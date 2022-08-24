Политолог Суздальцев рассказал, почему киевскому режиму важно запугать пленных украинцев - 24.08.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220824/1037997431.html
Политолог Суздальцев рассказал, почему киевскому режиму важно запугать пленных украинцев
Политолог Суздальцев рассказал, почему киевскому режиму важно запугать пленных украинцев - 24.08.2022 Украина.ру
Политолог Суздальцев рассказал, почему киевскому режиму важно запугать пленных украинцев
Если исполнитель убийства российской журналистки Дарьи Дугиной просто исчезнет, то это запугает пленных украинцев и даст возможности для демонизации России на Западе, сказал политолог Андрей Суздальцев в интервью Украина.ру
2022-08-24T06:00
2022-08-24T06:00
новости
дарья дугина
пленные
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103403/48/1034034824_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_da47c0e53309547497dbf937d699b17b.jpg
По его словам, удар ВСУ по СИЗО в Еленовке, в результате которого погибло большое число сдавшихся в плен "азовцев" (террористическая организация, запрещена в РФ), был символичен, потому что в понимании Киева они вообще не должны были сдаваться.Сейчас в преддверии трибунала в Донецке и Мариуполе над оставшимися "азовцами" необходимо киевскому режиму запугать пленных ВСУ и "Азова", добавил политолог.По его мнению, это традиционная тактика террористических группировок, которые ликвидируют киллеров, ей следует сдаться российским властям, потому что она так сохранит жизнь.Российская журналистка Дарья Дугина погибла 20 августа в результате теракта - ее автомобиль был взорван в Подмосковье. ФСБ уже установила, что к террористическому акту причастна украинская сторона. По материалам следствия, подозреваемая в убийстве гражданка Украины Наталья Вовк выехала на территорию Эстонии.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220822/1037968436.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103403/48/1034034824_222:0:1182:720_1920x0_80_0_0_f3f9ed67069600980a06c0228239a99f.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, дарья дугина, пленные, украина
Новости, Дарья Дугина, Пленные, Украина

Политолог Суздальцев рассказал, почему киевскому режиму важно запугать пленных украинцев

06:00 24.08.2022
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкСдача в плен последней группы украинских боевиков с "Азовстали"
Сдача в плен последней группы украинских боевиков с Азовстали
© Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
Если исполнитель убийства российской журналистки Дарьи Дугиной просто исчезнет, то это запугает пленных украинцев и даст возможности для демонизации России на Западе, сказал политолог Андрей Суздальцев в интервью Украина.ру
По его словам, удар ВСУ по СИЗО в Еленовке, в результате которого погибло большое число сдавшихся в плен "азовцев" (террористическая организация, запрещена в РФ), был символичен, потому что в понимании Киева они вообще не должны были сдаваться.
Сейчас в преддверии трибунала в Донецке и Мариуполе над оставшимися "азовцами" необходимо киевскому режиму запугать пленных ВСУ и "Азова", добавил политолог.
Поэтому было бы идеально, чтобы исполнитель убийства Дарьи Дугиной просто исчезла. Повторюсь, это запугает пленных украинцев и даст возможности для демонизации России на Западе, чтобы объявить нас страной-террористом.
Андрей Суздальцев интервью
Андрей Суздальцев
политолог
По его мнению, это традиционная тактика террористических группировок, которые ликвидируют киллеров, ей следует сдаться российским властям, потому что она так сохранит жизнь.
Российская журналистка Дарья Дугина погибла 20 августа в результате теракта - ее автомобиль был взорван в Подмосковье. ФСБ уже установила, что к террористическому акту причастна украинская сторона. По материалам следствия, подозреваемая в убийстве гражданка Украины Наталья Вовк выехала на территорию Эстонии.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Дочь политолога Дугина Дарья погибла при взрыве автомобиля в Подмосковье
22 августа, 19:33
Терроризм и привлечение к нему детей. Итоги 22 августа на УкраинеУбийца философа и журналистки Дарьи Дугиной Наталья Вовк могла использовать свою дочь для прикрытия теракта, сообщили российским СМИ источники в силовых структурах
 
НовостиДарья ДугинаПленныеУкраина
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:45Веселовский: Всю Украину придется отдать психиатрам
06:30Сергей Веселовский: Меня беспокоит расслабленность сограждан
06:20Стремоусов: Обстрелы стали частью жизни для Херсона
06:08Главное на 24 августа: в России и в мире
06:05Артамонов рассказал, какая сторона берёт верх в ходе боёв в ДНР
06:00Политолог Суздальцев рассказал, почему киевскому режиму важно запугать пленных украинцев
05:45"Наступит перелом": Анпилогов о том, когда начнет повально сдаваться армия Украины
05:40Военный эксперт рассказал, что делать с "лепестками"
05:35Эксперт Литовкин: НАТО не решится отправить войска на Украину
05:30Эксперт рассказал, как будет идти наступление ВС РФ после ликвидации ВСУ в Донбассе
05:15"Они это сделают": политолог-американист рассказал, как развалится Европа
05:10Стремоусов рассказал о новых обстрелах Антоновского моста
05:00"Украинские финты": военный эксперт о том, будет ли контрнаступление Украины на Херсон
04:45Политолог Ордуханян рассказал, как движется к своему финалу гегемония США
04:30Анпилогов о том, сможет ли РФ нанести удары по центрам принятия решений на Украине
04:20Эксперт рассказал, понесет ли Украина ответственность за применение запрещенного оружия
04:15Политолог рассказал, встретится ли Путин с Зеленским на саммите G-20
04:00Это страна, которая постоянно поддерживала террористов – политолог Ордуханян о США
19:52В Донецке вновь погибли мирные жители
18:56Обстрел Донецка, Дуда захотел ликвидировать "Северный поток-2". Итоги 23 августа
Лента новостейМолния