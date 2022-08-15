Кличко призвал киевлян запасаться теплыми одеялами
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Віталій КличкоВиталий Кличко
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Віталій Кличко
Отопительного сезона в Киеве не будет, горожанам нужно запасаться теплыми вещами, предупредил жителей мэр украинской столицы Виталий Кличко в интервью изданию "Бабель" от 15 августа
Температура в домах жителей Киева может опуститься до 18-19 градусов тепла при норме в 21 градус по Цельсию. Газ для населения на Украине есть, он не подорожает, но отопительный сезон могут сорвать некие "теракты и атаки по газонасосным станциям", заявил Кличко. Поэтому, не дожидаясь терактов, киевские власти закупили генераторы и топливо для школ и больниц.
Если будут перебои с электричеством, у нас есть генераторы. Если не будет отопления или не будет газа, у нас есть запасы мазута. Одно время мы сможем функционировать автономно. Но это достаточно короткий промежуток времени, который необходим, чтобы решить проблемы
Кличко попросил горожан подготовить теплую домашнюю одежду и теплые одеяла.
22 мая, 10:49Вознесенные Майданом. Физрук, ставший мэром Киева Виталий КличкоОдним из лидеров Евромайдана в Киеве в 2014 году был человек, который и без того находился на вершине славы, хотя и в качестве спортсмена. Сейчас Виталий Кличко совмещает должности мэра и главы горадминистрации Киева, а в 2014 году он рассматривался западными кураторами, как вероятный президент Украины