Депутаты Рады предложили взять в долг 12,7 млрд гривен на покупку газа - 18.08.2022 Украина.ру
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Депутаты Рады предложили взять в долг 12,7 млрд гривен на покупку газа
Депутаты Рады предложили взять в долг 12,7 млрд гривен на покупку газа - 18.08.2022 Украина.ру
Депутаты Рады предложили взять в долг 12,7 млрд гривен на покупку газа
Депутаты Верховной Рады Украины предложили выделить 12,7 млрд гривен (20,6 млрд рублей) за счет государственных внешних заимствований на отопительный сезон. Проект поправок в закон о госбюджете на 2022 год опубликовали 18 августа на сайте украинского парламента
2022-08-18T17:51
2022-08-18T17:51
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Денежные средства пойдут на реализацию бюджетной программы "Приобретение природного газа для прохождения отопительного сезона 2022-2023 годов".Законопроект инициировали депутаты Андрей Мотовиловец и Юрий Аристов.Ранее в "Нафтогазе Украины" сообщили о нехватке запасов природного газа в подземных хранилищах. Глава правления компании Юрий Витренко заявил о необходимости импорта топлива по газотранспортной системе.
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новости, рада, газ, отопление, украина
Новости, Рада, газ, отопление, Украина

Депутаты Рады предложили взять в долг 12,7 млрд гривен на покупку газа

17:51 18.08.2022
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкДобыча газа на Колодницком месторождении в Львовской области
Добыча газа на Колодницком месторождении в Львовской области - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© РИА Новости . Стрингер
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Депутаты Верховной Рады Украины предложили выделить 12,7 млрд гривен (20,6 млрд рублей) за счет государственных внешних заимствований на отопительный сезон. Проект поправок в закон о госбюджете на 2022 год опубликовали 18 августа на сайте украинского парламента
Денежные средства пойдут на реализацию бюджетной программы "Приобретение природного газа для прохождения отопительного сезона 2022-2023 годов".
"…с источником покрытия указанных расходов за счет увеличения по общему фонду государственного бюджета государственных внешних заимствований на соответствующую сумму", - говорится в пояснительной записке.
Законопроект инициировали депутаты Андрей Мотовиловец и Юрий Аристов.
Ранее в "Нафтогазе Украины" сообщили о нехватке запасов природного газа в подземных хранилищах. Глава правления компании Юрий Витренко заявил о необходимости импорта топлива по газотранспортной системе.
Акции с требованием включить отопление в городах Украины - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
Вчера, 16:00
В "Нафтогазе" сообщили о нехватке 19 млрд кубометров газа для отопительного сезона"Нафтогаз Украины" не сможет накопить нужные 19 млрд кубометров природного газа в хранилищах для успешного прохождения отопительного сезона. Об этом в интервью 17 августа украинскому медиахолдингу НВ рассказал глава правления компании Юрий Витренко
 
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