https://ukraina.ru/20260714/vs-rf-nanesli-gruppovye-udary-po-obektam-v-kieve-i-odesskoy-oblasti-novosti-svo-1081433653.html
ВС РФ нанесли групповые удары по объектам в Киеве и Одесской области. Новости СВО
ВС РФ нанесли групповые удары по объектам в Киеве и Одесской области. Новости СВО - 14.07.2026 Украина.ру
ВС РФ нанесли групповые удары по объектам в Киеве и Одесской области. Новости СВО
Российские военные нанесли групповые удары, в Киеве поражены предприятия военной промышленности по разработке и производству ракет и беспилотников, а в Одесской области - инфраструктура порта Южный, используемая в интересах ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. Об этом и других важных событиях рассказал 14 июля телеграм-канал Украина.ру
2026-07-14T10:26
2026-07-14T10:26
2026-07-14T10:26
сво
спецоперация
россия
киев
одесская область
родион мирошник
вооруженные силы украины
украина.ру
вкс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/1b/1064358168_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_fd7f241f0505b8adae0944440e892abf.jpg
🟥 В Киеве гремят взрывы. 🟥 После прилетов в украинской столице возникли возгорания, пишут местные каналы.🟥 Российские дроны "Герань" ударили по объекту в Полтаве.🟥 "Герани" атакуют цели в Аккермане Одесской области.🟥 "Герани" атакуют цели на окраинах Николаева🟥 БПЛА также ударили по объектам в Белгороде-Днестровском.🟥 БПЛА атакуют объекты в Богодухове Харьковской области.🟥 ВКС наносят бомбовые удары по целям в Запорожской области.🟥 ВС РФ ударили по цели в оккупированной части Запорожской области🟥 Расчеты БПЛА "Южной" группировки уничтожили роботов-снабженцев ВСУ под Краматорском.🟥 Минобороны РФ сообщило о серии ударов по объектам военной и транспортной инфраструктуры на Украине, в результате которой были поражены: агрегатно-детальное предприятие ГП "Радиоизмеритель" в Киеве, поставляющее компоненты для ракет "Нептун-МД"; киевское предприятие "Укр армо тех", одно из основных производств по сборке боевых частей для БПЛА; танкер, следовавший из порта Черноморск в порт Одесса; объекты в порту Южный Одесской области, использовавшиеся для разгрузки ГСМ, а также семь резервуаров; сухогруз на территории контейнерного терминала порта Южный, который, по данным МО РФ, доставлял военные грузы.🟥 Киев на неделе до 850 раз в сутки обстреливал территорию России, в результате чего пострадали более 300 мирных жителей. Кроме того, в акватории Азовского моря от ударов ВСУ пострадали 12 моряков, двое из них погибли, посетовал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.О других событиях - в материале Главное за ночь 14 июля на сайте Украина.ру.
россия
киев
одесская область
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/1b/1064358168_107:0:1007:675_1920x0_80_0_0_db3c31b83e6cc1a2a13e89f9ad01248f.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сво, спецоперация, россия, киев, одесская область, родион мирошник, вооруженные силы украины, украина.ру, вкс
СВО, Спецоперация, Россия, Киев, Одесская область, Родион Мирошник, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, ВКС
ВС РФ нанесли групповые удары по объектам в Киеве и Одесской области. Новости СВО
Российские военные нанесли групповые удары, в Киеве поражены предприятия военной промышленности по разработке и производству ракет и беспилотников, а в Одесской области - инфраструктура порта Южный, используемая в интересах ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. Об этом и других важных событиях рассказал 14 июля телеграм-канал Украина.ру
🟥 После прилетов в украинской столице возникли возгорания, пишут местные каналы.
🟥 Российские дроны "Герань" ударили по объекту в Полтаве.
🟥 "Герани" атакуют цели в Аккермане Одесской области.
🟥 "Герани" атакуют цели на окраинах Николаева
🟥 БПЛА также ударили по объектам в Белгороде-Днестровском.
🟥 БПЛА атакуют объекты в Богодухове Харьковской области.
🟥 ВКС наносят бомбовые удары по целям в Запорожской области.
🟥 ВС РФ ударили по цели в оккупированной части Запорожской области
🟥 Расчеты БПЛА "Южной" группировки уничтожили роботов-снабженцев ВСУ под Краматорском.
🟥 Минобороны РФ сообщило о серии ударов по объектам военной и транспортной инфраструктуры на Украине, в результате которой были поражены: агрегатно-детальное предприятие ГП "Радиоизмеритель" в Киеве, поставляющее компоненты для ракет "Нептун-МД"; киевское предприятие "Укр армо тех", одно из основных производств по сборке боевых частей для БПЛА; танкер, следовавший из порта Черноморск в порт Одесса; объекты в порту Южный Одесской области, использовавшиеся для разгрузки ГСМ, а также семь резервуаров; сухогруз на территории контейнерного терминала порта Южный, который, по данным МО РФ, доставлял военные грузы.
🟥 Киев на неделе до 850 раз в сутки обстреливал территорию России, в результате чего пострадали более 300 мирных жителей.
Кроме того, в акватории Азовского моря от ударов ВСУ пострадали 12 моряков, двое из них погибли, посетовал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
О других событиях - в материале Главное за ночь 14 июля на сайте Украина.ру.