Кто выживет этой зимой: финансовый эксперт Голубовский о худших сценариях. Видео - 18.08.2022 Украина.ру
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Кто выживет этой зимой: финансовый эксперт Голубовский о худших сценариях. Видео
Кто выживет этой зимой: финансовый эксперт Голубовский о худших сценариях. Видео - 18.08.2022 Украина.ру
Кто выживет этой зимой: финансовый эксперт Голубовский о худших сценариях. Видео
Эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой Монетный Дом" Дмитрий Голубовский в эфире Украина.ру рассказал о последствиях в случае катастрофы на... Украина.ру, 18.08.2022
2022-08-18T17:34
2022-08-18T17:34
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Эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой Монетный Дом" Дмитрий Голубовский в эфире Украина.ру рассказал о последствиях в случае катастрофы на Запорожской АЭС, а также о высоких ценах на российский газ в Европе и о новой мировой валюте:01:05 - Приведёт ли возможная катастрофа на Запорожской АЭС к значительным экономическим последствиям? В частности, для Европы;02:44 - Ожидать ли острой конкуренции за топливо между Европой и Азией? 05:25 – Вопрос зелёной энергетики в Европе закрыт?07:10 - К чему приведёт полное прекращение экспорта энергоносителей из России в Европу?09:34 - Возврат ЕС и США к торговле российскими облигациями: санкции Запада не дали желаемого результата?12:45 - Станем ли мы свидетелями того, что российскую нефть будут покупать в обход эмбарго, а газ - через третьи страны?15:42 - Что ждёт доллар и рубль? Какой будет новая мировая валюта?Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств ввели масштабные санкции против РФ и увеличили поставки вооружений украинским властям.
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Видео

Кто выживет этой зимой: финансовый эксперт Голубовский о худших сценариях. Видео

17:34 18.08.2022
 
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Эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой Монетный Дом" Дмитрий Голубовский в эфире Украина.ру рассказал о последствиях в случае катастрофы на Запорожской АЭС, а также о высоких ценах на российский газ в Европе и о новой мировой валюте:
01:05 - Приведёт ли возможная катастрофа на Запорожской АЭС к значительным экономическим последствиям? В частности, для Европы;
02:44 - Ожидать ли острой конкуренции за топливо между Европой и Азией? 05:25 – Вопрос зелёной энергетики в Европе закрыт?
07:10 - К чему приведёт полное прекращение экспорта энергоносителей из России в Европу?
09:34 - Возврат ЕС и США к торговле российскими облигациями: санкции Запада не дали желаемого результата?
12:45 - Станем ли мы свидетелями того, что российскую нефть будут покупать в обход эмбарго, а газ - через третьи страны?
15:42 - Что ждёт доллар и рубль? Какой будет новая мировая валюта?
Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств ввели масштабные санкции против РФ и увеличили поставки вооружений украинским властям.
 
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