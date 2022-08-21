Эксперт рассказал, будет ли полностью разгромлен киевский режим

Отрезать, а не штурмовать: военный эксперт описал, что будет с Одессой и Николаевом

Разгром славянско-краматорской группировки ВСУ будет означать перелом в ходе военных действий на Украине и начало военной катастрофы киевского режима. Такой прогноз высказал в интервью изданию Украина.ру директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин