https://ukraina.ru/20220819/1037891893.html

Запрет выдачи шенгенских виз гражданам России не поддержали в Греции и Кипре

Запрет выдачи шенгенских виз гражданам России не поддержали в Греции и Кипре - 19.08.2022 Украина.ру

Запрет выдачи шенгенских виз гражданам России не поддержали в Греции и Кипре

Греция и Кипр не считают запрет выдачи туристических виз россиянам хорошей идеей. Об этом 19 августа сообщает издание Politico со ссылкой на свои источники в руководстве двух стран.

2022-08-19T22:52

2022-08-19T22:52

2022-08-19T22:52

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В частности, во внешнеполитическом ведомстве Кипра заявили, что это неправильно решение. Журналисты Politico отмечают, что граждане России до начала активной фазы боевых действий в Донбассе составляли до четверти туристического потока на Кипре. Известно также, что в настоящий момент возросло количество российских, украинских и белорусских предпринимателей, которые хотят открыть бизнес в кипрских городах.По данным Politico, не в восторге от этой идеи и в Греции - по данным источников, политическое руководство Греции не рассматривает пересмотр своей визовой политики по отношению к России.В то же самое время МИД Греции никаких официальных комментариев по данному вопросу не давал.

https://ukraina.ru/20220815/1037673267.html

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визы, греция, кипр, евросоюз, новости, россия