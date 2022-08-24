https://ukraina.ru/20220824/1038034065.html
Шойгу: Поставки оружия Украине лишь увеличивают число человеческих жертв
Шойгу: Поставки оружия Украине лишь увеличивают число человеческих жертв - 24.08.2022 Украина.ру
Шойгу: Поставки оружия Украине лишь увеличивают число человеческих жертв
Поставки западного оружия Украине лишь увеличивают количество погибших, заявил министр обороны России Сергей Шойгу в ходе совещания министров обороны стран ШОС. Об этом 24 августа сообщает РИА Новости
2022-08-24T10:33
2022-08-24T10:33
2022-08-24T10:36
сергей шойгу
шос
новости
оружие
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103364/21/1033642174_0:0:2800:1576_1920x0_80_0_0_a7d875b8337ccbb98602c5ea60a1e305.jpg
Министр также отметил, что поставки западного вооружения способствуют затягиванию конфликта. Шойгу подчеркнул, что несмотря на усилия западных стран по изоляции России, страны-члены ШОС ведут независимую политику.Также министр заявил, что конфликт на Украине стал для США и их союзников очередным предлогом для развязывания экономической и информационной войны против России,
https://ukraina.ru/20220816/1037715056.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103364/21/1033642174_311:0:2800:1867_1920x0_80_0_0_9a1619857f8bf2971c58eb23200cf4d5.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сергей шойгу, шос, новости, оружие, украина
Сергей Шойгу, ШОС, Новости, оружие, Украина
Шойгу: Поставки оружия Украине лишь увеличивают число человеческих жертв
10:33 24.08.2022 (обновлено: 10:36 24.08.2022)
Поставки западного оружия Украине лишь увеличивают количество погибших, заявил министр обороны России Сергей Шойгу в ходе совещания министров обороны стран ШОС. Об этом 24 августа сообщает РИА Новости