Буржуйки, уголь и дрова: Садовой призвал львовян готовиться к тяжелой зиме

"Горячие ванны превратятся в роскошь": Чехии предрекли проблемы с газом Чехии следует самостоятельно договориться с "Газпромом" о дальнейших поставках природного газа, потому что поставки СПГ из Норвегии всё ещё под вопросом. Об этом говорится в статье, опубликованной на днях на чешском портале iDNES.cz