Депутаты Рады предложили взять в долг 12,7 млрд гривен на покупку газа
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкДобыча газа на Колодницком месторождении в Львовской области
Депутаты Верховной Рады Украины предложили выделить 12,7 млрд гривен (20,6 млрд рублей) за счет государственных внешних заимствований на отопительный сезон. Проект поправок в закон о госбюджете на 2022 год опубликовали 18 августа на сайте украинского парламента
Денежные средства пойдут на реализацию бюджетной программы "Приобретение природного газа для прохождения отопительного сезона 2022-2023 годов".
"…с источником покрытия указанных расходов за счет увеличения по общему фонду государственного бюджета государственных внешних заимствований на соответствующую сумму", - говорится в пояснительной записке.
Законопроект инициировали депутаты Андрей Мотовиловец и Юрий Аристов.
Ранее в "Нафтогазе Украины" сообщили о нехватке запасов природного газа в подземных хранилищах. Глава правления компании Юрий Витренко заявил о необходимости импорта топлива по газотранспортной системе.
Вчера, 16:00В "Нафтогазе" сообщили о нехватке 19 млрд кубометров газа для отопительного сезона"Нафтогаз Украины" не сможет накопить нужные 19 млрд кубометров природного газа в хранилищах для успешного прохождения отопительного сезона. Об этом в интервью 17 августа украинскому медиахолдингу НВ рассказал глава правления компании Юрий Витренко