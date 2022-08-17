Буржуйки, уголь и дрова: Садовой призвал львовян готовиться к тяжелой зиме - 17.08.2022 Украина.ру
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Буржуйки, уголь и дрова: Садовой призвал львовян готовиться к тяжелой зиме
Буржуйки, уголь и дрова: Садовой призвал львовян готовиться к тяжелой зиме - 17.08.2022 Украина.ру
Буржуйки, уголь и дрова: Садовой призвал львовян готовиться к тяжелой зиме
Мэр Львова Андрей Садовой призвал жителей города запасаться углем и дровами, чтобы пережить предстоящую зиму, соответствующее видео было опубликовано в соцсетях градоначальника
2022-08-17T12:48
2022-08-17T12:48
новости
уголь
отопление
дрова
буржуйка
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Также он сообщил, что власти города закупают печки-буржуйки к холодам.Ранее украинский экономист, директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров призвал сограждан "держать холодной голову и запастить консервами и дровами".Кроме того, мэр украинской столицы Виталий Кличко предложил киевлянам топить мазутом.
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новости, уголь, отопление, дрова, буржуйка
Новости, уголь, отопление, дрова, буржуйка

Буржуйки, уголь и дрова: Садовой призвал львовян готовиться к тяжелой зиме

12:48 17.08.2022
 
© скриншот видеоАндрей Садовой с поленом
Андрей Садовой с поленом
© скриншот видео
Читать в
Мэр Львова Андрей Садовой призвал жителей города запасаться углем и дровами, чтобы пережить предстоящую зиму, соответствующее видео было опубликовано в соцсетях градоначальника

Дрова еще никто не отменял. Они единственное, что останется, если остальное работать не будет.

Также он сообщил, что власти города закупают печки-буржуйки к холодам.
Ранее украинский экономист, директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров призвал сограждан "держать холодной голову и запастить консервами и дровами".
Кроме того, мэр украинской столицы Виталий Кличко предложил киевлянам топить мазутом.
- РИА Новости, 1920, 07.08.2022
7 августа, 15:40
"Горячие ванны превратятся в роскошь": Чехии предрекли проблемы с газомЧехии следует самостоятельно договориться с "Газпромом" о дальнейших поставках природного газа, потому что поставки СПГ из Норвегии всё ещё под вопросом. Об этом говорится в статье, опубликованной на днях на чешском портале iDNES.cz
 
Новостиугольотоплениедровабуржуйка
 
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