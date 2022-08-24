https://ukraina.ru/20220824/1038034065.html

Шойгу: Поставки оружия Украине лишь увеличивают число человеческих жертв

Шойгу: Поставки оружия Украине лишь увеличивают число человеческих жертв - 24.08.2022 Украина.ру

Шойгу: Поставки оружия Украине лишь увеличивают число человеческих жертв

Поставки западного оружия Украине лишь увеличивают количество погибших, заявил министр обороны России Сергей Шойгу в ходе совещания министров обороны стран ШОС. Об этом 24 августа сообщает РИА Новости

2022-08-24T10:33

2022-08-24T10:33

2022-08-24T10:36

сергей шойгу

шос

новости

оружие

украина

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Министр также отметил, что поставки западного вооружения способствуют затягиванию конфликта. Шойгу подчеркнул, что несмотря на усилия западных стран по изоляции России, страны-члены ШОС ведут независимую политику.Также министр заявил, что конфликт на Украине стал для США и их союзников очередным предлогом для развязывания экономической и информационной войны против России,

https://ukraina.ru/20220816/1037715056.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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сергей шойгу, шос, новости, оружие, украина