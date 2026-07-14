https://ukraina.ru/20260714/karatelnaya-operatsiya-pod-kievom-chto-govoryat-na-ukraine-o-dele-podpolkovnika-luchanova-1081464625.html
Карательная операция под Киевом. Что говорят на Украине о деле подполковника Лучанова
Карательная операция под Киевом. Что говорят на Украине о деле подполковника Лучанова - 14.07.2026 Украина.ру
Карательная операция под Киевом. Что говорят на Украине о деле подполковника Лучанова
Громкий криминальный скандал с бригадиром ВСУ набирает обороты на Украине. Об этом сообщает 14 июля телеграм-канал Украина.ру
2026-07-14T19:38
2026-07-14T19:38
2026-07-14T19:38
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Украинское общество потрясло зверское убийство гражданских — братьев Мосейчуков, которых по приказу командира 155-й бригады ВСУ Станислава Лучанова похитили, вывезли в лес, пытали и расстреляли. В одном теле нашли 15 пуль, в другом — 8. Причина? Жена комбрига пожаловалась на шум мотоциклов, мешавший ей спать. У убитых мотоцикла не было, но каратели взяли тех, кого смогли поймать.Лучанов — полный кавалер ордена Богдана Хмельницкого, награждённый лично Зеленским. Он бежал, когда "запахло жареным". Задержаны 10 человек, но адвокаты сомневаются, что комбрига накажут: "Обычно таких повышают". Генерал СБУ подтверждает: виновных увольняют, а потом назначают на тёплое место в тылу. ВСУ деградируют, а безнаказанность порождает садизм.Минобороны Украины избегает комментариев на тему военных преступлений старших офицеров ВСУ в отношении мирных жителей на подконтрольной украинской армии территории.Минобороны Франции, готовившее личный состав 155-й бригады ВСУ, также прячется от неудобных вопросов прессы и общественности.Также сегодня Бывший командир 155-й бригады ВСУ Лучанов прокомментировал дело в судеБольше новостей дня представлено в обзоре Правительство Украины ушло в отставку, Зеленский сбежал в Париж, Болгария вышла из коалиции.Итоги 14 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, украина, киев, париж, владимир зеленский, вооруженные силы украины, украина.ру, сбу, всу, минобороны украины, деградация, криминал, военные преступления
Новости, Украина, Киев, Париж, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, СБУ, ВСУ, Минобороны Украины, деградация, криминал, Военные преступления
Карательная операция под Киевом. Что говорят на Украине о деле подполковника Лучанова
Громкий криминальный скандал с бригадиром ВСУ набирает обороты на Украине. Об этом сообщает 14 июля телеграм-канал Украина.ру
Украинское общество потрясло зверское убийство гражданских — братьев Мосейчуков, которых по приказу командира 155-й бригады ВСУ Станислава Лучанова похитили, вывезли в лес, пытали и расстреляли.
В одном теле нашли 15 пуль, в другом — 8.
Причина? Жена комбрига пожаловалась на шум мотоциклов, мешавший ей спать. У убитых мотоцикла не было, но каратели взяли тех, кого смогли поймать.
Лучанов — полный кавалер ордена Богдана Хмельницкого, награждённый лично Зеленским.
Он бежал, когда "запахло жареным". Задержаны 10 человек, но адвокаты сомневаются, что комбрига накажут: "Обычно таких повышают".
Генерал СБУ подтверждает: виновных увольняют, а потом назначают на тёплое место в тылу. ВСУ деградируют, а безнаказанность порождает садизм.
Минобороны Украины избегает комментариев на тему военных преступлений старших офицеров ВСУ в отношении мирных жителей на подконтрольной украинской армии территории.
Минобороны Франции, готовившее личный состав 155-й бригады ВСУ, также прячется от неудобных вопросов прессы и общественности.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.