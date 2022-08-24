https://ukraina.ru/20220824/1037997431.html
Политолог Суздальцев рассказал, почему киевскому режиму важно запугать пленных украинцев
Политолог Суздальцев рассказал, почему киевскому режиму важно запугать пленных украинцев - 24.08.2022 Украина.ру
Политолог Суздальцев рассказал, почему киевскому режиму важно запугать пленных украинцев
Если исполнитель убийства российской журналистки Дарьи Дугиной просто исчезнет, то это запугает пленных украинцев и даст возможности для демонизации России на Западе, сказал политолог Андрей Суздальцев в интервью Украина.ру
2022-08-24T06:00
2022-08-24T06:00
2022-08-24T06:00
новости
дарья дугина
пленные
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103403/48/1034034824_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_da47c0e53309547497dbf937d699b17b.jpg
По его словам, удар ВСУ по СИЗО в Еленовке, в результате которого погибло большое число сдавшихся в плен "азовцев" (террористическая организация, запрещена в РФ), был символичен, потому что в понимании Киева они вообще не должны были сдаваться.Сейчас в преддверии трибунала в Донецке и Мариуполе над оставшимися "азовцами" необходимо киевскому режиму запугать пленных ВСУ и "Азова", добавил политолог.По его мнению, это традиционная тактика террористических группировок, которые ликвидируют киллеров, ей следует сдаться российским властям, потому что она так сохранит жизнь.Российская журналистка Дарья Дугина погибла 20 августа в результате теракта - ее автомобиль был взорван в Подмосковье. ФСБ уже установила, что к террористическому акту причастна украинская сторона. По материалам следствия, подозреваемая в убийстве гражданка Украины Наталья Вовк выехала на территорию Эстонии.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220822/1037968436.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103403/48/1034034824_222:0:1182:720_1920x0_80_0_0_f3f9ed67069600980a06c0228239a99f.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, дарья дугина, пленные, украина
Политолог Суздальцев рассказал, почему киевскому режиму важно запугать пленных украинцев
Если исполнитель убийства российской журналистки Дарьи Дугиной просто исчезнет, то это запугает пленных украинцев и даст возможности для демонизации России на Западе, сказал политолог Андрей Суздальцев в интервью Украина.ру
По его словам, удар ВСУ по СИЗО в Еленовке, в результате которого погибло большое число сдавшихся в плен "азовцев" (террористическая организация, запрещена в РФ), был символичен, потому что в понимании Киева они вообще не должны были сдаваться.
Сейчас в преддверии трибунала в Донецке и Мариуполе над оставшимися "азовцами" необходимо киевскому режиму запугать пленных ВСУ и "Азова", добавил политолог.
Поэтому было бы идеально, чтобы исполнитель убийства Дарьи Дугиной просто исчезла. Повторюсь, это запугает пленных украинцев и даст возможности для демонизации России на Западе, чтобы объявить нас страной-террористом.
Андрей Суздальцев
политолог
По его мнению, это традиционная тактика террористических группировок, которые ликвидируют киллеров, ей следует сдаться российским властям, потому что она так сохранит жизнь.
Российская журналистка Дарья Дугина погибла 20 августа в результате теракта - ее автомобиль был взорван в Подмосковье. ФСБ уже установила, что к террористическому акту причастна украинская сторона. По материалам следствия, подозреваемая в убийстве гражданка Украины Наталья Вовк выехала на территорию Эстонии.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
.