Запрет выдачи шенгенских виз гражданам России не поддержали в Греции и Кипре - 19.08.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220819/1037891893.html
Запрет выдачи шенгенских виз гражданам России не поддержали в Греции и Кипре
Запрет выдачи шенгенских виз гражданам России не поддержали в Греции и Кипре - 19.08.2022 Украина.ру
Запрет выдачи шенгенских виз гражданам России не поддержали в Греции и Кипре
Греция и Кипр не считают запрет выдачи туристических виз россиянам хорошей идеей. Об этом 19 августа сообщает издание Politico со ссылкой на свои источники в руководстве двух стран.
2022-08-19T22:52
2022-08-19T22:52
визы
греция
кипр
евросоюз
новости
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101475/20/1014752016_0:0:3105:1748_1920x0_80_0_0_94422d5bc3f543d93c35280620eef0f4.jpg
В частности, во внешнеполитическом ведомстве Кипра заявили, что это неправильно решение. Журналисты Politico отмечают, что граждане России до начала активной фазы боевых действий в Донбассе составляли до четверти туристического потока на Кипре. Известно также, что в настоящий момент возросло количество российских, украинских и белорусских предпринимателей, которые хотят открыть бизнес в кипрских городах.По данным Politico, не в восторге от этой идеи и в Греции - по данным источников, политическое руководство Греции не рассматривает пересмотр своей визовой политики по отношению к России.В то же самое время МИД Греции никаких официальных комментариев по данному вопросу не давал.
https://ukraina.ru/20220815/1037673267.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101475/20/1014752016_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_dbc37f57dbefe4a9cbffeed53d8ddd1f.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
визы, греция, кипр, евросоюз, новости, россия
визы, Греция, Кипр, Евросоюз, Новости, Россия

Запрет выдачи шенгенских виз гражданам России не поддержали в Греции и Кипре

22:52 19.08.2022
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкВ России вступили в силу новые правила подачи документов на получение шенгенских виз
В России вступили в силу новые правила подачи документов на получение шенгенских виз - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать в
Греция и Кипр не считают запрет выдачи туристических виз россиянам хорошей идеей. Об этом 19 августа сообщает издание Politico со ссылкой на свои источники в руководстве двух стран.
В частности, во внешнеполитическом ведомстве Кипра заявили, что это неправильно решение.

Это было бы решением в неправильном направлении... Даже граждане Турции получают визы от властей Кипра, поэтому мы не думаем, что эта мера имеет какую-либо ценность в отношении россиян

Корнелиос Корнелиу
Постоянный секретарь МИД Кипра
Журналисты Politico отмечают, что граждане России до начала активной фазы боевых действий в Донбассе составляли до четверти туристического потока на Кипре. Известно также, что в настоящий момент возросло количество российских, украинских и белорусских предпринимателей, которые хотят открыть бизнес в кипрских городах.
По данным Politico, не в восторге от этой идеи и в Греции - по данным источников, политическое руководство Греции не рассматривает пересмотр своей визовой политики по отношению к России.
В то же самое время МИД Греции никаких официальных комментариев по данному вопросу не давал.
- РИА Новости, 1920, 15.08.2022
15 августа, 14:28
Попытка визового геноцида. "Железный занавес 2.0" – наказание за принадлежность к России
 
визыГрецияКипрЕвросоюзНовостиРоссия
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
23:53Бывший мэр Краснодара возглавил совет министров Харьковской области
23:41Выпускникам из Изюма выдали аттестаты российского образца
23:26МИД Великобритании: У России нет морального права присутствовать на G20
22:59Российская ПВО отразила атаку на Каховскую ГЭС
22:52Запрет выдачи шенгенских виз гражданам России не поддержали в Греции и Кипре
22:21США выделит Украине военную помощь еще на 775 миллионов долларов
22:14Пушилин рассказал о "снарядном голоде" в украинской армии
21:42"Газпром" остановит прокачку газа по "Северному потоку"
18:59Свыше 50 тонн гуманитарной помощи отправили в Мариуполь из Санкт-Петербурга
18:46Проблема Запорожской АЭС, строители из КНДР. Итоги 19 августа на Украине
18:39Троих нардепов от "Слуги народа" могут осудить за ложную информацию в декларациях
18:29Глава немецкой контрразведки: Россия распространяет ложную информацию о "газовом кризисе"
18:06Сенатор Карасин: верить Зеленскому на слово нельзя
17:58Власти Мелитополя раскрыли последствия теракта украинских спецслужб
17:46Сергей Степанов: Не верьте украинским СМИ – никакой паники в Крыму нет
17:45"Боятся быть избитыми": активистка рассказала о судьбе иностранцев, оказавшихся на Украине
17:38Die Welt: Украина второй месяц просит Германию увеличить поставки оружия
17:33Матеуш Пискорский о противоречиях Украины с Польшей и запрете выдачи виз для россиян
17:31Ликвидация "Ульяна". Почему последний командир бандеровцев покончил с собой
17:22Ядерная сделка предусматривает снятие санкций с 17 иранских банков
Лента новостейМолния