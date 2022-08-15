Кличко призвал киевлян запасаться теплыми одеялами - 15.08.2022 Украина.ру
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Кличко призвал киевлян запасаться теплыми одеялами
Кличко призвал киевлян запасаться теплыми одеялами - 15.08.2022 Украина.ру
Кличко призвал киевлян запасаться теплыми одеялами
Отопительного сезона в Киеве не будет, горожанам нужно запасаться теплыми вещами, предупредил жителей мэр украинской столицы Виталий Кличко в интервью изданию "Бабель" от 15 августа
2022-08-15T10:15
2022-08-15T10:15
кличко
киев
отопление
сезон
новости
украина
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Температура в домах жителей Киева может опуститься до 18-19 градусов тепла при норме в 21 градус по Цельсию. Газ для населения на Украине есть, он не подорожает, но отопительный сезон могут сорвать некие "теракты и атаки по газонасосным станциям", заявил Кличко. Поэтому, не дожидаясь терактов, киевские власти закупили генераторы и топливо для школ и больниц.Кличко попросил горожан подготовить теплую домашнюю одежду и теплые одеяла.
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кличко, киев, отопление, сезон, новости, украина
Кличко, Киев, отопление, сезон, Новости, Украина

Кличко призвал киевлян запасаться теплыми одеялами

10:15 15.08.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Віталій КличкоВиталий Кличко
Виталий Кличко - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Віталій Кличко
Читать в
Отопительного сезона в Киеве не будет, горожанам нужно запасаться теплыми вещами, предупредил жителей мэр украинской столицы Виталий Кличко в интервью изданию "Бабель" от 15 августа
Температура в домах жителей Киева может опуститься до 18-19 градусов тепла при норме в 21 градус по Цельсию. Газ для населения на Украине есть, он не подорожает, но отопительный сезон могут сорвать некие "теракты и атаки по газонасосным станциям", заявил Кличко. Поэтому, не дожидаясь терактов, киевские власти закупили генераторы и топливо для школ и больниц.
Если будут перебои с электричеством, у нас есть генераторы. Если не будет отопления или не будет газа, у нас есть запасы мазута. Одно время мы сможем функционировать автономно. Но это достаточно короткий промежуток времени, который необходим, чтобы решить проблемы
Виталий Кличко
мэр Киева
Кличко попросил горожан подготовить теплую домашнюю одежду и теплые одеяла.
Презентация Программы первоочередных шагов Киевского городского головы - РИА Новости, 1920, 22.05.2022
22 мая, 10:49
Вознесенные Майданом. Физрук, ставший мэром Киева Виталий КличкоОдним из лидеров Евромайдана в Киеве в 2014 году был человек, который и без того находился на вершине славы, хотя и в качестве спортсмена. Сейчас Виталий Кличко совмещает должности мэра и главы горадминистрации Киева, а в 2014 году он рассматривался западными кураторами, как вероятный президент Украины
 
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