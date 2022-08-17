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Буржуйки, уголь и дрова: Садовой призвал львовян готовиться к тяжелой зиме
Буржуйки, уголь и дрова: Садовой призвал львовян готовиться к тяжелой зиме - 17.08.2022 Украина.ру
Буржуйки, уголь и дрова: Садовой призвал львовян готовиться к тяжелой зиме
Мэр Львова Андрей Садовой призвал жителей города запасаться углем и дровами, чтобы пережить предстоящую зиму, соответствующее видео было опубликовано в соцсетях градоначальника
2022-08-17T12:48
2022-08-17T12:48
2022-08-17T12:48
новости
уголь
отопление
дрова
буржуйка
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Также он сообщил, что власти города закупают печки-буржуйки к холодам.Ранее украинский экономист, директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров призвал сограждан "держать холодной голову и запастить консервами и дровами".Кроме того, мэр украинской столицы Виталий Кличко предложил киевлянам топить мазутом.
https://ukraina.ru/20220807/1037381449.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, уголь, отопление, дрова, буржуйка
Новости, уголь, отопление, дрова, буржуйка
Буржуйки, уголь и дрова: Садовой призвал львовян готовиться к тяжелой зиме
Мэр Львова Андрей Садовой призвал жителей города запасаться углем и дровами, чтобы пережить предстоящую зиму, соответствующее видео было опубликовано в соцсетях градоначальника