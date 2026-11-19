https://ukraina.ru/20261119/tsvetochnaya-peremoga-v-kitae-obernulas-uvazheniem-putina-i-dobrymi-pozhelaniyami-1084598524.html

Цветочная "перемога" в Китае обернулась уважением Путина и добрыми пожеланиями

Цветочная "перемога" в Китае обернулась уважением Путина и добрыми пожеланиями - 19.11.2026 Украина.ру

Цветочная "перемога" в Китае обернулась уважением Путина и добрыми пожеланиями

Украинские пользователи обратили внимание на работу китайских флористов в Шэньчжэне, но истолковали её неверно

2026-11-19T11:46

2026-11-19T11:46

2026-11-19T11:46

новости

китай

россия

украина

владимир путин

си цзиньпин

вооруженные силы украины

атэс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0b/13/1084598400_0:0:3051:1717_1920x0_80_0_0_761dac8ce8cbf9dcc9de9455d80b696b.jpg

Украинские пользователи соцсетей не смогли пройти мимо цветочных композиций, которые были на столах во время рабочего завтрака председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина с президентом России Владимиром Путиным.Среди множества цветов глаз украинских пользователей уловил лишь жёлтые подсолнухи и голубые гортензии. И паззл сошёлся – в этой композиции усмотрели намёк на украинский флаг."Троллинг 10000… уровня… Жёлтые и синие цветы, да ещё и какие жёлтые – символ Украины…. В Китае составление букетов – это тысячелетняя практика. Они о цветах знают всё", – гласил комментарий в Threads* (сервис микроблогов от компании Meta Platforms, деятельность которой запрещена в РФ как экстремистская) от украинской пользовательницы Лоры Гудымы.Её пост набрал свыше 6 тыс. лайков и почти полторы сотни комментариях. Кто-то дорисовал на фото за спиной Путина командующего Силами беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди, также известного под позывным "Мадяр", намекнув на то, что китайцы "отмечали" атаки украинских беспилотников.Однако украинцы не заметили другие цветы, а ведь для цветочной композиции важны все составляющие, рассказала в комментарии изданию "Московский комсомолец" президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу Альбина Холгова.Она обратила внимание на то, что композиция за столом Путина и Си состояла из красных, малиновых и кремовых роз, голубых гортензий, светло-розовых тюльпанов и пионов. Слева располагались небольшие подсолнухи, а среди зелени — антуриумы.По словам эксперта, тут уже яркий и многослойный "текст", изложенный языком флористики."Розы в китайской культуре символизируют процветание, стабильность и долговечность. Обилие роз в композиции — это пожелание прочного и долгосрочного благополучия в отношениях. Красные розы подчеркивают уважение и благородство, а также традиционно ассоциируются с удачей. Малиновые и розовые розы символизируют изящество и благодарность. Кремовые розы означают деликатность", – указала эксперт.Что же голубых гортензий, то они придают важный цветовой акцент."В китайской культуре гортензия ассоциируется с воссоединением близких, согласием и семейным благополучием. Этот образ связан с формой соцветия: множество мелких цветков собираются в один округлый шар. На дипломатическом уровне это послание о сплоченности и совместной работе", – отметила она.Кроме того, голубой цвет в китайской культуре символизирует ясное спокойное (мирное) небо, а голубой цвет гортензии — еще и искренность.Обратила Хоглова внимание и на тюльпаны."В цветочной композиции на круглом столе также были представлены тюльпаны. Розовые тюльпаны ассоциируются в Китае со счастьем и любовью. Южно-Китайский ботанический сад называет их символом "вечной любви и счастья", а китайские флористы связывают их также с дружбой и заботой. Что касается пионов, то в китайской традиции — это цветок богатства и почёта", – указала она.Что же до подсолнухов, то они в Китае являются олицетворением солнца и жизненной энергии. Кроме того, в Китае уверены, что этот цветок обладает сильной энергетикой и символизирует богатство. Его часто используют в качестве оберега, привлекающего финансовое благополучие в дом или офис.В общем, китайские флористы постарались на славу и не их вина, что среди буйства цветов украинские пользователи обратили внимание лишь на подсолнухи и гортензию, приписав принимающей стороне саммита АТЭС совсем не те намерения, которые у неё были.

китай

россия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, китай, россия, украина, владимир путин, си цзиньпин, вооруженные силы украины, атэс