https://ukraina.ru/20260714/vs-rf-nanesli-gruppovye-udary-po-obektam-v-kieve-i-odesskoy-oblasti-novosti-svo-1081433653.html

ВС РФ нанесли групповые удары по объектам в Киеве и Одесской области. Новости СВО

ВС РФ нанесли групповые удары по объектам в Киеве и Одесской области. Новости СВО - 14.07.2026 Украина.ру

ВС РФ нанесли групповые удары по объектам в Киеве и Одесской области. Новости СВО

Российские военные нанесли групповые удары, в Киеве поражены предприятия военной промышленности по разработке и производству ракет и беспилотников, а в Одесской области - инфраструктура порта Южный, используемая в интересах ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. Об этом и других важных событиях рассказал 14 июля телеграм-канал Украина.ру

2026-07-14T10:26

2026-07-14T10:26

2026-07-14T10:26

сво

спецоперация

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вооруженные силы украины

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🟥 В Киеве гремят взрывы. 🟥 После прилетов в украинской столице возникли возгорания, пишут местные каналы.🟥 Российские дроны "Герань" ударили по объекту в Полтаве.🟥 "Герани" атакуют цели в Аккермане Одесской области.🟥 "Герани" атакуют цели на окраинах Николаева🟥 БПЛА также ударили по объектам в Белгороде-Днестровском.🟥 БПЛА атакуют объекты в Богодухове Харьковской области.🟥 ВКС наносят бомбовые удары по целям в Запорожской области.🟥 ВС РФ ударили по цели в оккупированной части Запорожской области🟥 Расчеты БПЛА "Южной" группировки уничтожили роботов-снабженцев ВСУ под Краматорском.🟥 Минобороны РФ сообщило о серии ударов по объектам военной и транспортной инфраструктуры на Украине, в результате которой были поражены: агрегатно-детальное предприятие ГП "Радиоизмеритель" в Киеве, поставляющее компоненты для ракет "Нептун-МД"; киевское предприятие "Укр армо тех", одно из основных производств по сборке боевых частей для БПЛА; танкер, следовавший из порта Черноморск в порт Одесса; объекты в порту Южный Одесской области, использовавшиеся для разгрузки ГСМ, а также семь резервуаров; сухогруз на территории контейнерного терминала порта Южный, который, по данным МО РФ, доставлял военные грузы.🟥 Киев на неделе до 850 раз в сутки обстреливал территорию России, в результате чего пострадали более 300 мирных жителей. Кроме того, в акватории Азовского моря от ударов ВСУ пострадали 12 моряков, двое из них погибли, посетовал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.О других событиях - в материале Главное за ночь 14 июля на сайте Украина.ру.

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сво, спецоперация, россия, киев, одесская область, родион мирошник, вооруженные силы украины, украина.ру, вкс