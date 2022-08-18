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Депутаты Рады предложили взять в долг 12,7 млрд гривен на покупку газа

Депутаты Рады предложили взять в долг 12,7 млрд гривен на покупку газа - 18.08.2022 Украина.ру

Депутаты Рады предложили взять в долг 12,7 млрд гривен на покупку газа

Депутаты Верховной Рады Украины предложили выделить 12,7 млрд гривен (20,6 млрд рублей) за счет государственных внешних заимствований на отопительный сезон. Проект поправок в закон о госбюджете на 2022 год опубликовали 18 августа на сайте украинского парламента

2022-08-18T17:51

2022-08-18T17:51

2022-08-18T17:51

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Денежные средства пойдут на реализацию бюджетной программы "Приобретение природного газа для прохождения отопительного сезона 2022-2023 годов".Законопроект инициировали депутаты Андрей Мотовиловец и Юрий Аристов.Ранее в "Нафтогазе Украины" сообщили о нехватке запасов природного газа в подземных хранилищах. Глава правления компании Юрий Витренко заявил о необходимости импорта топлива по газотранспортной системе.

https://ukraina.ru/20220817/1037777297.html

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новости, рада, газ, отопление, украина