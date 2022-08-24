Шойгу: Поставки оружия Украине лишь увеличивают число человеческих жертв - 24.08.2022 Украина.ру
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Шойгу: Поставки оружия Украине лишь увеличивают число человеческих жертв
Шойгу: Поставки оружия Украине лишь увеличивают число человеческих жертв - 24.08.2022 Украина.ру
Шойгу: Поставки оружия Украине лишь увеличивают число человеческих жертв
Поставки западного оружия Украине лишь увеличивают количество погибших, заявил министр обороны России Сергей Шойгу в ходе совещания министров обороны стран ШОС. Об этом 24 августа сообщает РИА Новости
2022-08-24T10:33
2022-08-24T10:36
сергей шойгу
шос
новости
оружие
украина
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Министр также отметил, что поставки западного вооружения способствуют затягиванию конфликта. Шойгу подчеркнул, что несмотря на усилия западных стран по изоляции России, страны-члены ШОС ведут независимую политику.Также министр заявил, что конфликт на Украине стал для США и их союзников очередным предлогом для развязывания экономической и информационной войны против России,
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сергей шойгу, шос, новости, оружие, украина
Сергей Шойгу, ШОС, Новости, оружие, Украина

Шойгу: Поставки оружия Украине лишь увеличивают число человеческих жертв

10:33 24.08.2022 (обновлено: 10:36 24.08.2022)
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкСовещание С. Шойгу с руководством Минобороны РФ
Совещание С. Шойгу с руководством Минобороны РФ
© Пресс-служба Минобороны РФ
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Поставки западного оружия Украине лишь увеличивают количество погибших, заявил министр обороны России Сергей Шойгу в ходе совещания министров обороны стран ШОС. Об этом 24 августа сообщает РИА Новости
Министр также отметил, что поставки западного вооружения способствуют затягиванию конфликта.

США и их союзники продолжают накачку Украины оружием, что увеличивает количество жертв и затягивает конфликт.

Сергей Шойгу
Министр обороны России
Шойгу подчеркнул, что несмотря на усилия западных стран по изоляции России, страны-члены ШОС ведут независимую политику.
Независимый курс государств-членов ШОС в решении задач региональной и глобальной безопасности - пример для всего мира.
Сергей Шойгу
Министр обороны России
Также министр заявил, что конфликт на Украине стал для США и их союзников очередным предлогом для развязывания экономической и информационной войны против России,
Президент РФ В. Путин провел расширенное заседание коллегии Минобороны РФ - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
16 августа, 11:23
Шойгу предостерег мир в открытии "ящика Пандоры"Министр обороны России Сергей Шойгу 16 августа на открытии Московской конференции по международной безопасности в рамках форума "Армия-2022" заявил, что появление атомного флота у Австралии откроет "ящик Пандоры" в регионе
 
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