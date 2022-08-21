Эксперт рассказал, будет ли полностью разгромлен киевский режим
Существует большая вероятность, что спецоперация РФ на Украине не увенчается полным разгромом киевского режима. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру выразил военный историк Евгений Норин
Он указал на многочисленные сложности, с которыми столкнулись союзные войска при штурме Мариуполя и северодонецко-лисичанской агломерации.
Как вы представляете себе штурм Харькова с 1,5 млн довоенного населения? А Киев – это вообще что-то колоссальное. Где мы возьмём людей, чтобы Киев окружать и штурмовать?
Поэтому Норин считает, что через некоторое время после освобождения славянско-краматорской агломерации “война пожрёт сама себя” и прекращение огня будет достигнуто на фактически сложившихся рубежах.
28 июля, 16:28СпецоперацияОтрезать, а не штурмовать: военный эксперт описал, что будет с Одессой и НиколаевомРазгром славянско-краматорской группировки ВСУ будет означать перелом в ходе военных действий на Украине и начало военной катастрофы киевского режима. Такой прогноз высказал в интервью изданию Украина.ру директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин
Другим вариантом был бы переход России на военные рельсы, мобилизация и последующий разгром и принуждение киевского режима к сдаче. Однако “это будет стоить невообразимой крови и России, и Украине”, предупреждает историк.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.