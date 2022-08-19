https://ukraina.ru/20220819/1037891893.html
Запрет выдачи шенгенских виз гражданам России не поддержали в Греции и Кипре
Запрет выдачи шенгенских виз гражданам России не поддержали в Греции и Кипре - 19.08.2022 Украина.ру
Запрет выдачи шенгенских виз гражданам России не поддержали в Греции и Кипре
Греция и Кипр не считают запрет выдачи туристических виз россиянам хорошей идеей. Об этом 19 августа сообщает издание Politico со ссылкой на свои источники в руководстве двух стран.
2022-08-19T22:52
2022-08-19T22:52
2022-08-19T22:52
визы
греция
кипр
евросоюз
новости
россия
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В частности, во внешнеполитическом ведомстве Кипра заявили, что это неправильно решение. Журналисты Politico отмечают, что граждане России до начала активной фазы боевых действий в Донбассе составляли до четверти туристического потока на Кипре. Известно также, что в настоящий момент возросло количество российских, украинских и белорусских предпринимателей, которые хотят открыть бизнес в кипрских городах.По данным Politico, не в восторге от этой идеи и в Греции - по данным источников, политическое руководство Греции не рассматривает пересмотр своей визовой политики по отношению к России.В то же самое время МИД Греции никаких официальных комментариев по данному вопросу не давал.
https://ukraina.ru/20220815/1037673267.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
визы, греция, кипр, евросоюз, новости, россия
визы, Греция, Кипр, Евросоюз, Новости, Россия
Запрет выдачи шенгенских виз гражданам России не поддержали в Греции и Кипре
Греция и Кипр не считают запрет выдачи туристических виз россиянам хорошей идеей. Об этом 19 августа сообщает издание Politico со ссылкой на свои источники в руководстве двух стран.
В частности, во внешнеполитическом ведомстве Кипра заявили, что это неправильно решение.
Это было бы решением в неправильном направлении... Даже граждане Турции получают визы от властей Кипра, поэтому мы не думаем, что эта мера имеет какую-либо ценность в отношении россиян
Корнелиос Корнелиу
Постоянный секретарь МИД Кипра
Журналисты Politico отмечают, что граждане России до начала активной фазы боевых действий в Донбассе составляли до четверти туристического потока на Кипре. Известно также, что в настоящий момент возросло количество российских, украинских и белорусских предпринимателей, которые хотят открыть бизнес в кипрских городах.
По данным Politico, не в восторге от этой идеи и в Греции - по данным источников, политическое руководство Греции не рассматривает пересмотр своей визовой политики по отношению к России.
В то же самое время МИД Греции никаких официальных комментариев по данному вопросу не давал.