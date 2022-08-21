Эксперт рассказал, будет ли полностью разгромлен киевский режим - 21.08.2022 Украина.ру
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Спецоперация
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Эксперт рассказал, будет ли полностью разгромлен киевский режим
Эксперт рассказал, будет ли полностью разгромлен киевский режим - 21.08.2022 Украина.ру
Эксперт рассказал, будет ли полностью разгромлен киевский режим
Существует большая вероятность, что спецоперация РФ на Украине не увенчается полным разгромом киевского режима. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру выразил военный историк Евгений Норин
2022-08-21T05:45
2022-08-21T05:45
спецоперация
новости
евгений норин
мариуполь
харьков
киев
северодонецк
лисичанск
штурм
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Он указал на многочисленные сложности, с которыми столкнулись союзные войска при штурме Мариуполя и северодонецко-лисичанской агломерации.Поэтому Норин считает, что через некоторое время после освобождения славянско-краматорской агломерации “война пожрёт сама себя” и прекращение огня будет достигнуто на фактически сложившихся рубежах.Другим вариантом был бы переход России на военные рельсы, мобилизация и последующий разгром и принуждение киевского режима к сдаче. Однако “это будет стоить невообразимой крови и России, и Украине”, предупреждает историк.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220728/1036978236.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, евгений норин, мариуполь, харьков, киев, северодонецк, лисичанск, штурм
Спецоперация, Новости, Евгений Норин, Мариуполь, Харьков, Киев, Северодонецк, Лисичанск, штурм

Эксперт рассказал, будет ли полностью разгромлен киевский режим

05:45 21.08.2022
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкПродолжаются бои за Мариуполь
Продолжаются бои за Мариуполь - РИА Новости, 1920, 21.08.2022
© РИА Новости . Илья Питалев
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Существует большая вероятность, что спецоперация РФ на Украине не увенчается полным разгромом киевского режима. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру выразил военный историк Евгений Норин
Он указал на многочисленные сложности, с которыми столкнулись союзные войска при штурме Мариуполя и северодонецко-лисичанской агломерации.

Как вы представляете себе штурм Харькова с 1,5 млн довоенного населения? А Киев – это вообще что-то колоссальное. Где мы возьмём людей, чтобы Киев окружать и штурмовать?

Евгений Норин
Евгений Норин
Военный историк
Поэтому Норин считает, что через некоторое время после освобождения славянско-краматорской агломерации “война пожрёт сама себя” и прекращение огня будет достигнуто на фактически сложившихся рубежах.
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Отрезать, а не штурмовать: военный эксперт описал, что будет с Одессой и НиколаевомРазгром славянско-краматорской группировки ВСУ будет означать перелом в ходе военных действий на Украине и начало военной катастрофы киевского режима. Такой прогноз высказал в интервью изданию Украина.ру директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин
Другим вариантом был бы переход России на военные рельсы, мобилизация и последующий разгром и принуждение киевского режима к сдаче. Однако “это будет стоить невообразимой крови и России, и Украине”, предупреждает историк.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
 
СпецоперацияНовостиЕвгений НоринМариупольХарьковКиевСеверодонецкЛисичанскштурм
 
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