https://ukraina.ru/20260714/karatelnaya-operatsiya-pod-kievom-chto-govoryat-na-ukraine-o-dele-podpolkovnika-luchanova-1081464625.html

Карательная операция под Киевом. Что говорят на Украине о деле подполковника Лучанова

Карательная операция под Киевом. Что говорят на Украине о деле подполковника Лучанова - 14.07.2026 Украина.ру

Карательная операция под Киевом. Что говорят на Украине о деле подполковника Лучанова

Громкий криминальный скандал с бригадиром ВСУ набирает обороты на Украине. Об этом сообщает 14 июля телеграм-канал Украина.ру

2026-07-14T19:38

2026-07-14T19:38

2026-07-14T19:38

новости

украина

киев

париж

владимир зеленский

вооруженные силы украины

украина.ру

сбу

всу

минобороны украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/12/1059007637_0:0:996:560_1920x0_80_0_0_33f233a741bf87bb1cf396cfad1261bf.jpg

Украинское общество потрясло зверское убийство гражданских — братьев Мосейчуков, которых по приказу командира 155-й бригады ВСУ Станислава Лучанова похитили, вывезли в лес, пытали и расстреляли. В одном теле нашли 15 пуль, в другом — 8. Причина? Жена комбрига пожаловалась на шум мотоциклов, мешавший ей спать. У убитых мотоцикла не было, но каратели взяли тех, кого смогли поймать.Лучанов — полный кавалер ордена Богдана Хмельницкого, награждённый лично Зеленским. Он бежал, когда "запахло жареным". Задержаны 10 человек, но адвокаты сомневаются, что комбрига накажут: "Обычно таких повышают". Генерал СБУ подтверждает: виновных увольняют, а потом назначают на тёплое место в тылу. ВСУ деградируют, а безнаказанность порождает садизм.Минобороны Украины избегает комментариев на тему военных преступлений старших офицеров ВСУ в отношении мирных жителей на подконтрольной украинской армии территории.Минобороны Франции, готовившее личный состав 155-й бригады ВСУ, также прячется от неудобных вопросов прессы и общественности.Также сегодня Бывший командир 155-й бригады ВСУ Лучанов прокомментировал дело в судеБольше новостей дня представлено в обзоре Правительство Украины ушло в отставку, Зеленский сбежал в Париж, Болгария вышла из коалиции.Итоги 14 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

украина

киев

париж

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, киев, париж, владимир зеленский, вооруженные силы украины, украина.ру, сбу, всу, минобороны украины, деградация, криминал, военные преступления