https://ukraina.ru/20220824/1037997431.html

Политолог Суздальцев рассказал, почему киевскому режиму важно запугать пленных украинцев

Политолог Суздальцев рассказал, почему киевскому режиму важно запугать пленных украинцев - 24.08.2022 Украина.ру

Политолог Суздальцев рассказал, почему киевскому режиму важно запугать пленных украинцев

Если исполнитель убийства российской журналистки Дарьи Дугиной просто исчезнет, то это запугает пленных украинцев и даст возможности для демонизации России на Западе, сказал политолог Андрей Суздальцев в интервью Украина.ру

2022-08-24T06:00

2022-08-24T06:00

2022-08-24T06:00

новости

дарья дугина

пленные

украина

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По его словам, удар ВСУ по СИЗО в Еленовке, в результате которого погибло большое число сдавшихся в плен "азовцев" (террористическая организация, запрещена в РФ), был символичен, потому что в понимании Киева они вообще не должны были сдаваться.Сейчас в преддверии трибунала в Донецке и Мариуполе над оставшимися "азовцами" необходимо киевскому режиму запугать пленных ВСУ и "Азова", добавил политолог.По его мнению, это традиционная тактика террористических группировок, которые ликвидируют киллеров, ей следует сдаться российским властям, потому что она так сохранит жизнь.Российская журналистка Дарья Дугина погибла 20 августа в результате теракта - ее автомобиль был взорван в Подмосковье. ФСБ уже установила, что к террористическому акту причастна украинская сторона. По материалам следствия, подозреваемая в убийстве гражданка Украины Наталья Вовк выехала на территорию Эстонии.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220822/1037968436.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, дарья дугина, пленные, украина