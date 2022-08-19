https://ukraina.ru/20220819/1037865426.html

Украинцам посоветовали делать буржуйки и заклеивать окна туалетной бумагой

Украинцам посоветовали делать буржуйки и заклеивать окна туалетной бумагой - 19.08.2022 Украина.ру

Украинцам посоветовали делать буржуйки и заклеивать окна туалетной бумагой

Отопительный сезон на Украине под угрозой срыва – власти взяли деньги на покупку газа в кредит. Журналисты издания УНИАН в материале 19 августа, входящего в медиахолдинг бизнесмена Игоря Коломойского, посоветовали украинцам конструировать из газовых баллонов буржуйки и утеплять окна мокрой туалетной бумагой

2022-08-19T12:46

2022-08-19T12:46

2022-08-19T12:46

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буржуйка

украина

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отопление

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Буржуйку установить в квартире по закону нельзя, пишет журналист УНИАН Кристина Кащавцева, но можно, если дом практически разрушен. Только в таком случае греться придется у печки, предупреждает она. Печку, по ее словам, можно сделать из бочки или газового баллона, который "почти идеально повторяет форму буржуйки".Деревянные рамы можно утеплить поролоном, ватой или мокрой туалетной бумагой, советует журналистка. Пластиковые – промазать специальным герметиком.18 августа депутаты Верховной Рады предложили купить газ для отопительного сезона в кредит. Для реализации бюджетной программы по прохождению отопительного сезона 2022-2023 годов властям не хватает 12,7 млрд гривен (20,6 млрд рублей).Ранее мэр Киева Виталий Кличко попросил киевлян запасаться теплыми одеялами к зиме, а мэр Львова Андрей Садовой – покупать дрова.

https://ukraina.ru/20220815/1037675310.html

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новости, буржуйка, украина, газ, отопление