомним, ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что не считает запрет на выдачу шенгенских виз гражданам России эффективной мерой. Запрет на выдачу виз не поддержали также в Греции и Кипре.
* Компания Meta — владелец Instagram и Facebook — признана экстремистской, ее деятельность в России запрещена.
В России вступили в силу новые правила подачи документов на получение шенгенских виз - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
19 августа, 22:52
Запрет выдачи шенгенских виз гражданам России не поддержали в Греции и КипреГреция и Кипр не считают запрет выдачи туристических виз россиянам хорошей идеей. Об этом 19 августа сообщает издание Politico со ссылкой на свои источники в руководстве двух стран.
 
Петер СийяртоВенгриявизыЕвросоюзНовости
 
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